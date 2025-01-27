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Конгрес запроваджуватиме санкції проти країн, які не прийматимуть депортованих із США мігрантів, - спікер Джонсон

Джонсон пригрозив санкціями країнам, які не прийматимуть депортованих мігрантів

Конгрес США готовий запровадити санкції проти тих країн, які відмовляються співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа і не прийматимуть своїх громадян, які нелегально перебувають у США.

Про це у соцмережі Х заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Колумбія і всі країни мають бути напоготові – Конгрес повністю готовий схвалити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює повною мірою або не виконує вимоги прийняти своїх громадян, які нелегально перебувають на території США", - заявив Джонсон.

Він додав, що президент Трамп "ставить США на перше місце, як він і обіцяв". А Конгрес, за словами Джонсона, "впроваджуватиме політику, яка підкріплює його порядок денний".

Нагадаємо, у середу, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.

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Автор: 

мігранти (1118) США (23310) Трамп Дональд (6043) Джонсон Майк (141)


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Топ коментарі
+4
ждем коли з Великої Америки вишлють кацапів
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27.01.2025 18:17
+2
Двiжуха! Параша усих прийме та вiдрядить на фронт!
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27.01.2025 18:02
+1
"Хід конем..." - Є2 на Є4 не прокатує....
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27.01.2025 17:30
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"Хід конем..." - Є2 на Є4 не прокатує....
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27.01.2025 17:30 Відповісти
ждем коли з Великої Америки вишлють кацапів
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27.01.2025 18:17 Відповісти
Бач хитрі які.
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27.01.2025 17:30 Відповісти
Більше трешу...
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27.01.2025 17:31 Відповісти
Давайте вже констабори давайте виж хочете а штунда джонс?
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27.01.2025 17:36 Відповісти
Якби в мудрого наріду було хоч трохи розуму, то могли би зробити висновок, наскільки важливо мати свою державу.
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27.01.2025 17:49 Відповісти
А як же референдум, як захист і права нацменшин? Тоді хто заборонить викинути з України кацапоїдів і інших сепарів які не хочуть жити в Україні
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27.01.2025 17:53 Відповісти
скоро санкції будуть за перехід вулиці в недозволеному місці
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27.01.2025 17:59 Відповісти
Хто там розповідав тупі байки, про те що президент в США не може бути самодуром і тираном, тому що його хтось там контролює. Ржу з дебілів без смс і реєстрації.
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27.01.2025 18:00 Відповісти
Двiжуха! Параша усих прийме та вiдрядить на фронт!
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27.01.2025 18:02 Відповісти
Гребаний червоно смугастий цирк...
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27.01.2025 18:17 Відповісти
Давно пора. Я б ще запроваджував санкції до тих країн громадяни якиї проривають мексиканський кордон у кількості.
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27.01.2025 18:32 Відповісти
"трамбоністи" згадали Колумбію,але про "рашистів друзів" тихо-ша
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27.01.2025 19:20 Відповісти
 
 