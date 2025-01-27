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НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою, - ЦПК

НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова за ознаками зловживання владою

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за заявою Центру протидії корупції про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, у діях міністра може мати місце злочин за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", - йдеться у повідомленні ЦПК.

У ЦПК нагадали, що 24 січня міністр оборони всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з директором АОЗ (Мариною Безруковою) ще на рік.

Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували - Тараса Чмута і Юрія Джигиря (інші члени, незалежні, проголосували проти, - ред.).

"Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра", - додали у ЦПК.

Раніше повідомлялося, що Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)

Що передувало?

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Читайте також: Умєров ініціював службове розслідування в АОЗ, Безрукову тимчасово відсторонили, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5087) Центр протидії корупції (267) Умєров Рустем (638) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+24
ЗЄльоні гниди !

.
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27.01.2025 19:42
+24
Тоді треба реєструвати ПРОВАДЖЕННЯ проти всього Офісу самопризначенців. Що у них за посади за державний кошт, і за яким законом вони виконують сумнівні обов'язки ?
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27.01.2025 19:43
+12
Вибачте, а той хто Умерова призначив не зловживає владою з 2019 року?

Чи у НАБУ очко розвальцоване Татаровим?
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27.01.2025 19:46
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ЗЄльоні гниди !

.
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27.01.2025 19:42 Відповісти
гниди, вже не підходить....
міни, брак
гранати, брак
аде це хоч якось криво можна пояснити, сказати, лінія вийшла з ладу чи
робочий распісдяй
чи поставили поганий тротил.
новий ящик з патронами, а там пісок!!!!!!!!!!!!!!
тому якщо резнікову за завишені ціни ВР аплодувала
то умерова проводжатимуть аваціями
бо він робить все що потрібно ОПі з її головним ухилянтом!!
те, щоб наші хлопці не повернулися
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28.01.2025 08:04 Відповісти
для лохів....вибачте мене
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27.01.2025 19:43 Відповісти
Тоді треба реєструвати ПРОВАДЖЕННЯ проти всього Офісу самопризначенців. Що у них за посади за державний кошт, і за яким законом вони виконують сумнівні обов'язки ?
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27.01.2025 19:43 Відповісти
Спитайте краще, у яке місце вони засунули Конституцію України.
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27.01.2025 19:50 Відповісти
Так Володимир Олександрович, як поклав її у дупу разом з булавою ще в 19, так більше її від туди і не вийняв ! А ні, брешу, раз вийняв, потикав пальчиком в неї, коли став простроченим, і відразу на місто запхав.
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28.01.2025 09:16 Відповісти
Цирк тай годі. Накажуть як в байці щуку втоплять в річці.
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27.01.2025 19:44 Відповісти
А КОЛИ БУДУТЬ ЗАКОНИ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ - що тама в рашці думає на цей счьот ПОРТНОВ?
Мародерство влади - це не просто зняти тельняжку з вбитого кацапа на лінії фронту
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27.01.2025 19:44 Відповісти
березень 2023 року
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27.01.2025 19:52 Відповісти
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27.01.2025 19:53 Відповісти
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27.01.2025 19:54 Відповісти
Вибачте, а той хто Умерова призначив не зловживає владою з 2019 року?

Чи у НАБУ очко розвальцоване Татаровим?
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27.01.2025 19:46 Відповісти
Умєров будував імперію Ахмєтова ще з допомаранчевого Майдану - а той вів Гіркіна за спиною Медведчука та ПР в Україну ...
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27.01.2025 20:26 Відповісти
Хто НЕ зрозумів. жОПа - це ТЕ саме ЦК КПРС - тільки з правом постановки завдань - І НІЯКОЇ відповідальності. І члєнограй на чолі. Це вже було - ПРОСТО, ЗРУЧНО, і до біса ВИГІДНО. Мафія як мафія - "Шоб у мєня всебіло і мнє за ето нічего не біло"
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27.01.2025 19:48 Відповісти
Шо там? Черговий зашквар від партії "слуг невідомо чийого народу"?
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27.01.2025 19:48 Відповісти
Карнавал прадалжаєцца!
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27.01.2025 19:48 Відповісти
давно надо его убирать....
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27.01.2025 19:55 Відповісти
Мне нравится
НАБУ создавали американцы
Нисколько не сомневаюсь
Что завести дело на Умерова
Это желание американце
Придется выполнять
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27.01.2025 19:56 Відповісти
Та от тільки свого часу НАБУ так само подібним чином зашкварився, так що...
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29.01.2025 09:40 Відповісти
Супер.
Проводжатимуть теж оплесками?
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27.01.2025 19:56 Відповісти
Ворон ворону ока не виклює, як і корупціонер та зрадник іншому корупціонеру й зраднику не зашкодить, а винагородить посадою посла у США чи Болгарії.
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29.01.2025 21:26 Відповісти
Умерова до Ростава,- банду геть.
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27.01.2025 19:56 Відповісти
а шо там рЄзнікав ?
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27.01.2025 20:05 Відповісти
Єрмака причепом, ніякої помилки не буде.Повірте, Україна тільки виграє.
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27.01.2025 20:07 Відповісти
Так скоро и до ермака с клоуном очередь дойдет.
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27.01.2025 20:41 Відповісти
Це така мила драчка за ту посаду що зараз сидить Безрукова. Видно гарненький потічок раз підключено все.
Еслі що уй'опки і ті і ті...
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27.01.2025 20:46 Відповісти
При владі повинні бути виключно Українці,і не як,бо біда в нашому домі буде довго
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27.01.2025 23:00 Відповісти
В такий важкий час для України і це виглядає дуже непристойно, нажаль...
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27.01.2025 23:05 Відповісти
Дуже налякали! Піде знову на ринку торгувати,..чи в Турцію збіжить...А скоріше за все посміються над НАБУ та простять нерозумних....
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27.01.2025 23:14 Відповісти
Умеров з його кваліфікацією повинен шаурму робити десь в тилу ,це його максимум
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28.01.2025 05:10 Відповісти
Цього умєрова давно потрібно було дати підсраку мітлою, але таких умєрових у владі як на гівні моху
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28.01.2025 06:35 Відповісти
Нікчема, як керівник, бидло, як людина, таких насаджує зелєрмак на посади, щоб вони з ним, здали Україну прутіну! Так діється в Урядовому кварталі95 з 2019року!
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28.01.2025 08:16 Відповісти
Проти тецека набу нічого не хоче зареєструвати?
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28.01.2025 09:09 Відповісти
Цирк продовжуєтся . Колись всі вони відповідуть за це.
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28.01.2025 18:49 Відповісти
Кучма дох*ра ответил за свои "подвиги"?
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28.01.2025 19:25 Відповісти
 
 