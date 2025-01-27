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Нам не потрібно було віддавати ядерну зброю, це було тупо, - Зеленський

Зеленський вважає, що Україна не мала віддавати ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні треба було віддавати ядерну зброю тільки в обмін на надійні гарантії безпеки та на членство в НАТО. 

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, 30 років тому Україні треба було відмову від ядерного озброєння міняти на реальні гарантії безпеки. Тоді це був би вступ України до НАТО.

"Це було тупо, абсолютно нелогічно і дуже безвідповідально так міняти... Я вважаю, що не треба було віддавати ядерну зброю. На Україну тоді впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити", - наголосив Зеленський, коментуючи Будапештський меморандум.

За його словами, він хотів би, щоб Україна розвивалася і щоб мільйони українців хотіли повернутися додому. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта закликав Зеленського продовжувати роботу над вступом до ЄС: В України надзвичайний прогрес. ФОТО

Гарантії безпеки, наголошує президент, - це Європа плюс Сполучені Штати.

"Гарантії безпеки по прикладу Ізраїлю нам би підійшли. Вони мають ППО, гроші та технології... Хотів би дізнатися про ці гарантії безпеки для нас", - зазначає президент. 

За його словами, сьогоднішня "путінська Росія" розуміє тільки мову сили та не відрізняється від Ірану й Північної Кореї.

Однак голова держави не вірить в це "історичне союзництво".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче заручитися надійними гарантіями безпеки від Трампа до переговорів з РФ, - Зеленський

Автор: 

Будапештська угода (127) Зеленський Володимир (24250) ядерна зброя (1166) гарантія (268)


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Топ коментарі
+45
Це з тієї ж серії: Якби я тоді був президентом, то вмер би а, не пустив ворога у Крим?
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27.01.2025 19:39
+44
Нам не потрібно було віддавати свій голос за цього ДОВБОЙОБА , це було тупо !!!
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27.01.2025 19:40
+33
Фатальна тупість це ти , вовошка
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27.01.2025 19:40
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Це з тієї ж серії: Якби я тоді був президентом, то вмер би а, не пустив ворога у Крим?
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27.01.2025 19:39 Відповісти
Так он и Кравчука своим представителем делал. Когда подписал с ****** формулу Штайнмаера.
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27.01.2025 19:43 Відповісти
вовка !!! взять слєд Пороха та Залужного !!! ну не могло ж це статися без лідерів рейтингу сьогодні!!! ІСЧІ!!!
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27.01.2025 20:24 Відповісти
От "уйобок"!!! А про те, що не треба було займаться "асфальтокрадівництвом", не подумав?
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27.01.2025 20:27 Відповісти
Душею я з вами у Криму воюю, але тілом у москві, кацапів розважаю.
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27.01.2025 20:58 Відповісти
Наскільки мені відомо, на цей час Зєлєнскій вже був повнолітнім. Проте не пригадую жоднох інформаціх, чи світоини, де Зєлєнскій протестував би проти цього рішення Кравчука-Кучми. До речі, Кучма ще живий і Зєлєнскій може зробити з ним те ж, що і з генералами - затримати і піддати суду. Чи не може?
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27.01.2025 21:09 Відповісти
Нам не потрібно було віддавати свій голос за цього ДОВБОЙОБА , це було тупо !!!
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27.01.2025 19:40 Відповісти
зеленський сам як ядерна зброя проти України. Випалює цілими містами.
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27.01.2025 19:42 Відповісти
Не нам а вам
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27.01.2025 19:58 Відповісти
Так надо было спросить своего "дружбана" Кравчука? Это он "злой гений" нашей страны. Жалко окочурился и нельзя судить гниду.
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27.01.2025 19:40 Відповісти
Кравчук побачив як все замутилось і вирішив, що краще померти, а от кучмо, він же геній дерибану державного майна під назвою приватизація ще живий, але щось нікому ніякого діла до нього немає
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27.01.2025 19:51 Відповісти
Кучма в Монако живет себе в свое удовольствие.
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27.01.2025 21:35 Відповісти
Фатальна тупість це ти , вовошка
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27.01.2025 19:40 Відповісти
буранінка, саме тупе, це -- бути розумним заднім умом.
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27.01.2025 19:41 Відповісти
Боневтік тепер Янелох ЯНЕядерка! Готовить "чємоданчик" із червоною кнопкою....
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27.01.2025 19:41 Відповісти
тупо розмінував все..тупо зробив дороги для вторгення...
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27.01.2025 19:41 Відповісти
але його досі *******
найвеличнішим називають
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27.01.2025 20:10 Відповісти
згоден...нажаль так
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27.01.2025 20:24 Відповісти
Гарантії безпеки по прикладу Ізраїлю нам би підійшли.

