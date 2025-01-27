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Литва та Естонія пообіцяли витрачати 5% ВВП на оборону після "конструктивного тиску" Трампа, - FT

Литва та Естонія пообіцяли Трампу досягти 5% витрат на оборону

Литва та Естонія піддалися "хорошому та конструктивному" тиску президента США Дональда Трампа та пообіцяли збільшити витрати на оборону на 5% від свого ВВП у прагненні різко збільшити військовий потенціал. Вони стали першими країнами НАТО, які ухвалили таке рішення.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив в інтерв'ю виданню, що Європа стоїть перед "новою ерою".

За його словами, Литва витрачатиме від 5 до 6% свого ВВП на оборону з наступного року і щонайменше до 2030-го. Це приблизно вдвічі більше за нинішній рівень.

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"Звичайно, є тиск (з боку США. - ред.), і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО... Ми не можемо ігнорувати ці сигнали. Але це не єдина причина. Для нас екзистенційно важливо мати тут реальні військові можливості... Важкі часи вимагають сміливих рішень і лідерства. Ми закликаємо наших союзників наслідувати цей приклад. Епоха пасивних стратегій "сидіти й чекати" закінчилася", - зазначив Будрис.

Голова естонського уряду Крістен Міхал, своєю чергою, заявив, що його країна також планує виділяти на оборону з 3,7% ВВП до 5%.

Він назвав США ключовим партнером з питань безпеки й наголосив на тому, що видатки НАТО на оборону повинні зрости.

"Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю згоден - наша мета має становити 5 відсотків", - додав він.

Польща, яка закликала інші європейські країни рівнятися на неї, пообіцяла вже цього року досягти 4,7% ВВП — нині найвищого показника в НАТО.

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Автор: 

Литва (2439) НАТО (6512) оборона (4817) Естонія (1642) Трамп Дональд (6043)


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І так - не митьиом так катаньєм Європа озброіться
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27.01.2025 16:49 Відповісти
5% что бы что? Рашу этим не остановить. Для них и 50% ВВП роли не сыграет к сожалению. Их единственный шанс это фортификации и регулярное обучение военному делу и специальностям ВСЕГО годного по здоровью населения. И естественно не рассчитывать что если на 5% ВВП оружия накупить то приедут дяди из Америки вместо них воевать. Не говоря уже про всяких португальцев, турков, итальянцев и тд.
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27.01.2025 16:52 Відповісти
Сумно, але як би народ не переконував себе, кацапи збираються воювати тільки з Україною. І ця війна закінчиться тільки коли хто-небудь не зникне.
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27.01.2025 17:47 Відповісти
Это тебе ****о на ухо прошептал по пьяни? И почему ты поверил? Кацапы и с Украиной не собирались воевать в феврале 22го к твоему сведению.
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27.01.2025 20:23 Відповісти
Невже не краще зробити з россії "біле конго чи сніжний нігер"?
Російська ********* - це постійний головняк всього світу.
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27.01.2025 17:09 Відповісти
Ну нам сам Бог велить витрачати 20%. Ми ж не в НАТО! Де взяти? Скоротити кількість і зарплати чиновникам та офісу презідєнта. Вони ж половину ВВП транжирять на своє утримання! Он арахамська обізяна скаталась на інавгурацію Трампа в Вашингтон за бюджетний кошт. Ну постояв в натовпі трампістів, а ЗСУ що з того?
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27.01.2025 17:17 Відповісти
Добре
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27.01.2025 17:26 Відповісти
Затраты на военную поддержку Украины включены в эти 5%? Если да то хорошо. Можно увеличить поддержку Украины и объяснить избирателям, что это все из-за конструктивного давления США
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27.01.2025 18:31 Відповісти
население эстонии пол киева.
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27.01.2025 18:54 Відповісти
 
 