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Новини
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Масштабна депортація нелегальних мігрантів знизить ВВП США на 8%, - Bloomberg

мігранти,іммігранти

Масова депортація нелегальних мігрантів, запропонована президентом США Дональдом Трампом, може призвести до зниження ВВП країни на 8%.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, масова депортація викличе серйозні збої у виробничих процесах і значно ускладнить пошук працівників у таких важливих галузях, як сільське господарство, будівництво та ресторанний бізнес. 

На думку аналітиків, один з найбільших ефектів стане відчутним у таких штатах, як Каліфорнія, Техас і Флорида, де понад 45% будівельників є мігрантами. ІТ-індустрія також постраждає через обмеження на видачу робочих віз для іноземних фахівців за програмою Н-1В.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колумбія відмовилася приймати депортаційні рейси із США: Трамп відповів запровадженням мит на колумбійські товари

Попри гучні заяви Трампа, трейдери та інвестори не вірять, що він зможе реалізувати свою політику до кінця, вказуючи на ймовірність юридичних проблем і труднощі з фінансуванням.

"Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реальних дій, особливо враховуючи проміжні вибори через 20 місяців. Тому ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткочасним сплеском, і помилятися", - зауважив головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен.

Як зазначається, також є побоювання, що пропоновані заходи будуть оскаржені в судах, що може затримати їхнє втілення. Проте, якщо плани Трампа будуть реалізовані, це призведе до серйозних економічних наслідків для США.

Нагадаємо, у середу, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до США через південний кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США призупиняють низку програм для в’їзду мігрантів, зокрема українців, – NYT

Автор: 

ВВП (1375) мігранти (1118) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+11
"сільське господарство, будівництво та ресторанний бізнес" - избиратели Трампа будут рады появлению новых вакансий.
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27.01.2025 13:23
+10
чи законно іммігрували в Америку, Дж.Вашингтон, "батьки засновники" США та інше населення т.зв. Нової Англії?

у них візи від американських індіанців є ?
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27.01.2025 13:37
+10
Проблема лише в тому, що він обіцяв своїм виборцям вислати з США емігрантів, але не казав, що при тому їм доведеться платити за стрижку свого газону, чи за чищення басейну вдвічі або втричі більше...
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27.01.2025 13:40
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Кому потрібне то ввп, якщо є риже кім чин пуйло.
ввп пнх!!!
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27.01.2025 13:14 Відповісти
чи законно іммігрували в Америку, Дж.Вашингтон, "батьки засновники" США та інше населення т.зв. Нової Англії?

у них візи від американських індіанців є ?
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27.01.2025 13:37 Відповісти
Держдеп простих рішень
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27.01.2025 15:18 Відповісти
Батьки засновники усI народились в Америцi
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27.01.2025 15:22 Відповісти
"сільське господарство, будівництво та ресторанний бізнес" - избиратели Трампа будут рады появлению новых вакансий.
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27.01.2025 13:23 Відповісти
Це вакансії на брудну і важку роботу із копійчаною зарплатою нижче дозволеного законом мінімуму.

Трампістам доведеться або нести збитки і підвищувати фонд оплати праці разів в 10, або йти і вигрібати гівно з корівників на своїх ранчо власноруч, бо ніхто на старі умови праці крім мігрантів не погодиться.
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27.01.2025 14:18 Відповісти
..здуру можна і йєнг зламати... чи, "какая разніца"? - "хуже нє будєт"?...
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27.01.2025 13:23 Відповісти
Як гадаєте, щоб знизити собівартість робочої сили в США і знов зробити Америко Великою Трамп поверне чорношкіре рабство?
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27.01.2025 13:24 Відповісти
тут без варіантів !

імігранти, у т.ч. негри, і зробили Америку грейт.

а ще тому, що влада не капала людям на мізки
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27.01.2025 13:40 Відповісти
От би вернулись старі добрі часи...щоб можна було піратить в Карибському басейні та возить нігерів з Африки.
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27.01.2025 16:41 Відповісти
Засуньте своё ВВП себе в одно место, эксперты хреновы!

