Конгрес запроваджуватиме санкції проти країн, які не прийматимуть депортованих із США мігрантів, - спікер Джонсон
Конгрес США готовий запровадити санкції проти тих країн, які відмовляються співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа і не прийматимуть своїх громадян, які нелегально перебувають у США.
Про це у соцмережі Х заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Колумбія і всі країни мають бути напоготові – Конгрес повністю готовий схвалити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює повною мірою або не виконує вимоги прийняти своїх громадян, які нелегально перебувають на території США", - заявив Джонсон.
Він додав, що президент Трамп "ставить США на перше місце, як він і обіцяв". А Конгрес, за словами Джонсона, "впроваджуватиме політику, яка підкріплює його порядок денний".
Нагадаємо, у середу, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.
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