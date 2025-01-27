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Іран закупив російські винищувачі Су-35, - Reuters

Іран купив російські винищувачі

Іран закупив партію винищувачів Су-35 російського виробництва.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяву високопоставленого командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Алі Шадмані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це перший випадок, коли іранський офіційний представник підтвердив купівлю Су-35.

Скільки саме літаків придбав Тегеран і чи були вони вже доставлені до Ірану Шадмані не уточнив.

"Кожного разу, коли це необхідно, ми здійснюємо військові закупівлі для зміцнення наших військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил. ... Виробництво військової техніки також прискорилося", - наводить Reuters цитату координатора Центрального штабу Хатам-ол-Анбія.

Нагадаємо, що 17 січня російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіян підписали у Москві 17 січня договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між двома країнами.

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Автор: 

Іран (2062) росія (65883) літак (2938)


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Топ коментарі
+9
Ізраїль в Ірані вже непогано пристрілявся.
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27.01.2025 18:10
+6
А ти вчорашню новину не читав? Кілька військових транспортників США вилетіли авіабази в Німеччині. Сіли на авіабазі, яка розташована на півдні Ізраїлю. Потім вони злетіли і сіли в Жешуві.
Нічого не каже?...
Тепер "по поличках":
1. Південь Ізраїлю. Поряд - сектор Газа і розгромлений "ХАМАС" .
2. ЦАХАЛ захопив значні склади озброєння ХАМАС. Переважно - стрілкотня, ПЗРК та ПТРК російського виробництва.
3. МЗС Ізраїлю недавно запропонувало ЦАХАЛ передать ці трофеї Україні.
4. Жешув - центр комплектації збройних караванів до України...
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27.01.2025 18:30
+5
Ізраїль мав би у відподь надати нам зброю.На жаль ні,Ізраєль в непоганих стосунках з мордором.
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27.01.2025 18:13
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27.01.2025 18:09 Відповісти
Ізраїль в Ірані вже непогано пристрілявся.
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27.01.2025 18:10 Відповісти
Не по тим стрiляють!
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27.01.2025 18:11 Відповісти
Винищувачі Су-35 виробляють на авіаційному заводі в Комсомольську-на-Амурі і я думаю, що люди з Біробіджану вже вставили в іранську партію "пейджери", які зреагуюь на запах баранини.
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27.01.2025 19:14 Відповісти
А толку від тих пейджерних пуків?
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27.01.2025 22:11 Відповісти
Тю, а в нас верховний гівнокомандувач навпаки скорочує авіацію і ППО.
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27.01.2025 18:11 Відповісти
Ізраїль мав би у відподь надати нам зброю.На жаль ні,Ізраєль в непоганих стосунках з мордором.
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27.01.2025 18:13 Відповісти
Ізраіль самому потрібно.
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27.01.2025 18:17 Відповісти
так надає...все що в Хезболи конфіскували..вже декілька рейсів на Жешув пішло...
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27.01.2025 18:19 Відповісти
На фотографиях оружия было на одну роту.
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27.01.2025 18:29 Відповісти
ну тьі уж прости что не порадовали количеством фотографий
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27.01.2025 18:41 Відповісти
І для цього ганяли кілька "транспортників"? Одного вистачить, щоб, мінімум, батальйон озброїть...
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27.01.2025 19:43 Відповісти
Может вам и список предоставили?
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27.01.2025 22:01 Відповісти
А ти вчорашню новину не читав? Кілька військових транспортників США вилетіли авіабази в Німеччині. Сіли на авіабазі, яка розташована на півдні Ізраїлю. Потім вони злетіли і сіли в Жешуві.
Нічого не каже?...
Тепер "по поличках":
1. Південь Ізраїлю. Поряд - сектор Газа і розгромлений "ХАМАС" .
2. ЦАХАЛ захопив значні склади озброєння ХАМАС. Переважно - стрілкотня, ПЗРК та ПТРК російського виробництва.
3. МЗС Ізраїлю недавно запропонувало ЦАХАЛ передать ці трофеї Україні.
4. Жешув - центр комплектації збройних караванів до України...
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27.01.2025 18:30 Відповісти
У мордора i з хезбалой чудовi вiдносини!
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27.01.2025 18:40 Відповісти
