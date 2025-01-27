Конгрес запроваджуватиме санкції проти країн, які не прийматимуть депортованих із США мігрантів, - спікер Джонсон

Конгрес США готовий запровадити санкції проти тих країн, які відмовляються співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа і не прийматимуть своїх громадян, які нелегально перебувають у США.

Про це у соцмережі Х заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колумбія і всі країни мають бути напоготові – Конгрес повністю готовий схвалити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює повною мірою або не виконує вимоги прийняти своїх громадян, які нелегально перебувають на території США", - заявив Джонсон.

Він додав, що президент Трамп "ставить США на перше місце, як він і обіцяв". А Конгрес, за словами Джонсона, "впроваджуватиме політику, яка підкріплює його порядок денний".

Нагадаємо, у середу, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.

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