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Новини Санкції проти Росії
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Позиція США щодо санкцій проти РФ чітка. ЄС також повинен бути рішучим, - Сибіга

Сибіга закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.

Про це він сказав на Раді міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Нинішні санкції мають бути продовжені, а 16-й пакет має бути ухвалений найближчим часом і бути сильним. Позиція США щодо санкцій чітка. ЄС також повинен діяти рішуче", - сказав міністр.

Сибіга заявив, що проінформував колег з ЄС щодо поточної ситуації на фронті та потреб українських військових.

"Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції. Я вдячний ЄС та його державам-членам, які незмінно та рішуче підтримують Україну", - додав глава МЗС України.

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Автор: 

санкції (12058) США (23310) Євросоюз (13632) Сибіга Андрій (482)


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27.01.2025 14:06 Відповісти
"спортік" у сибіги класний !

це зараз такий доескод у дипломатів ?

.
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27.01.2025 14:47 Відповісти
 
 