тому контракту ********** років... На 50 літаків.. Поставка всіх повинна була бути до 31.12.2023(!)...на той момент поставили нуль(!) літаків...тож.хз...що вони мають на увазі...може перший прийшов
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27.01.2025 18:18 Відповісти
Як для України головний момент не літаки, а кошти за них, бо ж пуйло зара катастрофічно потребує гроші на зарплатню "заробітчанам" дотиснути ЗСУ. Але якшо контракт був навіть не вчора/позавчора, то й гроші ті вже удобрюють землю нашу та годують тварин.
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27.01.2025 20:42 Відповісти
Щось мені здається - кацапня продала іранцям "кота в мішку"... Зіпхнула літаки, які їм самим не потрібні : і застосовувать ніде - бо наші літаки не залітають на територію РОсії, а самі вони бояться летіть до нас. Ми Ф-16 використовуємо для збиття крилатих ракет, а вони свої Су-35 проти наших "Лютих" застосувать не можуть. Наші Міг-29 переобладнані під роботу по наземних цілях, а їх винищувачі - ні...
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27.01.2025 18:22 Відповісти
ссу 35 прикривають ссу 34, саме тому їх і не збивают ь наші ф16 та міг 29.
і так вам не прийшла в голову така думка що у них немає нестачі літаків тому переобладння с35 для скиду кабів їм НЕ потрібне.
п.с. збивають вони винищувачами наші дрони.
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27.01.2025 18:38 Відповісти
Ну, якщо "ссу"- то, значить, "ссу..". Я висловив свої припущення.
1. Су-34-ті скидають КАБи над СВОЄЮ територією - а наші туди не залітають.
2. Я не чув, щоб Су-34-ті прикривалися при цьому винищувачами.
3. Ф-16 задіяні на полювання за крилатими ракетами - це більш необхідне на даний час.
4. Міг-29 - важкі винищувачі. Ганять їх за ракетами - надто "дороге задоволення. Тим більше, що ми ще до війни розробили варіант його переобладнання під винищувач-бомбардувальник.
5. Збивать тихохідні дрони на Су-35 - все одно, що льотчикам "люфтваффе" ганяться за По-2...
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27.01.2025 18:55 Відповісти
здрастє, ланка завжди літає під прикриттям винищувача з ракетами повітря-повітря та повітря-земля проти зрк.
вас такому у совкових училищах не вчили ?
продають бо іранцям вони потрібні, не дарма ж ті допомагали з дронами, але контракт забуксував бо кацапи спочатку поповняли втрати які отримала від нашої ппо, зокрема від "блукаючого петріота" якого нажаль потім таки вполювали
Ну так Ф-16 та міг 29 збивають драндулети ракетами, а ссу 35 не може.
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27.01.2025 19:10 Відповісти
Ти що мелеш?
Наче я не бачив роботу "ссу" над Чернігівщиною... І штурмовики, і бомбери літали без-будь-якого авіаприкриття... Тебе в якому "несовковому" училищі учили? Су-34 - сам по собі, "винищуваач-бомбардувальник. Тобто, може і сам за себе постоять...
Ну а стосовно "Ф-16 та міг 29 збивають драндулети ракетами" - так це, взагалі, "пердь в калюжу"... Я писав про збиття нами літаками швидкісних цілей" - саме крилатих ракет! А не "драндулетів" (шахедів") та іншого. Питання: "Навіщо "наводить тень, на плєтєнь"?... "На каво работаешь?!"
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27.01.2025 19:26 Відповісти
та ясна справа що вам щось доводити то марна справа навіть якщо ви НЕ праві. Ахфіцер юрист який все знає..
винищувачу фіолетово що збивати ракету чи дирчик, адже працюють по ній не з кулумета.
ну і про те що бачив 34 але не бачив 35 це щось. знімаю капелюх.
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27.01.2025 20:13 Відповісти
Я бачу - ти "багато" знаєш... Ніч. Велика швидкість літака. А БПЛА - наполовину пластиковий. Та ще й маневрує по висоті і гроизонту. Як літак його виявить у нічному небі? А ракета - цільнометалева. З сильним відбиттям радіохвиль, та тепловим випромінюванням. І швидкість більш співвідносна з швидкістю літака...
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27.01.2025 20:38 Відповісти
у "мопедів" теж теплове випромінювання, їх збивають дешевшими ракетами AIM-9, які взагалі не мають наведення по радару, тільки теплове (в інфрачервоному спектрі) і оптичне (в ультрафіолетовому спектрі)
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27.01.2025 23:21 Відповісти
Так мені пояснювали льотчики. Правда, мова тоді велася про протистояння літаків наших і західних...
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27.01.2025 19:59 Відповісти
Так, нажаль, 34-ті завжди йдуть в парі з 35-ми. Іноді буває 2 до 1.
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27.01.2025 21:01 Відповісти
І де ж вони були у березні 2022-го?
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27.01.2025 21:14 Відповісти
У березні 2022 у москалів щє не було плануючих авіабомб. Як наклепали - почали літати трійками - два Су-34 несуть бомби, а Су-35 їх прикриває. Блукаючий петріот їх трійками за залп і збивав, на Херсонщині і на Брянщині.
