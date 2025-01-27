Позиція США щодо санкцій проти РФ чітка. ЄС також повинен бути рішучим, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії.
Про це він сказав на Раді міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Нинішні санкції мають бути продовжені, а 16-й пакет має бути ухвалений найближчим часом і бути сильним. Позиція США щодо санкцій чітка. ЄС також повинен діяти рішуче", - сказав міністр.
Сибіга заявив, що проінформував колег з ЄС щодо поточної ситуації на фронті та потреб українських військових.
"Україна та ЄС готові розширювати оборонну співпрацю та інвестиції. Я вдячний ЄС та його державам-членам, які незмінно та рішуче підтримують Україну", - додав глава МЗС України.
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це зараз такий доескод у дипломатів ?
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