В данном случае, Трамп делает нужное дело, если бы и страны Европы, включая Украину, сделали

то же самое, то мир стал бы намного чище и безопасней!
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27.01.2025 13:25 Відповісти
>> если бы... включая Украину, сделали то же самое...

Exactly. Депортували всіх, чиє прізвище закінчується на "-ин".

(і хто двох слів українською не може поєднати)
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27.01.2025 13:35 Відповісти
майбутнє України в еміграції !

і я з задоволенням буду жити поруч із сусідом чорнокожим громадянином України,

 який буде платити налоги і служити в ЗСУ

на відміну від ухилянтів т. зв. українців

.
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27.01.2025 13:45 Відповісти
Не треба нам негрів і іншого сміття Європа пішла цим шляхом і гине від цього
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27.01.2025 19:53 Відповісти
24.02.22 всі ті араби, чорні, азійці, з африк, Бангладеш, і тп., хто мав український паспорт - одразу ж, найпершими злиняли до ЄС, щойно той відчинив двері для, прихистку громадян України. То стільки їх на ринках було - щезли всі й одразу. Бо та Україна їм нахрін не всралася, от і все.
Ну а ви - просто бот на зарплаті, котрий продвигає наративи "про хороших мігрантів і поганих українців" - от ви свідомо, разом з кацапами, працюєте на те, що би не було, ані України, ані українців. Ви ворог України та спільник геноциду українців, підспівувач того геноциду.
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27.01.2025 20:29 Відповісти
Зачем депортировать тех, кто легально работает и платит налоги?
А те, кто не работают, или работают нелегально как влияют на ВВП?
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27.01.2025 13:29 Відповісти
Так працюють думаю. Тільки не платять з них соціальні відрахування в державу. І платять нелегалам копійки думаю, а вимагають працювати багато.
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27.01.2025 13:41 Відповісти
у самого трампона в Мар а лага працює ціла бригада латіносів іммігрантів "унікальних фахівців по стрижці газонів" та "унікальних покоївок"

.
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27.01.2025 13:47 Відповісти
Значит, надо бороться не с хорошими работниками, а с плохими работодателями.
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27.01.2025 14:02 Відповісти
согласен но для начала работник должен въехать в страну легально
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27.01.2025 15:20 Відповісти
Знаю примеры, когда наши беженцы, въехав в ЕС нелегально, уже работают легально и платят там налоги. К этому можно относиться как угодно (особенно в плане ухилянства), но это факт. Подобной практики в США они теперь лишились.
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27.01.2025 17:45 Відповісти
нелегалы не могут легально устроиться на работу и платить налоги.
для легального трудоустройства надо предъявить карточку SSN - социального страхования которой у нелегалов нетъ они все работают вчерную за кеш
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27.01.2025 15:15 Відповісти
Я же выше написал: как тогда неофициальные нелегалы влияют на величину официального ВВП? Тут или трусы, или крестик.
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27.01.2025 17:42 Відповісти
експерди по економіці США з окопів повилазили. Трамп робить те що обіцяв своїм виборцям, подобається це комусь чи ні.
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27.01.2025 13:30 Відповісти
оце правда
нам би так
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27.01.2025 13:36 Відповісти
Проблема лише в тому, що він обіцяв своїм виборцям вислати з США емігрантів, але не казав, що при тому їм доведеться платити за стрижку свого газону, чи за чищення басейну вдвічі або втричі більше...
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27.01.2025 13:40 Відповісти
то проблема ЗЄльоних реднеків США

.
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27.01.2025 13:49 Відповісти
Так це і є виборці Трампа.
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27.01.2025 14:20 Відповісти
за результатами дослідження Блумберга за останні 10 років кількість реднеків в Штатах зросла у 3 рази з 17% до 51% і продовжує зростати.
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27.01.2025 15:26 Відповісти
Ну не сказав. Так усього і не розповіси у короткому пропагандистському роліку! Тре було самим додумати, хто їм винен.
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27.01.2025 14:18 Відповісти
так трумп обіцяв взаємовиключні речі:
вигнати мігратів і збільшити виробництво. як це зробити без дешевої робочої сили?
знизити ціни на товари широкого вжитку і при цьому збільшити мита (ну і знов мінус дешева робоча сила).
знизити держборг і провести реіндустріялізацію. а де ти візьмеш інвестиції на це без держборгу і знову без дешевої робочої сили?
дріл бебі дріл і знизити ціни на нафту - хто ж буде бурити дорогу сланцеву нафту, шоб її продати задешево? шо буде зі сланцевиками при дешевій нафті?
ну і вишенька на торті - умиротворення агресорів задля миру.
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27.01.2025 13:50 Відповісти
може я другого Трампа слухав, але той якого я слухав, говорив про відновлення виробництва особливо машинобудування шляхом перенесення потужностей назад в США, наприклад в Детройт який після закриття заводів перетворився в клоаку. про умиротворення агресорів - це чисто твоя фантазія, цього взагалі не чув. говорили про закінчення воєн які США не починали. якщо США буде необхідна дешева робоча сила, вони напишуть закон і легально запросясть в країну людей, а те що зараз відбувається, не тільки в США до речі, коли товпи молодих мужиків в'їзжають безконтрольно в країни, має бути припинено. і взагалі, яке ваше свиняче діло що відбувається в США? займайтеся собою
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27.01.2025 15:28 Відповісти
>говорив про відновлення виробництва....
так я ж і написав про ре-індустріалізацію, чи чукча не читатєль?
>про умиротворення агресорів - це чисто твоя фантазія, цього взагалі не чув.
тобто ні про які досягнення угод він не говорив? ви точно уважно слухали?
> товпи молодих мужиків в'їзжають безконтрольно в країни,
начебто хтось проти. але коли одна твоя заявлена ціль явно суперечить іншій....
>яке ваше свиняче діло що відбувається в США? займайтеся собою
а яке ваше свиняче діло до США?
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27.01.2025 15:57 Відповісти
Дотації на електромобілі не просто так давались державою, а тільки на ті моделі, які мінімум на 60% складались з компонентів американського виробництва. Наприклад в Маска тільки 4 з 6 моделей Тесл підпадали під ці дотації (для кінцевого споживача це мінус $7500 з ціни нової, мінус $4000 з ціни б/у).
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27.01.2025 16:36 Відповісти
Так а чому не зробити їх легальними? Чи комусь подобалося роками набирати людей на роботу майже за дармову зарплату і не платити за них внески у пенсійний фонд і страхову, а також на податках економити?
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27.01.2025 13:37 Відповісти
Цікаві часи настали. Країна, яку заснували нелегальні емігранти з Європи веде боротьбу з нелегальними емігрантами.
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27.01.2025 13:39 Відповісти
Брехня. По-преше, ніколи маштабів нелегальної міграції в історії США не було, біля 15 мільйонів.
По-перше, мігрували раніше масово культурно та етнічно близькі європейці, а не мусульмани та латиноси. Тому це не так змінювало склад та культуру самих Штатів.

