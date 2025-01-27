Кошта закликав Зеленського продовжувати роботу над вступом до ЄС: В України надзвичайний прогрес. ФОТО
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта провів зустріч із Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів гарну зустріч із президентом Зеленським і запевнив його у непохитній підтримці ЄС.
Сьогоднішнє рішення щодо санкцій проти Росії є наочним прикладом. Я закликав його продовжувати роботу над вступом України до ЄС. Поки що Україна досягла надзвичайного прогресу. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив він.
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Українці просто не вірять, що можуть бути самодостатніми. Сотні років у рабстві і кріпацтві у поляків і москалів деморалізували.
Ну не пустять ще років 20 від кінця війни нас в ЄвроСовок!! А дослідники вважають що і 40 років буде шлях, як у Моїсея з міфів
Невже ви вірите що країна, де правлять мусора, прокурори і крадії так швидко зробить реформи???? Невже думаєте, там дадуть привелеї 30 мільонам пост-совків замість факту іноземної робочої сили?
В кожної країни є свої інтереси, і вона не підпише "согласованіє на ЕС" без умов...
А ви ж знаєте... Одні
бобер_курврольники чого стоять
ЄС, НАТО розпадуться, ультра-праві у Франції, Німеччині виграють вибори і розвалять з середини. Залишимся без нічого.
Головне повернути південь.