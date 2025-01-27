НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою, - ЦПК

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за заявою Центру протидії корупції про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, у діях міністра може мати місце злочин за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", - йдеться у повідомленні ЦПК.

У ЦПК нагадали, що 24 січня міністр оборони всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з директором АОЗ (Мариною Безруковою) ще на рік.

Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували - Тараса Чмута і Юрія Джигиря (інші члени, незалежні, проголосували проти, - ред.).

"Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра", - додали у ЦПК.

Раніше повідомлялося, що Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)

Що передувало?

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

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