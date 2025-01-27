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Окупанти ввели нові податки, знищуючи малий бізнес на ТОТ Херсонщини, - ЦНС

податки

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Херсонської області запровадила нові податки та форми звітності, фактично знищуючи залишки малого бізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, окупанти зосередилися на встановленні повного фінансового контролю над регіоном, вводячи нелегітимні податкові правила. Малий бізнес, який і без того потерпає від репресій, опинився на межі знищення. Нові вимоги зробили неможливим розвиток чи навіть підтримку будь-якої економічної активності.

Оголошені "реформи" спрямовані на руйнування економічного потенціалу регіону. Людей змушують боротися за виживання в умовах тотального грабунку. За словами очевидців, ці дії мають на меті лише одне - позбавити мешканців ТОТ економічної незалежності та повністю поставити їх у залежність від окупаційного режиму.

Зазначається, що місцеві жителі повідомляють, що нові форми звітності є складними і заплутаними, а податки - непосильними. Багато підприємців змушені закривати свою справу, адже дотримання вимог окупантів просто неможливе.

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Автор: 

податки (3874) окупація (6740) Центр національного спротиву (825)


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Топ коментарі
+16
Они у гетьманцева или он у них?
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27.01.2025 15:38
+12
а наші типу нє? гетьманцев генерує ідеї де ще б здерти безперестанку
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27.01.2025 15:42
+11
порадились разом і вирішили щоб ні тут ні там образ не було, піднімаємо одночасно
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27.01.2025 15:49
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Они у гетьманцева или он у них?
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27.01.2025 15:38 Відповісти
порадились разом і вирішили щоб ні тут ні там образ не було, піднімаємо одночасно
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27.01.2025 15:49 Відповісти
а наші типу нє? гетьманцев генерує ідеї де ще б здерти безперестанку
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27.01.2025 15:42 Відповісти
Ета другоє. Це для вступу в ЄС любі партнери вимагають.
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27.01.2025 15:42 Відповісти
тільки чомусь податки на розкіш і прогресивне оподаткування ЄС не вимагає
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27.01.2025 15:48 Відповісти
Дивно, правда?
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27.01.2025 15:50 Відповісти
А вы хотели чтобы оккупированная земля процветала?
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27.01.2025 15:42 Відповісти
Все так неоднозначно.
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27.01.2025 15:46 Відповісти
При всій повазі ,але податкова система в рашці централізована, які ще "нові податки"
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27.01.2025 15:50 Відповісти
Але не вказали які саме і в якому обсязі, щоб бува не порівняли з демократичними податками від Гетьманцева.
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27.01.2025 15:50 Відповісти
В Украине тоже самое происходит,у гетьманцева и его руззких коллег одинаковые цели.
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27.01.2025 16:00 Відповісти
Який жах. Що буде з "тамжєнашилюдями"?
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27.01.2025 16:11 Відповісти
Учні гетьманцева.
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27.01.2025 16:26 Відповісти
Судя по тому как издеваются на тв рф над предателями Украины и как мерзко шутят россиянцы над предавшими Украину крысчанами и даунбасами все эти господа никогда не станут вРуське людьми первого сорта. Любой врусский чурбан мигрант и тот с точки зрения ванек больше человек нежели этот мусор. Так что не удивительно что оккупанты творят на захваченных териториях все что им хочется и гнобят не сбежавших от них людей как угодно.
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27.01.2025 17:17 Відповісти
Так пістять ....
Не всі ж потерпають, ждуни мають пенсії , гуманітарку. Огородники і самогонщики радіють виручці від окупантів . Всюди "виживають" хто як здатен
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27.01.2025 18:27 Відповісти
Вони взли приклад з зе влади і також знищують малий бізнес.
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27.01.2025 18:29 Відповісти
 
 