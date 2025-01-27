Литва та Естонія пообіцяли витрачати 5% ВВП на оборону після "конструктивного тиску" Трампа, - FT

Литва та Естонія піддалися "хорошому та конструктивному" тиску президента США Дональда Трампа та пообіцяли збільшити витрати на оборону на 5% від свого ВВП у прагненні різко збільшити військовий потенціал. Вони стали першими країнами НАТО, які ухвалили таке рішення.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив в інтерв'ю виданню, що Європа стоїть перед "новою ерою".

За його словами, Литва витрачатиме від 5 до 6% свого ВВП на оборону з наступного року і щонайменше до 2030-го. Це приблизно вдвічі більше за нинішній рівень.

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"Звичайно, є тиск (з боку США. - ред.), і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО... Ми не можемо ігнорувати ці сигнали. Але це не єдина причина. Для нас екзистенційно важливо мати тут реальні військові можливості... Важкі часи вимагають сміливих рішень і лідерства. Ми закликаємо наших союзників наслідувати цей приклад. Епоха пасивних стратегій "сидіти й чекати" закінчилася", - зазначив Будрис.

Голова естонського уряду Крістен Міхал, своєю чергою, заявив, що його країна також планує виділяти на оборону з 3,7% ВВП до 5%.

Він назвав США ключовим партнером з питань безпеки й наголосив на тому, що видатки НАТО на оборону повинні зрости.

"Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю згоден - наша мета має становити 5 відсотків", - додав він.

Польща, яка закликала інші європейські країни рівнятися на неї, пообіцяла вже цього року досягти 4,7% ВВП — нині найвищого показника в НАТО.

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