От заїхало б в Україну 3 мільйона мусульман та азіатів - стогін та сморід стояв би до неба.
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27.01.2025 13:44 Відповісти
іммігрували в США і євреї, і українці, і японці, а унікальна мережа залізних доріг побудована руками завезених робітників-китайців
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27.01.2025 13:51 Відповісти
Не в таких маштабах, їх можна було асимілювати.
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27.01.2025 13:53 Відповісти
На 80%, чого так мало?
До речі, в Україну почали завозиди бангладешців. Легально. Треба радіти, вони ж допоможуть зростити ВВП!
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27.01.2025 13:40 Відповісти
Вони самі заїжджають, в основному студенти вчитись в наших вузах.
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27.01.2025 14:23 Відповісти
Ні, вони їдуть працювати. Ніякі студенти зараз в Україну не їдуть.
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27.01.2025 14:29 Відповісти
Працювати в Україну теж зараз ніхто не їде)
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27.01.2025 16:37 Відповісти
Я вже написав. Бангладешці їдуть.
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27.01.2025 22:35 Відповісти
А як зміниться рівень безробіття і злочинності?
Хоча блумберги все міряють тим, скільки заробить якийсь заможний дядя, у якого працюють нелегали за копійки.
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27.01.2025 13:40 Відповісти
Масова депортація нелегальних мігрантів, запропонована президентом США Дональдом Трампом, може призвести до зниження ВВП країни на 8%. А може і не призвести.
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27.01.2025 13:41 Відповісти
Звісно може. Держави повідмовляють літакам в посадці і мігранти полетять назад піднимати ввп сша)
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27.01.2025 14:27 Відповісти
в розвинених економіках велика частка росту економіки забезпечується ростом кількості населення/споживачів. тому зменшення кількості населення звичайно що призведе до зменшення споживання товарів і послуг, а значить і ввп.
отже всіх мігрантів виганяти не будуть. зроблять картинку по ящику і швиденько про це забудуть. а щасливий лохторат і далі буде наймати мексиканців стригти газони і чистити бесейни.
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27.01.2025 14:01 Відповісти
Розвиненим країнам давна треба всяке мігрантське сміття висилати з країни враховуючи, що від них користі мало а проблем багато загнали ліваки Європу і США до прірви з своєю толерастією
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27.01.2025 19:56 Відповісти
якби рожали скільки треба, то і мігрантське сміття було б непотрібне. а так, без мігрантського сміття ріст населення (чи хоча б відсутнічть падіння) і економіки неможливі.
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27.01.2025 21:43 Відповісти
Так треба стимулювати нагородження а не завозити мігрантів
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28.01.2025 14:35 Відповісти
все ж так просто, треба лише простимулювати. і як ніхто до цього раніше не додумався?
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28.01.2025 15:08 Відповісти
Це мабуть почався обіцяний золотий вік
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27.01.2025 14:07 Відповісти
Да и еще в Гренландии бои тяжелые будут...
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27.01.2025 14:09 Відповісти
Гренландські пінгвіни вже окопоються: буде борня з морськими котиками

.
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27.01.2025 15:06 Відповісти
Оказывается всё предельно просто, Украине нужно принять нелегальных мигрантов из США и экономические показатели сразу улучшатся на 8%.
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27.01.2025 14:44 Відповісти
подивіться на Польщу

завдяки кому вона так піднялась ?
чи українські робітники брали в цьому участь ?

.
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27.01.2025 15:11 Відповісти
Польша поднялась потому, что Евросоюз вбухал в польскую экономику около полутриллиона евро.
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27.01.2025 15:46 Відповісти
Ви вдаєте, наче не розумієте різниці між мігрантами-українцями, які є близькими до поляків ментально, етнічно, культурно та релігійно, які в більшості є трудолюбивими, розумними та працьовитими, і які готові інтегруватися в польське суспільство - та тими ж таки вихідцями з Африки, чи Близького Сходу, які є абсолютно чужими для будь-кого з європейців за всіма параметрами, і які в абсолютно переважній більшості не готові і не хочуть інтегруватися, не хочуть працювати, а натомість, лише споживають соціалку та нав'язують європейцям свої порядки та "культуру", наче вони не в гостях, а є в тій Європі хазяї, а не зайди, чужинці.
Це окрім того, що вихідці з тих благословенних теплих країн, в переважній більшості, де-факто, за своїми природними данними, елементарно є менш розвинуті інтелектуально і це неможливо ніяк "виправити". І якщо ви будете з ними паруватися, ваші діти елементарно будуть втрачати конкурентні переваги. Ось вам правда. "Неполіткоректно"? За те - правдиво. Звикайте.
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27.01.2025 20:42 Відповісти
Трамп проти нелегалів, проти легальних мігрантів він нічого не мае проти. Демшизова газетка.
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27.01.2025 15:12 Відповісти
легальні - втричі дорожчі.
але лад наводити таки треба.
чи спроможеться америка його навести?
поки що нічого з починань трампа (2016-2020) ніякого позитиву америці не принесло.
щось намутив з якоюсь повією, провалив ковід, обісрав свої спецслужби, полизав попу ину і путіну... всьо...
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27.01.2025 15:57 Відповісти
"Масштабная депортация нелегальных мигрантов снизит ВВП США на 8%, - Bloomberg " - да ну НАХ левацкие дебилы.. Что снизится, так это только ПРЕСТУПНОСТЬ.
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27.01.2025 18:14 Відповісти
Лівацька брехня
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27.01.2025 19:52 Відповісти
 
 