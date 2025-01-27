Іран закупив російські винищувачі Су-35, - Reuters

Іран закупив партію винищувачів Су-35 російського виробництва.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на заяву високопоставленого командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Алі Шадмані, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це перший випадок, коли іранський офіційний представник підтвердив купівлю Су-35.

Скільки саме літаків придбав Тегеран і чи були вони вже доставлені до Ірану Шадмані не уточнив.

"Кожного разу, коли це необхідно, ми здійснюємо військові закупівлі для зміцнення наших військово-повітряних, сухопутних і військово-морських сил. ... Виробництво військової техніки також прискорилося", - наводить Reuters цитату координатора Центрального штабу Хатам-ол-Анбія.

Нагадаємо, що 17 січня російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіян підписали у Москві 17 січня договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між двома країнами.

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