Рада відмовилася просити у США статус основного союзника поза НАТО

Интересно и кто в этом виноват? Наверное Порошенко, со своей "монофракцией"?
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27.01.2025 19:42 Відповісти
Народ який цю верховну раду вибирав. Який би не був конченний президент, наша верховна рада всіх переплюне!
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27.01.2025 22:37 Відповісти
Нам не потрібно було будувати дороги замість виготовлення зброї і підготовки до війни, це було тупо
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27.01.2025 19:42 Відповісти
Та не стримуйся, кажи вже яким боком до цього Порошенко!
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27.01.2025 19:43 Відповісти
Тобі не треба було ракетну програму закатувати в асфальт!
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27.01.2025 19:44 Відповісти
Йому народжуватися не треба було.
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27.01.2025 20:47 Відповісти
А це не тупо?

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27.01.2025 19:44 Відповісти
Ну коли який небудь артист толково виступав в театрі БЕЗ суфлера??. А тут ще й думати треба - а не текст ригати кожен день в бидлогнидофоні. Суфлер в нього є звичайно в жОПі - а от до текстів - багато питань - з якої столиці йому їх пишуть??
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27.01.2025 20:03 Відповісти
Тупой всьо єщьо і єщьо ТУПЄЄТ?
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27.01.2025 20:07 Відповісти
Коли буде суд над кучмою і його родиною за державну зраду - здачу ядерної зброї?
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27.01.2025 19:44 Відповісти
"Гарантії безпеки по прикладу Ізраїлю нам би підійшли. Вони мають ППО, гроші та технології... Хотів би дізнатися про ці гарантії безпеки для нас", - зазначає президент. "зелений"ліпить "горбатого" знаючи ,що у 2021 році ВЗРада проголосувала ,по вказівці куйла і за його гроші, проти отримання Україною гарантій безпеки від США,аналогічно тим котрі має Ізраїль,а це "статус основного союзника США поза НАТО"
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27.01.2025 19:44 Відповісти
Не треба було тебе обирати президентом, це було тупо. Бо не обери тебе мудрий нарід, в нас би вже були власні неядерні засоби стримування - дальнобійні крилаті та балістичні ракети, дальнобійні РСЗВ, завдяки яким ***** ніколи не пішов би на широкомасштабну війну.
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27.01.2025 19:47 Відповісти
Тупо було тебе обирати.
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27.01.2025 19:50 Відповісти
Іншими словами, якщо я здам Україну, то "Нє вінаватая я!"
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27.01.2025 19:51 Відповісти
Його тепер видно по справах, що за один: кроку не ступить без ермака: а яяяя...
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27.01.2025 19:51 Відповісти
А ви ЯЗ і не віддавали.
Ви тоді вчилися жити без піонерської краватки десь у зажоп'ї.

