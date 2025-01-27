Масштабна депортація нелегальних мігрантів знизить ВВП США на 8%, - Bloomberg

Масова депортація нелегальних мігрантів, запропонована президентом США Дональдом Трампом, може призвести до зниження ВВП країни на 8%.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, масова депортація викличе серйозні збої у виробничих процесах і значно ускладнить пошук працівників у таких важливих галузях, як сільське господарство, будівництво та ресторанний бізнес.

На думку аналітиків, один з найбільших ефектів стане відчутним у таких штатах, як Каліфорнія, Техас і Флорида, де понад 45% будівельників є мігрантами. ІТ-індустрія також постраждає через обмеження на видачу робочих віз для іноземних фахівців за програмою Н-1В.

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Попри гучні заяви Трампа, трейдери та інвестори не вірять, що він зможе реалізувати свою політику до кінця, вказуючи на ймовірність юридичних проблем і труднощі з фінансуванням.

"Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реальних дій, особливо враховуючи проміжні вибори через 20 місяців. Тому ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткочасним сплеском, і помилятися", - зауважив головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен.

Як зазначається, також є побоювання, що пропоновані заходи будуть оскаржені в судах, що може затримати їхнє втілення. Проте, якщо плани Трампа будуть реалізовані, це призведе до серйозних економічних наслідків для США.

Нагадаємо, у середу, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.

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