Кошта закликав Зеленського продовжувати роботу над вступом до ЄС: В України надзвичайний прогрес. ФОТО

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта провів зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів гарну зустріч із президентом Зеленським і запевнив його у непохитній підтримці ЄС.

Сьогоднішнє рішення щодо санкцій проти Росії є наочним прикладом. Я закликав його продовжувати роботу над вступом України до ЄС. Поки що Україна досягла надзвичайного прогресу. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив він.

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