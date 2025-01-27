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Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі Головнею: обговорили вступ України до ЄС. ФОТО (доповнено)

У понеділок, 27 січня, у Кракові президент Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею.

Про це йдеться у повідомленні нижньої палати парламенту Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч маршалка Сейму Шимона Головні з президентом України Володимиром Зеленським по дорозі на головне відзначення 80-ї річниці визволення німецького нацистського концтабору смерті Аушвіц",- йдеться у повідомленні.

Зеленський зустрівся із маршалком Сейму Польщі

У Сеймі Польщі зазначили, що зустріч між Зеленським та Головнею відбулася з ініціативи української сторони.

Доповнення

Президент Зеленський повідомив, що обговорив із маршалком Сейму Польщі Головнею вступ України до Європейського Союзу, а також реалізацію спільних проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.

"Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", - заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що дуже вагомим є внесок Польщі в підтримку української боротьби за свободу.

"Внесок Польщі в підтримку нашої боротьби за свободу є дуже вагомим. Ми цінуємо всю допомогу, яку Польща надала нашому народу за всі дні повномасштабної війни й до сьогодні", - додав президент. 

Нагадаємо, що 27 січня президент Зеленський прибув до Польщі для участі у заходах до 80-ї річниці звільнення Аушвіцу.

Дивіться також: Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту: Зло, яке намагається знищувати народи, досі залишається у світі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Польща (8613) сейм (69)


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Дуда вже давно Оманську Гниду нахер шле
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27.01.2025 16:29 Відповісти
Бомж
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27.01.2025 16:30 Відповісти
поки Оманська Гнида вшановує пам'ять жертв Аушвіцу ..саме такий Аушвіц воно влаштувало для України та українців
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27.01.2025 16:30 Відповісти
Не може кросівки на подвійну підошву поставити - як пуйло, із "каблучком"...? Щоб бути вищим
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27.01.2025 16:32 Відповісти
Краще би, гнида сціклива омансько-брехлова зустрилась з солдатами у Покровську, і не з ряженими а тім хто тільки з бою вийшов.
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27.01.2025 16:58 Відповісти

В 21 веке быть мужчиной карликового роста
Это свидетельство очень плохого питания в детстве
Возможно, рахита
Если ребенок похож на карлика - надо бегом к врачам
Мама РИММА явно не страдала большой любовью к сыну
Запустила сына основательно
И вот итог
Вова весь в комплексах и наркоте
Плохо кончит ,бедняга
Жалко крошку.....
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27.01.2025 18:21 Відповісти
летом кофе в крыму осенью евросоюз- какие перспективы
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27.01.2025 18:33 Відповісти
Лідорок зустрічався з маршалком. Оце так потужна новина!
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27.01.2025 20:54 Відповісти
 
 