Удар по Запоріжжю 8 січня: кількість загиблих зросла до 14 осіб

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 8 січня кількість жертв збільшилась до 14 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила секретарка Запорізької міськради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко.

"У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані.

Лікарі до останнього боролись за життя невинної людини", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 8 січня російські окупанти завдали наймасштабнішого удару по Запоріжжю за кількістю постраждалих. КАБами ворог атакував місто: вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт.

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