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Новини
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Поширена у ЗМІ "цитата" Буданова із закритого засідання Ради не відповідає дійсності, - ГУР

Буданов про загрози існуванню України

Поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення ГУР Міноборони. 

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", - йдеться у повідомленні.

ГУР також наголошує - поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

Також читайте: Зеленський про заборону на переговори з Путіним: У 2022 році я зупинив сепаратизм в Україні

"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність - війна з росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", - резюмує ГУР.

Зазначимо, що 27 січня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Буданов нібито попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів.

Автор: 

Буданов Кирило (494) переговори з Росією (1244) ГУР (532)


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Топ коментарі
+12
От вам ми точно віримо, нам же влада ніколи не брехала, з будангою, чи без.
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27.01.2025 14:57
+11
Чомусь я думаю, що він точно це говорив.
Поясню.
Зеля вже кілька разів говорив, що готовий домовлятись. Про це говорив і Трамп. Не тільки говорив, а збирається тиснути щоб досягти "миру".
Було би дивно, якби про це нічого не сказали у парламенті. Адже їх заставлять голосувати за той мир
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27.01.2025 14:59
+10
буданов де баканов
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27.01.2025 14:46
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Так никто и не поверил
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27.01.2025 14:38 Відповісти
Русня б точно не повірила. У них пропаганда 24/7 підтримує позитивний настрій: всьо прєодолєєм, всєх побєдім, вєздє лучшіє, всєгда пєрвиє, а что нє так - то врємєнниє трудності, а вообще-то враньйо і вражьйі проіскі.
А у нас - in zrada we trust.
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27.01.2025 15:09 Відповісти
Але в інтернеті хтось заробив багато кліків на цьому заголовку
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27.01.2025 14:42 Відповісти
Кацапа нє чітатєль, кацапа пєйсатєль
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27.01.2025 14:46 Відповісти
Дайте ЗМІ доступ в тіни парламенту
Уроди
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27.01.2025 14:46 Відповісти
навіщо українцям знати про це?
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27.01.2025 15:09 Відповісти
І то правда: народ полагаєт, а ОПа располагаєт
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27.01.2025 15:13 Відповісти
буданов де баканов
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27.01.2025 14:46 Відповісти
Це ти в найшаличнішого лідора галактики питай
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27.01.2025 14:47 Відповісти
ви хотіли сказати найшашличнішого?
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27.01.2025 14:56 Відповісти
Де Гогішвіллі?
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27.01.2025 14:55 Відповісти
с женами в баньке)))
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27.01.2025 15:08 Відповісти
мабудь у россію поїхав до своїх хазяїв
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27.01.2025 15:10 Відповісти
То може зашиєте буданзі рота! Бо він наче баба базарна ляпає направо-наліво , а ви потім звинувачуєте журналістів!
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27.01.2025 14:46 Відповісти
гур решил подтвердить....
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27.01.2025 14:47 Відповісти
Так говорил чи не? А-ну срочно распечатку вашего сверхсекретного совещания в студию!
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27.01.2025 14:52 Відповісти
Связєй порочащіх його священне ім'я не мав, як Штірліц однако?
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27.01.2025 14:57 Відповісти
От вам ми точно віримо, нам же влада ніколи не брехала, з будангою, чи без.
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27.01.2025 14:57 Відповісти
Чомусь я думаю, що він точно це говорив.
Поясню.
Зеля вже кілька разів говорив, що готовий домовлятись. Про це говорив і Трамп. Не тільки говорив, а збирається тиснути щоб досягти "миру".
Було би дивно, якби про це нічого не сказали у парламенті. Адже їх заставлять голосувати за той мир
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27.01.2025 14:59 Відповісти
Вони сказали що цитата не відповідає дійсності. Не сказали що Буданов такого не говорив.)
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27.01.2025 15:01 Відповісти
В этом весь буданов) как он сам говорил когда его спросили про кофе в Крыму когда он говорил что мы там будем то высадку с установкой флага назвал тем самым в Крыму мы были)))
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27.01.2025 16:11 Відповісти
І, як завжди, «нас неправильно зрозуміли».
А від кого було закрите засідання - від дружньої партії «Слуга народу»ОПЖЗ?
А якому народу служить «Слуга народу» ГУР може зʼясувати?
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27.01.2025 15:06 Відповісти
враховуючи брехню влади ..а буданга то взагалі - дикий треш ) ..фраза якраз відповідає дійсності
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27.01.2025 15:06 Відповісти
Не відповідає? А цитата Буданова про те, що до кінця 2024 року Кримський міст припине своє існування відповідає дійсності? Чи у Буданова усі цитати не відповідають дійсності?
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27.01.2025 15:07 Відповісти
Пішло то,що називається "утєчка".
А про каву в Ялті-ніякого спростування дотепер?
Зелені можуть використати подію для його відставки.
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27.01.2025 15:07 Відповісти
Диму без вогню не буває...
Тим більше, цей пи@длявий манекен вже не раз обсирався
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27.01.2025 15:07 Відповісти
Ну скоріш за все ті слова Буданова були,але ж не можна йти проти бачення зе.
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27.01.2025 15:09 Відповісти
УП: Один із учасників зустрічі на умовах анонімності поділився своїми враженнями з журналістом УП.

