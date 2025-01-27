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Кошта закликав Зеленського продовжувати роботу над вступом до ЄС: В України надзвичайний прогрес. ФОТО

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта провів зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів гарну зустріч із президентом Зеленським і запевнив його у непохитній підтримці ЄС.

Сьогоднішнє рішення щодо санкцій проти Росії є наочним прикладом. Я закликав його продовжувати роботу над вступом України до ЄС. Поки що Україна досягла надзвичайного прогресу. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі Головнею. ФОТО

Зеленський зустрівся із Антоніу Коштою
Зеленський зустрівся із Антоніу Коштою
Зеленський зустрівся із Антоніу Коштою

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) членство в ЄС (1292) Євросоюз (13632) Кошта Антоніу (51)


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Топ коментарі
+2
не розумію, для чого нам той євросовок?
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27.01.2025 17:36
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Фото дЄрмакаки "обрізали" - якось воно не "по зеленськи"....
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27.01.2025 16:43 Відповісти
Корупція зашкалює і нас хочуть бачити в ЄС - мабуть нам дають надію
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27.01.2025 16:46 Відповісти
умеров і єрмак, нормально так, рухнулись в ЄС...
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27.01.2025 16:48 Відповісти
Кошта закликав Зеленского і далі не зупиняючись звиздіти про небувалі досягнення ОПешних в розвитку демократії та свободі слова? Бо корупція поборена обіцянками Зеленского ще до кінця 2019 року.
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27.01.2025 16:53 Відповісти
Прогрес неймовірний -вже 6 мільйонів українців приєдналось до єс за останні 3 роки. Скоро прибудуть нові мільйони якщо єс і надалі так непохитно підтримуватиме Україну
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27.01.2025 17:09 Відповісти
не розумію, для чого нам той євросовок?
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27.01.2025 17:36 Відповісти
Халява, ЄС має нас дотувати, НАТО має нас захищати.

Українці просто не вірять, що можуть бути самодостатніми. Сотні років у рабстві і кріпацтві у поляків і москалів деморалізували.
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27.01.2025 18:31 Відповісти
Тільки це розпил а не прогрес! Розпил на зайвих програмах та міністерствах!
Ну не пустять ще років 20 від кінця війни нас в ЄвроСовок!! А дослідники вважають що і 40 років буде шлях, як у Моїсея з міфів
Невже ви вірите що країна, де правлять мусора, прокурори і крадії так швидко зробить реформи???? Невже думаєте, там дадуть привелеї 30 мільонам пост-совків замість факту іноземної робочої сили?
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27.01.2025 17:55 Відповісти
Вся ця інтеграція Красивій Міф .
В кожної країни є свої інтереси, і вона не підпише "согласованіє на ЕС" без умов...
А ви ж знаєте... Одні бобер_курв рольники чого стоять
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27.01.2025 17:57 Відповісти
Краще обміняти вступ до ЄС, НАТО на повернення Півдня, бо росіяни хочуть умножити на ноль результати євромайдану, а нам треба назад південь, це шанс на переговорах.

ЄС, НАТО розпадуться, ультра-праві у Франції, Німеччині виграють вибори і розвалять з середини. Залишимся без нічого.

Головне повернути південь.
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27.01.2025 18:27 Відповісти
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27.01.2025 18:32 Відповісти
 
 