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27.01.2025 22:17 Відповісти
Сонечко! А "БЕЗ плануючих бомб" Су-34 не літають? І їх прикривать не треба?
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27.01.2025 22:25 Відповісти
Літали на початку і їх регулярно збивали з землі, тому що із звичайними бомбами їм доводилось залітати в зону дії ППО ЗСУ. Су-35 прикриває тільки від винищувачів.
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27.01.2025 22:37 Відповісти
За той час не скажу, а зараз бачу те, що бачу. Якщо вони крутять "карусель" з КАБами в районі Курська, то в пікі там 5 Су- 34 і з ними 3 Су-35.
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27.01.2025 23:02 Відповісти
Щє Мі-8МТПР-1 там буває з ними тирлується, реб-гвинтокрил.
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27.01.2025 23:05 Відповісти
3. Ф-16 задіяні в полюванні за крилатими ракетами не тому, що "це більш необхідне", а тому що дальність радару Ф-16 вдвічі менше, ніж у Су-35, а дальність ракети "повітря-повітря" втричі менше, ніж у рашиків.
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27.01.2025 23:00 Відповісти
Израильтяне загасят их еще на аэродромах,а в воздухе эти руссише фанер им не конкуренты..
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27.01.2025 18:41 Відповісти
Побачимо... Ще "ХЗ" - коли вони їх передадуть. З кацапами почали розривать контракти уже багато країн... Або затягують поставки (уже взявши гроші), або не поставляють запчастини - і техніка стоїть на приколі. Наприклад, С300/400 Ірану так і не поставили. А повинні були передать ще у 2022-му. Щось там з Таїландом та Індонезією. Половина літаків, вертольотів і танків, закуплених Венесуелою в Росії - теж "стоять колодами"...
Та ще скільки часу їх льотчики їх будуть освоювать...
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27.01.2025 19:08 Відповісти
Когда идет большая война то часто военная техника быстро морально устаревает. Орки и их союхники абсолютно беззащитны в воздухе перед F-35 а американцы уже готовы переходить на новый вид самолета.А распиаренные С300/400 оказались не в состоянии защитить даже самих себя.Я помню когда в Подмосковье заступилна дежурство первый дивизион С-400 бравый генерал бил себя копытом в грудь обещая что муха мимо не пролетит.
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27.01.2025 20:25 Відповісти
Ну шапками закидувати багато мозгів не треба, щось в Сирії не сильно їх на аеродромах гасили. Літаки не погані, з F-35 думаю тагятися можуть, тут тільки реальний бій покаже.
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27.01.2025 22:53 Відповісти
Для того что бы с F-35 тягаться для начала их надо засекти радарами а с этим у орков большие проблемы.
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28.01.2025 14:24 Відповісти
Ізраїль за це вже наклав на росію пекельні санкції?
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27.01.2025 18:31 Відповісти
це застаріле гівно нічого не протиставить ф-35
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27.01.2025 18:39 Відповісти
Так, треба було Ф-35 у США придбати!
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27.01.2025 18:43 Відповісти
щось у вашому сарказмі є, зважаючи на те що США допомагали ірану у боротьбі проти іраку.
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27.01.2025 18:57 Відповісти
Дивився аналізи американських спеців - не все так однозначно, авіацію СССР робити вмів і рашисти цей напрямок розвивали постійно.
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27.01.2025 22:55 Відповісти
ці ссу 35 десь на рівні ******** зразків ф -16.
совок то може і вмів робити, в наглу тирити чертежі як зараз китай, та копіювати-удосконалювати, бо була солідна наукова база, яка з розвалом совка розбіглась по світу.
Саме тому вони не спромоглись побудувати літак 5 покоління, бо ссу 57 це гівно 4+.
Єдине у чому вони обійшли США так це у наземних засобах РЕР РЕБ, що у ******** війні почало відігравати вирішальну роль.
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27.01.2025 23:03 Відповісти
Не тільки наземних, вони реб на вантажні Мі-8 щє ставять.
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27.01.2025 23:08 Відповісти
ну у штатів є перевага у повітряних ребах рерах, на землі програють з тріском, що самі визнають.
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27.01.2025 23:15 Відповісти
В повітряних рерах так, а в повітряних ребах - от хз.
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27.01.2025 23:23 Відповісти
Якщо Ізраїль щось і кудись "наклав", - то це точно не "пекельні санкції" і не на росію. А наклав він добряче останнім часом...
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27.01.2025 19:28 Відповісти
нетойньяха з пуйлом--друзі навіка.
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27.01.2025 20:55 Відповісти