Пряма мова: "Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді ще. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України"…
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27.01.2025 15:21 Відповісти
Це як шлюхеди кожен день в будинки попадають - але зелупи кажуть ,що то не через те ,що ппо переводять в штурмовики на м'ясо.
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27.01.2025 15:29 Відповісти
не в тому річ що він там казав. Питання - чому закрите засідання розійшлось цитатами по інету. Ідіоти, провокатори, зрадники чи усе разом
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27.01.2025 15:35 Відповісти
Зробили вкид, щоб готувати суспільство до капітуляції. Нічого гарного припинення вогню нам не принесе. Трампу треба припинення, щоб показати, що воно сильне та решала, кацапам- треба накопичити сили для нового удару по Україні, нашим неукраїнцям при владі, щоб зібрати награбоване, умити руки та переїхати в інші країни. І тільки українці залишаться без основної частини допомоги, виплат військовим, без нової зброї, крадіжками вже переданих фінансів. Солдати почнуть розбігатись, люди виїзжати за кордон... Уявляєте, як ми будемо готові до нової стадії війни за рік-два?
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27.01.2025 16:02 Відповісти
А яке ви бачите рішення, заходу вже не вигідна війна, вони давно хочуть миру, самі ми ні фінансово ні людськими ресурсами не потягнемо воювати з рашею, де військовий бюджет через політику дирявих санкцій 100 млрд долларів і рабів в 4 рази більше.

І ця війна не прийшла за рік чи два, 30 років обирали аферистів до влади, які не розбудовували військо, а розпихали західні кредити по кишеням, а потім йшли на пенсію з награбованим та виводили гроші на той же захід.
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27.01.2025 17:19 Відповісти
Рішення - воювати ще два роки. Мобілізувати країну, як фіни в свій час. Тренувати набагато більше людей з необов'язковою мобілізацією, почистити авгієве конюшні: бувших військових пенсіонерів в 45 років, тилові посади, де вони отримують по 60 тисяч в Києві на охороні об.єктів, ментів тощо. Заходу не вигідна війна, але реванш рашки їм ще більш не вигідний. Тому треба використовувати такий унікальний період в історії, коли ми не так як ті оунівці в 40-50 років наодинці зі всією махіною срср боролись, а майже зі всім світом.
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27.01.2025 20:58 Відповісти
Коли у нас повсюди бардак, та відсутність всяких моральних принципів, це утопія, яка не принесе нічого крім втрати нових територій та ще більшого п..ца в економіці, про військових просто мовчу. Якщо ви ще не зрозуміли цього за 3 роки війни....
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27.01.2025 21:17 Відповісти
Я кажу про зовнішні проблеми, а ви - внутрішні проблеми. Я аргументував, що треба робити: розбирати проблеми всередині країни. З вашого випливає, що можна було здатися на самому початку. Ті умови, які виставляє путлєр зараз - це здатись, розброїтись та чекати повтороного завойовування країни через рік-два-чотори, коли вони нашкрябуть на новий наступ на Київ. Кажете п....ц в економіці, а що дасть заморожування без жодних гарантій, хто сюди прийде вкладати гроші, по-друге, при заморозці треба буде не менше вкладатись в армію. В нас нема іншого виходу, як воювати далі, перемолуючи запаси радянської техніки та чекати поки рашка внаслідок санкцій не ослабне остатончо і там не почнуть розвиватись децентралізуючі процеси. Якщо ви не зрозуміли цього за 3 роки війни....
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28.01.2025 16:31 Відповісти
Поки що, перемелюють наш промисловий ресурс, в війні гине досить кваліфікований персонал, решта виїзджають особливо що катастрофічно, це виїзд розумної молоді, яка не повернеться.

Санкції фікція, їх ввели фактично тільки два місяці назад і то це примушення до переговорів, та вже частково знову роблять дирявими. З такими віртуальними санкціями, орки не відчувають війни та можуть ще довго воювати, у нас швидше завершиться людський ресурс чим у них техніка. А з їх сторони гине всілякий зброд, який був проблемний для їх економіки, фактично скидають баласт.

