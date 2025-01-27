Удар по Запоріжжю 8 січня: кількість загиблих зросла до 14 осіб
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 8 січня кількість жертв збільшилась до 14 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила секретарка Запорізької міськради та виконувачка обовʼязків міського голови Регіна Харченко.
"У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай важкому стані.
Лікарі до останнього боролись за життя невинної людини", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, 8 січня російські окупанти завдали наймасштабнішого удару по Запоріжжю за кількістю постраждалих. КАБами ворог атакував місто: вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт.
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показати весь коментар27.01.2025 13:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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