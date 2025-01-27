Масштабна депортація нелегальних мігрантів знизить ВВП США на 8%, - Bloomberg
Масова депортація нелегальних мігрантів, запропонована президентом США Дональдом Трампом, може призвести до зниження ВВП країни на 8%.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, масова депортація викличе серйозні збої у виробничих процесах і значно ускладнить пошук працівників у таких важливих галузях, як сільське господарство, будівництво та ресторанний бізнес.
На думку аналітиків, один з найбільших ефектів стане відчутним у таких штатах, як Каліфорнія, Техас і Флорида, де понад 45% будівельників є мігрантами. ІТ-індустрія також постраждає через обмеження на видачу робочих віз для іноземних фахівців за програмою Н-1В.
Попри гучні заяви Трампа, трейдери та інвестори не вірять, що він зможе реалізувати свою політику до кінця, вказуючи на ймовірність юридичних проблем і труднощі з фінансуванням.
"Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реальних дій, особливо враховуючи проміжні вибори через 20 місяців. Тому ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткочасним сплеском, і помилятися", - зауважив головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен.
Як зазначається, також є побоювання, що пропоновані заходи будуть оскаржені в судах, що може затримати їхнє втілення. Проте, якщо плани Трампа будуть реалізовані, це призведе до серйозних економічних наслідків для США.
Нагадаємо, у середу, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.
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ввп пнх!!!
у них візи від американських індіанців є ?
Трампістам доведеться або нести збитки і підвищувати фонд оплати праці разів в 10, або йти і вигрібати гівно з корівників на своїх ранчо власноруч, бо ніхто на старі умови праці крім мігрантів не погодиться.
імігранти, у т.ч. негри, і зробили Америку грейт.
а ще тому, що влада не капала людям на мізки
В данном случае, Трамп делает нужное дело, если бы и страны Европы, включая Украину, сделали
то же самое, то мир стал бы намного чище и безопасней!
Exactly. Депортували всіх, чиє прізвище закінчується на "-ин".
(і хто двох слів українською не може поєднати)
і я з задоволенням буду жити поруч із сусідом чорнокожим громадянином України,
який буде платити налоги і служити в ЗСУ
на відміну від ухилянтів т. зв. українців
.
Ну а ви - просто бот на зарплаті, котрий продвигає наративи "про хороших мігрантів і поганих українців" - от ви свідомо, разом з кацапами, працюєте на те, що би не було, ані України, ані українців. Ви ворог України та спільник геноциду українців, підспівувач того геноциду.
А те, кто не работают, или работают нелегально как влияют на ВВП?
.
для легального трудоустройства надо предъявить карточку SSN - социального страхования которой у нелегалов нетъ они все работают вчерную за кеш
нам би так
ЗЄльонихреднеків США
.
вигнати мігратів і збільшити виробництво. як це зробити без дешевої робочої сили?
знизити ціни на товари широкого вжитку і при цьому збільшити мита (ну і знов мінус дешева робоча сила).
знизити держборг і провести реіндустріялізацію. а де ти візьмеш інвестиції на це без держборгу і знову без дешевої робочої сили?
дріл бебі дріл і знизити ціни на нафту - хто ж буде бурити дорогу сланцеву нафту, шоб її продати задешево? шо буде зі сланцевиками при дешевій нафті?
ну і вишенька на торті - умиротворення агресорів задля миру.
так я ж і написав про ре-індустріалізацію, чи чукча не читатєль?
>про умиротворення агресорів - це чисто твоя фантазія, цього взагалі не чув.
тобто ні про які досягнення угод він не говорив? ви точно уважно слухали?
> товпи молодих мужиків в'їзжають безконтрольно в країни,
начебто хтось проти. але коли одна твоя заявлена ціль явно суперечить іншій....
>яке ваше свиняче діло що відбувається в США? займайтеся собою
а яке ваше свиняче діло до США?
По-перше, мігрували раніше масово культурно та етнічно близькі європейці, а не мусульмани та латиноси. Тому це не так змінювало склад та культуру самих Штатів.
От заїхало б в Україну 3 мільйона мусульман та азіатів - стогін та сморід стояв би до неба.
До речі, в Україну почали завозиди бангладешців. Легально. Треба радіти, вони ж допоможуть зростити ВВП!
Хоча блумберги все міряють тим, скільки заробить якийсь заможний дядя, у якого працюють нелегали за копійки.
отже всіх мігрантів виганяти не будуть. зроблять картинку по ящику і швиденько про це забудуть. а щасливий лохторат і далі буде наймати мексиканців стригти газони і чистити бесейни.
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завдяки кому вона так піднялась ?
чи українські робітники брали в цьому участь ?
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Це окрім того, що вихідці з тих благословенних теплих країн, в переважній більшості, де-факто, за своїми природними данними, елементарно є менш розвинуті інтелектуально і це неможливо ніяк "виправити". І якщо ви будете з ними паруватися, ваші діти елементарно будуть втрачати конкурентні переваги. Ось вам правда. "Неполіткоректно"? За те - правдиво. Звикайте.
але лад наводити таки треба.
чи спроможеться америка його навести?
поки що нічого з починань трампа (2016-2020) ніякого позитиву америці не принесло.
щось намутив з якоюсь повією, провалив ковід, обісрав свої спецслужби, полизав попу ину і путіну... всьо...