Поширена у ЗМІ "цитата" Буданова із закритого засідання Ради не відповідає дійсності, - ГУР

Поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення ГУР Міноборони.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", - йдеться у повідомленні.

ГУР також наголошує - поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

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"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність - війна з росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", - резюмує ГУР.

Зазначимо, що 27 січня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Буданов нібито попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів.