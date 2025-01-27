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Новини Війна
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РФ вдарилами КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранено 4 особи

РФ скинула КАБи на Степногірськ. Є поранені

Російські окупанти завдали удару КАБами по Степногірську Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу поранення дістали 4 особи - дві жінки та двоє чоловіків.

Наразі їм надають необхідну допомогу.

Читайте: Удар по Запоріжжю 8 січня: кількість загиблих зросла до 14 осіб

Автор: 

війна (1427) обстріл (29006) Запорізька область (3701) КАБ (379) Василівський район (48) Степногірськ (19) війна в Україні (4586)


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Зегниди здадуть спочатку всю херсонську і запоріжську області,потім дніпропетровську. Кацапи будуть за Дніпром ( річкою) і спокійно підуть далі. Все по оманському договорняку.
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27.01.2025 15:32 Відповісти
 
 