Ви віддали 20% України буквально 3 роки тому. Хоча краще б Ви і далі залишалися у своєму зажоп'ї.
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27.01.2025 19:52 Відповісти
Правильно. І також тупо було пускати московитів на наш Південь з Криму !
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27.01.2025 19:52 Відповісти
Він мав право на помилку!
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27.01.2025 19:53 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів! Він навчиться!
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27.01.2025 20:05 Відповісти
Українським комуністам було непотрібно НАТО.
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27.01.2025 19:52 Відповісти
Ну то ти б його віддав в 2019...
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27.01.2025 19:55 Відповісти
От якби всі як я грали на роялі, косили від армії, паскудили український народ в бидлошоу - ОТОДІ - нам би ядерну зброю - ВЕСЬ світ був би настраханий. НІ - ми б ту зброю НЕ застосовували - ми б тоді (як і ВСЕ решта, включаючи Батьківщину) - просто і вигідно для СЕБЕ особисто ПРОДАЛИ (може і терористам). На жаль той, про кого ВЖЕ не можна погане казати - раніше встиг ВСЕ продати - на те він і ПЕРШИЙ. А шостий він і є шостий - маленький за ростом, мізками, справами, ЗАТЕ як на роялі грає і в мацквє в метро руліт - весь в корінь пішов!!!
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27.01.2025 19:55 Відповісти
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
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27.01.2025 19:57 Відповісти
Ми навіть офіційно не знаємо хто розстріляв Майдан.
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27.01.2025 20:00 Відповісти
Російський спецназ.
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27.01.2025 20:05 Відповісти
А можливо і кримський. Який потім на автобусах втік. Дерева то швидко спиляли з кульовими отворами.
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27.01.2025 20:35 Відповісти
Розміновувачі Чонгару були любителями радянського кіно, зокрема фільму "Чичерін". Як пам'ятаємо на знак своєї миролюбності більшовицький дипломат Чичерін кинув з палуби корабля предмет, який на думку його співрозмовників, іноземних дипломатів, заважав встановленню миру. Він дістав з-під свого піджака пістолет, позбувшись демонстративно таким чином його. Про те, що в арсеналі в резиденції Чичеріна був цілий арсенал пістолетів та рушниць, Тупий та ще Тупіший не врахували, бо цього не показали в кіно.
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27.01.2025 20:12 Відповісти
Про це зараз не говорить тільки німий. А толку? Минулого не вернеш. Треба з нуля знову розробляти ЯЗ, бо інакше України не стане.
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27.01.2025 19:59 Відповісти
Справа не в ЯЗ, занадто багато в Україні кацабської шушери, які є ворогами українців мріючих про повне знищення української культури і українців
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27.01.2025 20:30 Відповісти
Назвіть хоч одну ядерну країну, на яку хтось напав після Другої Світової? Навіть бідова Північна Корея на х*ю вертить Америку.
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27.01.2025 20:40 Відповісти
США тоді дуже переживали за рашку, за розпад СРСР, вони були проти розпаду, тому несприймали Україну як незалежну державу, особливо представники "демократичної" партії. Тому проводилася політика - рашці все, Україні нічого.
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27.01.2025 20:02 Відповісти
це не знімає їх відповідальність і провину
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27.01.2025 23:34 Відповісти
Це посилює провину
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28.01.2025 03:00 Відповісти
доходить як до жирафа ну дуже запізно. один в гробу , а другий шифрується *** його знає де
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27.01.2025 20:03 Відповісти
Дурню ,її б США і рашка силою б забрали .
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27.01.2025 20:04 Відповісти
Так і забрали
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28.01.2025 02:35 Відповісти
Ты лучше за себя рассказывай, как вы все легли бы в Крыму, но не допустили бы захвата.
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27.01.2025 20:08 Відповісти
Тупо було за 10 років війни не розпочати відновлення ядерної зброї. Продажні шакали при владі
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27.01.2025 20:08 Відповісти
новина не повна, ось повний текст:

"Нам не потрібно було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно", - заявив президент України в інтерв'ю італійському виданню Il Foglio.

Також він виступив із критикою на адресу експрезидента США Джо Байдена.
"Мені дуже цікаво, про що (президент Росії Володимир) Путін і (президент США Джо) Байден домовлялися у Швейцарії (на зустрічі влітку 2021 року). Історія покаже", - сказав Зеленський"

Зеленський, до речі, прекрасно поінформований про договорняк Байдена і хуьла в Женеві 16 червня 2021р. Настав час підірвати цю інформацію!
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27.01.2025 20:08 Відповісти
Підривай, тільки відійди десь подалі від людей щоб не почаділи.
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27.01.2025 20:12 Відповісти
А що було домовлено у Буковелі ой Омані з Патрушевим ?
підривай нас
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27.01.2025 20:19 Відповісти
Может Украина хотела понравиться Америке.
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27.01.2025 20:09 Відповісти
Яке воно жалюгідне та кончене ця зелена гнида, най тебе шляк трафить.
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27.01.2025 20:13 Відповісти
о знову дурне про яо згадало
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27.01.2025 20:17 Відповісти
От якби та каби в роті росли гриби.
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27.01.2025 20:23 Відповісти
Ну не кажи, каби нам потрібні)))
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27.01.2025 20:24 Відповісти
Тупо було її утримувати не маючи ресурсів на відновлення боєголовок. Тупо було скорочувати армію і продавати зброю. Це було тупо . Чи ти зараз ядеркою махав би дурник?
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27.01.2025 20:23 Відповісти
Нам не потрібно було закривати всі оборонні програми, скорочувати Армію, розміновувати Чонгар, готуватись до шашликів - це було не просто тупо, а злочинно.
П І З Д О Б О Л І Щ Е 😡😡🙁
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27.01.2025 20:33 Відповісти
Тупо мати такого тупого ************.
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27.01.2025 20:58 Відповісти
Ідіот. Просто клінічний ідіот.
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27.01.2025 21:10 Відповісти
За президенства Леоніда Кравчука Україна не приєднувалась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і цим наражалась на фактичну міжнародну ізоляцію.
«Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США. Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції».

Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:

176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна)

:стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;

від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
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27.01.2025 21:20 Відповісти
Україна отримала компенсацію за ядерний потенціал. Десь 980 мільйонів доларів паливом для атомних станцій, а за передані Росії стратегічні ядерні бомбардувальники була списана частина українських газових боргів Росії.

Bартість лише збагачених урану та плутонію у ядерних боєголовках тягнула на десятки й десятки мільярдів доларів, але Росія на компенсаційні поступки не йшла - час працював на неї - чим довше Україна тягнула з ядерними роззброєнням, тим більше проблем у неї з'являлось.
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27.01.2025 21:23 Відповісти
Тоді в Україні була енергетична криза - не рідкістю на початку 1990-х були так звані «віялові» відключення - коли цілі області в певні години дня сиділи по черзі в темряві без світла через його брак. Плюс росли газові борги, і Москва вже тоді, наголошують фахівці, почала використовувати газ як політичну зброю проти України, тиснучи на неї.

Також збереження ядерної зброї було б дуже дорогою справою - чи готові були українці терпіти злидні і економічні негаразди заради власних ядерних ракет? Рівень патріотизму тоді був не такий як, скажімо, після Революції гідності - в 1990-ті роки тоді ще пострадянські люди активно голосували на виборах за проросійських комуністів…
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27.01.2025 21:24 Відповісти
Теоретично, стримати Росію могла б тактична ядерна зброя - але от її якраз Росія швидко і неафішовано вивезла з України на свою територію у травні 1992 року. А залишились якраз після цього стратегічні балістичні ракети з ядерними боєголовками, націлені на США й інші країни НАТО, і стратегічні бомбардувальники, націлені на виконання завдань саме за океаном.
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27.01.2025 21:27 Відповісти
тільки не в травні 92-го, а до травня 92-го.
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27.01.2025 21:56 Відповісти
Може краще не треба було йти у президенти?
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27.01.2025 22:14 Відповісти
Не, такие люди никогда не признают свои ошибки, у них всегда все вокруг виноваты...
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27.01.2025 22:20 Відповісти
Летува Латвия и Эстония не имели ядерного оружия, сейчас они в НАТО и в ЕС. У Украины был такой же шанс.
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27.01.2025 22:23 Відповісти
Хто там поближче, дате йому у вухо. щоб не робив з себе розумного
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27.01.2025 22:30 Відповісти
Уряд та численні чиновники повинні працювати на державу,а не на особисте збагачення.
Мають функціонувати державні інститути...,як у цивілізованих країнах.
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27.01.2025 23:00 Відповісти
Якби її не віддали, її просто продали би як гвинтокрили, танки, літаки, ракети і її, ЯЗ, Україна все одно не мала би!
Яз може існувати тільки в країні де можливий контроль за нею.
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27.01.2025 23:01 Відповісти
Хуцпа.
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27.01.2025 23:39 Відповісти
Чепуха,а шашлыки нужно было обещать?
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28.01.2025 00:10 Відповісти
Нам протрібно було тричі подумати у 2019 році, коли ставили галочку у бюлетні. То все наслідки 2019 року.
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28.01.2025 00:17 Відповісти
Бо вас вважали дикунами та запроданцями. Керівництво тоді легше було купити, чім схилити до демократії.
Тупо про це соплі жувати, коли шашлики вже холодні.
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28.01.2025 00:38 Відповісти
Тонко натякнув на часи президентства Кравчук/Кучма , з останнього за віком вже не спитають . Своїх про@бів в оборонці ніколи не признає звісно .
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28.01.2025 01:36 Відповісти
и кравчук и кучма говорили, что выбора не было. США бы нас сожрали.
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28.01.2025 05:14 Відповісти
Гарантии безопасности,которые должен нам предоставить запад по версии Зегевары-это ПВО,технологии и деньги,которые он вместе со своей зеленой бандой может безнаказанно п@здить.
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28.01.2025 09:20 Відповісти
А розміновувати Чонгар?
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28.01.2025 16:39 Відповісти
Більшої тупості, як давати розмножуватись отим 73% у світі немає!
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26.03.2025 15:24 Відповісти
 
 