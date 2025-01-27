Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі Головнею: обговорили вступ України до ЄС. ФОТО (доповнено)

У понеділок, 27 січня, у Кракові президент Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею.

Про це йдеться у повідомленні нижньої палати парламенту Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч маршалка Сейму Шимона Головні з президентом України Володимиром Зеленським по дорозі на головне відзначення 80-ї річниці визволення німецького нацистського концтабору смерті Аушвіц",- йдеться у повідомленні.

У Сеймі Польщі зазначили, що зустріч між Зеленським та Головнею відбулася з ініціативи української сторони.

Доповнення

Президент Зеленський повідомив, що обговорив із маршалком Сейму Польщі Головнею вступ України до Європейського Союзу, а також реалізацію спільних проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.

"Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", - заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що дуже вагомим є внесок Польщі в підтримку української боротьби за свободу.

"Внесок Польщі в підтримку нашої боротьби за свободу є дуже вагомим. Ми цінуємо всю допомогу, яку Польща надала нашому народу за всі дні повномасштабної війни й до сьогодні", - додав президент.

Нагадаємо, що 27 січня президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу.

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