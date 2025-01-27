Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі Головнею: обговорили вступ України до ЄС. ФОТО (доповнено)
У понеділок, 27 січня, у Кракові президент Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею.
Про це йдеться у повідомленні нижньої палати парламенту Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч маршалка Сейму Шимона Головні з президентом України Володимиром Зеленським по дорозі на головне відзначення 80-ї річниці визволення німецького нацистського концтабору смерті Аушвіц",- йдеться у повідомленні.
У Сеймі Польщі зазначили, що зустріч між Зеленським та Головнею відбулася з ініціативи української сторони.
Доповнення
Президент Зеленський повідомив, що обговорив із маршалком Сейму Польщі Головнею вступ України до Європейського Союзу, а також реалізацію спільних проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.
"Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", - заявив глава держави.
Також Зеленський зазначив, що дуже вагомим є внесок Польщі в підтримку української боротьби за свободу.
"Внесок Польщі в підтримку нашої боротьби за свободу є дуже вагомим. Ми цінуємо всю допомогу, яку Польща надала нашому народу за всі дні повномасштабної війни й до сьогодні", - додав президент.
Нагадаємо, що 27 січня президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу.
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В 21 веке быть мужчиной карликового роста
Это свидетельство очень плохого питания в детстве
Возможно, рахита
Если ребенок похож на карлика - надо бегом к врачам
Мама РИММА явно не страдала большой любовью к сыну
Запустила сына основательно
И вот итог
Вова весь в комплексах и наркоте
Плохо кончит ,бедняга
Жалко крошку.....