Поширена у ЗМІ "цитата" Буданова із закритого засідання Ради не відповідає дійсності, - ГУР
Поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення ГУР Міноборони.
"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", - йдеться у повідомленні.
ГУР також наголошує - поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.
"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність - війна з росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", - резюмує ГУР.
Зазначимо, що 27 січня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Буданов нібито попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у нас - in zrada we trust.
Уроди
Поясню.
Зеля вже кілька разів говорив, що готовий домовлятись. Про це говорив і Трамп. Не тільки говорив, а збирається тиснути щоб досягти "миру".
Було би дивно, якби про це нічого не сказали у парламенті. Адже їх заставлять голосувати за той мир
А від кого було закрите засідання - від дружньої партії «Слуга народу»ОПЖЗ?
А якому народу служить «Слуга народу» ГУР може зʼясувати?
А про каву в Ялті-ніякого спростування дотепер?
Зелені можуть використати подію для його відставки.
Тим більше, цей пи@длявий манекен вже не раз обсирався
Пряма мова: "Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України"…
І ця війна не прийшла за рік чи два, 30 років обирали аферистів до влади, які не розбудовували військо, а розпихали західні кредити по кишеням, а потім йшли на пенсію з награбованим та виводили гроші на той же захід.
Санкції фікція, їх ввели фактично тільки два місяці назад і то це примушення до переговорів, та вже частково знову роблять дирявими. З такими віртуальними санкціями, орки не відчувають війни та можуть ще довго воювати, у нас швидше завершиться людський ресурс чим у них техніка. А з їх сторони гине всілякий зброд, який був проблемний для їх економіки, фактично скидають баласт.
З таким бардаком, як у нас зараз в управлінні, та корупцією, не бачу іншого виходу, як припинення війни та зміна системи управління, інакше то білет в один кінець. Причому не факт, що виборці, не поступлять як всі попередні 30 років та знову підтримують, ту ж недієздатну систему. Але хоча б буде шанс щось змінити.
Війна уже забрала двох моїх друзів, тому я знаю її ціну.
А взагалі то,нічого нового-сн і створювався для створення,як він то сказав "дуже небезпечних процесів для самого існування України",а дальше по ходу справи,як підійде...
Вот и получается, что это не рада, а зрада!