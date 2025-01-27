Нам не потрібно було віддавати ядерну зброю, це було тупо, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні треба було віддавати ядерну зброю тільки в обмін на надійні гарантії безпеки та на членство в НАТО.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.
На його думку, 30 років тому Україні треба було відмову від ядерного озброєння міняти на реальні гарантії безпеки. Тоді це був би вступ України до НАТО.
"Це було тупо, абсолютно нелогічно і дуже безвідповідально так міняти... Я вважаю, що не треба було віддавати ядерну зброю. На Україну тоді впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити", - наголосив Зеленський, коментуючи Будапештський меморандум.
За його словами, він хотів би, щоб Україна розвивалася і щоб мільйони українців хотіли повернутися додому.
Гарантії безпеки, наголошує президент, - це Європа плюс Сполучені Штати.
"Гарантії безпеки по прикладу Ізраїлю нам би підійшли. Вони мають ППО, гроші та технології... Хотів би дізнатися про ці гарантії безпеки для нас", - зазначає президент.
За його словами, сьогоднішня "путінська Росія" розуміє тільки мову сили та не відрізняється від Ірану й Північної Кореї.
Однак голова держави не вірить в це "історичне союзництво".
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Рада відмовилася просити у США статус основного союзника поза НАТО
Интересно и кто в этом виноват? Наверное Порошенко, со своей "монофракцией"?
Ви тоді вчилися жити без піонерської краватки десь у зажоп'ї.
Ви віддали 20% України буквально 3 роки тому. Хоча краще б Ви і далі залишалися у своєму зажоп'ї.
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
"Нам не потрібно було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно", - заявив президент України в інтерв'ю італійському виданню Il Foglio.
Також він виступив із критикою на адресу експрезидента США Джо Байдена.
"Мені дуже цікаво, про що (президент Росії Володимир) Путін і (президент США Джо) Байден домовлялися у Швейцарії (на зустрічі влітку 2021 року). Історія покаже", - сказав Зеленський"
Зеленський, до речі, прекрасно поінформований про договорняк Байдена і хуьла в Женеві 16 червня 2021р. Настав час підірвати цю інформацію!
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П І З Д О Б О Л І Щ Е 😡😡🙁
«Питання так стояло: або зберігаємо ядерну зброю і залишаємося прив'язаними політично, економічно, в воєнному сенсі до Росії і залишаємось сам-на-сам з Росією при негативному ставленні США. Тобто, опиняємось в ситуації міжнародної ізоляції».
Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:
176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна)
:стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Bартість лише збагачених урану та плутонію у ядерних боєголовках тягнула на десятки й десятки мільярдів доларів, але Росія на компенсаційні поступки не йшла - час працював на неї - чим довше Україна тягнула з ядерними роззброєнням, тим більше проблем у неї з'являлось.
Також збереження ядерної зброї було б дуже дорогою справою - чи готові були українці терпіти злидні і економічні негаразди заради власних ядерних ракет? Рівень патріотизму тоді був не такий як, скажімо, після Революції гідності - в 1990-ті роки тоді ще пострадянські люди активно голосували на виборах за проросійських комуністів…
Мають функціонувати державні інститути...,як у цивілізованих країнах.
Яз може існувати тільки в країні де можливий контроль за нею.
Тупо про це соплі жувати, коли шашлики вже холодні.