Окупанти ввели нові податки, знищуючи малий бізнес на ТОТ Херсонщини, - ЦНС

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Херсонської області запровадила нові податки та форми звітності, фактично знищуючи залишки малого бізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, окупанти зосередилися на встановленні повного фінансового контролю над регіоном, вводячи нелегітимні податкові правила. Малий бізнес, який і без того потерпає від репресій, опинився на межі знищення. Нові вимоги зробили неможливим розвиток чи навіть підтримку будь-якої економічної активності.

Оголошені "реформи" спрямовані на руйнування економічного потенціалу регіону. Людей змушують боротися за виживання в умовах тотального грабунку. За словами очевидців, ці дії мають на меті лише одне - позбавити мешканців ТОТ економічної незалежності та повністю поставити їх у залежність від окупаційного режиму.

Зазначається, що місцеві жителі повідомляють, що нові форми звітності є складними і заплутаними, а податки - непосильними. Багато підприємців змушені закривати свою справу, адже дотримання вимог окупантів просто неможливе.

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