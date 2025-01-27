Нам не потрібно було віддавати ядерну зброю, це було тупо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні треба було віддавати ядерну зброю тільки в обмін на надійні гарантії безпеки та на членство в НАТО.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, 30 років тому Україні треба було відмову від ядерного озброєння міняти на реальні гарантії безпеки. Тоді це був би вступ України до НАТО.

"Це було тупо, абсолютно нелогічно і дуже безвідповідально так міняти... Я вважаю, що не треба було віддавати ядерну зброю. На Україну тоді впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити", - наголосив Зеленський, коментуючи Будапештський меморандум.

За його словами, він хотів би, щоб Україна розвивалася і щоб мільйони українців хотіли повернутися додому.

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Гарантії безпеки, наголошує президент, - це Європа плюс Сполучені Штати.

"Гарантії безпеки по прикладу Ізраїлю нам би підійшли. Вони мають ППО, гроші та технології... Хотів би дізнатися про ці гарантії безпеки для нас", - зазначає президент.

За його словами, сьогоднішня "путінська Росія" розуміє тільки мову сили та не відрізняється від Ірану й Північної Кореї.

Однак голова держави не вірить в це "історичне союзництво".

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