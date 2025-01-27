Іран закупив російські винищувачі Су-35, - Reuters
Іран закупив партію винищувачів Су-35 російського виробництва.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяву високопоставленого командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Алі Шадмані, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це перший випадок, коли іранський офіційний представник підтвердив купівлю Су-35.
Скільки саме літаків придбав Тегеран і чи були вони вже доставлені до Ірану Шадмані не уточнив.
"Кожного разу, коли це необхідно, ми здійснюємо військові закупівлі для зміцнення наших військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил. ... Виробництво військової техніки також прискорилося", - наводить Reuters цитату координатора Центрального штабу Хатам-ол-Анбія.
Нагадаємо, що 17 січня російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіян підписали у Москві 17 січня договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між двома країнами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого не каже?...
Тепер "по поличках":
1. Південь Ізраїлю. Поряд - сектор Газа і розгромлений "ХАМАС" .
2. ЦАХАЛ захопив значні склади озброєння ХАМАС. Переважно - стрілкотня, ПЗРК та ПТРК російського виробництва.
3. МЗС Ізраїлю недавно запропонувало ЦАХАЛ передать ці трофеї Україні.
4. Жешув - центр комплектації збройних караванів до України...
і так вам не прийшла в голову така думка що у них немає нестачі літаків тому переобладння с35 для скиду кабів їм НЕ потрібне.
п.с. збивають вони винищувачами наші дрони.
1. Су-34-ті скидають КАБи над СВОЄЮ територією - а наші туди не залітають.
2. Я не чув, щоб Су-34-ті прикривалися при цьому винищувачами.
3. Ф-16 задіяні на полювання за крилатими ракетами - це більш необхідне на даний час.
4. Міг-29 - важкі винищувачі. Ганять їх за ракетами - надто "дороге задоволення. Тим більше, що ми ще до війни розробили варіант його переобладнання під винищувач-бомбардувальник.
5. Збивать тихохідні дрони на Су-35 - все одно, що льотчикам "люфтваффе" ганяться за По-2...
вас такому у совкових училищах не вчили ?
продають бо іранцям вони потрібні, не дарма ж ті допомагали з дронами, але контракт забуксував бо кацапи спочатку поповняли втрати які отримала від нашої ппо, зокрема від "блукаючого петріота" якого нажаль потім таки вполювали
Ну так Ф-16 та міг 29 збивають драндулети ракетами, а ссу 35 не може.
Наче я не бачив роботу "ссу" над Чернігівщиною... І штурмовики, і бомбери літали без-будь-якого авіаприкриття... Тебе в якому "несовковому" училищі учили? Су-34 - сам по собі, "винищуваач-бомбардувальник. Тобто, може і сам за себе постоять...
Ну а стосовно "Ф-16 та міг 29 збивають драндулети ракетами" - так це, взагалі, "пердь в калюжу"... Я писав про збиття нами літаками швидкісних цілей" - саме крилатих ракет! А не "драндулетів" (шахедів") та іншого. Питання: "Навіщо "наводить тень, на плєтєнь"?... "На каво работаешь?!"
винищувачу фіолетово що збивати ракету чи дирчик, адже працюють по ній не з кулумета.
ну і про те що бачив 34 але не бачив 35 це щось. знімаю капелюх.
Та ще скільки часу їх льотчики їх будуть освоювать...
совок то може і вмів робити, в наглу тирити чертежі як зараз китай, та копіювати-удосконалювати, бо була солідна наукова база, яка з розвалом совка розбіглась по світу.
Саме тому вони не спромоглись побудувати літак 5 покоління, бо ссу 57 це гівно 4+.
Єдине у чому вони обійшли США так це у наземних засобах РЕР РЕБ, що у ******** війні почало відігравати вирішальну роль.
але ти не пишеш що було потім, а потім була масована атака у відповідь, і вгадай чим, літаками які базувались на цьому аеродромі ) бо всі вони були підняті по тривозі у повітря та не втратили жодного літака.
хоча якщо людина пише про "неуправляємі ракети" які пролітають +- тисячу км, то все стає зрозуміло.