Хороша новина. Меньше прилетить в Україну, більше прилетить в Іран. А там це вже буде проблема Ізраїлю, з якою той добре вправляється.
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27.01.2025 18:47 Відповісти
Та перси просто трясуть бородами. ПВО німа, ракетки херачать сотнями, от і договорняк зварганили, надіються, що х....як друг Бібі відведе майбутній удар, тому і запустили фейк про літачки.
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27.01.2025 18:47 Відповісти
От це, скоріш за усе, правда. Пєрси--понторєзи...
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27.01.2025 20:57 Відповісти
Ну що ж, тепер у світі з'явився новий рівень іронії: росія, яка майже два роки шукає на Заході мікрочіпи для своїх ракет, активно продає високотехнологічні винищувачі. Мабуть, наступний крок - іранські дрони в комплекті з російськими Су-35 для «повного циклу співпраці».
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27.01.2025 19:16 Відповісти
"Активного" тут нічого нема, це затримка поставки за старим контрактом.
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27.01.2025 22:19 Відповісти
Що і потрібно було доказати - Ізраїль "жидко обосрался". Нам не допоміг, а в підсумку московити всерівно, Ізраїль обдурили і Ірану поставили Су-35 і ЗРК.
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27.01.2025 19:40 Відповісти
Здається Ізраїль сам це й спровокував. Сушки та ЗРК будуть знищені як було трішки раніше. І вийде самий крутий рекламний ролик Ізраїлю. "Ну, що там у вас з'явилось кацапського?"
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27.01.2025 20:14 Відповісти
Ти серйозно?
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27.01.2025 20:27 Відповісти
Так серйозно, як авіація Ізраїлю знищила всЬо ППО ірану за одну ніч.
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27.01.2025 20:32 Відповісти
Ого тяжкий випадок. Дивився на відео про роботу Ізраільского куполу коли Іран обстрелював аеродром, блін половина неуправляємих ракет взривалася явно на веродромі, це позорище просто. Тут як в рашистів - все збито а уламки знесли ціль =( Я в ці бравади що все знесуть не вірю від слова зовсім! Україна на своїх страих ЗРК спочатку війни показала, що може спинити навіть такого монстра як рашисти, куда там Їзраілю з їх сплошними понтами проти бармалєєв.
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27.01.2025 23:00 Відповісти
Іранські балістичні ракети керовані інерційною системою навігації.
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27.01.2025 23:02 Відповісти
ні одна ппо не відібє залп у 300 балістичних ракет ні одна, хоча частину ракет РЕБ і відвів у поля.
але ти не пишеш що було потім, а потім була масована атака у відповідь, і вгадай чим, літаками які базувались на цьому аеродромі ) бо всі вони були підняті по тривозі у повітря та не втратили жодного літака.
хоча якщо людина пише про "неуправляємі ракети" які пролітають +- тисячу км, то все стає зрозуміло.
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27.01.2025 23:14 Відповісти
То не реб відвів в поля, то похибка інерційної навігації накопичується зза відстані. Балістичні ракети середньої і високої дальністі по суті не мають сенсу в безʼядерному виконанні - зони ураження конвенційного вибуху недостатньо, щоб цю похибку скоригувати.
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27.01.2025 23:33 Відповісти
Євреї сказочники знатні: "міністерство оборони Ізраїлю повідомило про перехоплення 99% цілей".
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28.01.2025 01:26 Відповісти
Вибачте. А мені соромно за вас. Чого ? Вибухали, падали, а що пошкодили ? Який літак ? А ось ППО ірану зникла, начебто її не було після закупок С-400. Мабуть, хуситам, перепродали ?
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28.01.2025 13:54 Відповісти
Іран попередив перед атакою, там не тільки літаки, весь персонал вивели. А про ППО Ірану це бабка біля підїзду сказала? Чи міністерство оборони, те що збило 99% цілей =)
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28.01.2025 21:00 Відповісти
Твоє прізвище не Хаменеї ? І ти випадково не з ППО Ірану ? Тоді дуже шкода тебе. Бо бути там, де нічого немає, це справжнє ЛИХО.
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29.01.2025 22:20 Відповісти
Зекономили на електроенергії ? Для населення.
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27.01.2025 20:10 Відповісти
И шо? Израильцы их быстро посадят на сраку.
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27.01.2025 22:00 Відповісти
Надіюсь ти лічно будеш садити їх на сраку! Тоді зрозумієш, що навіть стара совєстска зброя може вбивати досить ефективно, а Су-35 це відносно новий літак. Одне радує, що дійсно тепер вони не до нас полетять, а хай євреї з ними возяться!
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27.01.2025 23:03 Відповісти
 
 