З таким бардаком, як у нас зараз в управлінні, та корупцією, не бачу іншого виходу, як припинення війни та зміна системи управління, інакше то білет в один кінець. Причому не факт, що виборці, не поступлять як всі попередні 30 років та знову підтримують, ту ж недієздатну систему. Але хоча б буде шанс щось змінити.
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28.01.2025 16:53 Відповісти
Розшифруйте "перемелюють" промисловий ресурс? Техніка вже завершується, раз шукають в пн. кореї та штурмують на гольф-карах. Скільки загинуло українських солдат? 100 тис, 150 ? Плюс поранені - це до 500 тис вибуло. Більше нема людей? Та дорогу перейти не можна: стільки автівок їздять. Чому не можна змінюват систему під час війни, навпаки, зараз кращий час. Припинення війни на хотелках путлера? Ще раз повторює - це буде пауза, щоб накопичити сили для нового удару
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28.01.2025 18:04 Відповісти
Самі чого із словакії пишете? а не йдете перемелювати рашистів?
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28.01.2025 18:26 Відповісти
це коли аргументи закінчуються? Я був про вас кращої думки. Але поясню: використовував впн, щоб зайти на певний ресурс на рабссії.
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28.01.2025 20:48 Відповісти
Ні, тому що ви самі воювати не хочете в такій складній війні, це аргумент, але кажете що необхідно боротись до кінця, та говорите про інших людей як ресурс, якого ще багато.
Війна уже забрала двох моїх друзів, тому я знаю її ціну.
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29.01.2025 00:30 Відповісти
Це ви не хочете , а на мене апроксимуєте свої страха. Я ж не можу воювати, так як мені вже 67 років. Так, люди - це ресурс, як і наші території, і треба знайти компроміс: відповзаючи знищувати ресурс кацапів. Ні, не людей - того гівна в них вистачить, а залізяччя совєцкого, ще й фінансового. Мені дуже шкода загиблих та поранених, і серед мого кола багато таких, але ви пропонуєте капітуляцію, хоча називаєте це "мир". Скажіть умови, на яких зараз путлєр хоче зробити паузу для перегрупування, бо я буду це називати своїми іменами? І ще, скільки українських військових загинуло та який наш ресурс ?
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29.01.2025 09:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/29/7495726/ Інтенсивність атак ворога на фронті знижується - Deepstate | Українська правда Повторю, рашки вистачить на рік-два. Це залижить від їх можливості мобілізуватись, підтримки Пн. Кореї (читай Китаю) тощо. А тепер згадайте оунівців, які воювали в 40-50х роках. Навіщо вони воювали?
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29.01.2025 09:18 Відповісти
Ви не розповідайте мені про оунівців, моїх предків вивезли в сибір за участь, діти та дружина повернулась пішком звідти а прадід там помер...В них все відібрали. Причому його діти вважають що те все було марно.
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29.01.2025 10:54 Відповісти
і моїх родичів вивезли до Сибіру. Мали тут господарство, але розкуркулюли. Що дивно, вони й там почали розширюватись, завели худобу. Тоді їх вдруге вигнали та ще глибше погнали, де майже всі і загинули. Звичайно, на війні як на війні, але ті люди воювали без надії, бо знали, що не зможуть перемогти. Чому ж нам треба опускати руки та передчасно здаватись?
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29.01.2025 16:21 Відповісти
Одна його дочка була звязкова, його брат воював, був командиром і загинув в бою, якось так і я знаю стільки реальних фактів про упа, що там було багато всякого як це буває при війні, але не того що ідеалізовано
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29.01.2025 10:58 Відповісти
можу із іншої країни
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28.01.2025 20:50 Відповісти
або звідси
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28.01.2025 20:51 Відповісти
Зробили вкид,щоб депутатів підготувати до підписання угод,щоб вони мали юридичну силу.
А взагалі то,нічого нового-сн і створювався для створення,як він то сказав "дуже небезпечних процесів для самого існування України",а дальше по ходу справи,як підійде...
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27.01.2025 16:20 Відповісти
буданов твердо сказал- будем пить кофе в крыму
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27.01.2025 16:21 Відповісти
Пробивают реакцию народа
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27.01.2025 16:29 Відповісти
Во-первых, то, что у наших чиновников, начиная от самого главного и до самого маленького, недержание языка, это неоспоримый факт, а во-вторых, какое же оно закрытое, если через минуту рашисты об этом уже написали у себя во всех СМИ?

Вот и получается, что это не рада, а зрада!
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27.01.2025 17:20 Відповісти
А про шашлыки клоун говорил вообще,а то потом,когда его будут судить,скажут,что его не правильно поняли.
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27.01.2025 20:32 Відповісти
про яку цитату мова? він багато чого триндів
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28.01.2025 00:02 Відповісти
 
 