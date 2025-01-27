РФ вдарилами КАБами по Степногірську на Запоріжжі: поранено 4 особи
Російські окупанти завдали удару КАБами по Степногірську Запорізької області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу поранення дістали 4 особи - дві жінки та двоє чоловіків.
Наразі їм надають необхідну допомогу.
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Alex Smith
показати весь коментар27.01.2025 15:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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