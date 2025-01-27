Глави МЗС Євросоюзу погодились послабити санкції проти Сирії

Очільники МЗС краї Європейського Союзу погодились про послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це заявила висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Вона зазначила, що ситуація на Близькому Сході була важливою частиною порядку денного сьогоднішньої зустрічі міністрів.

"Ми досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії. Це може дати поштовх сирійській економіці і допомогти країні знову стати на ноги. Хоча ми і прагнемо рухатися швидко у цьому напрямку, ми також готові змінити курс, якщо ситуація погіршиться", – сказала Каллас.

За її словами, паралельно ЄС збільшує гуманітарну допомогу і зусилля з відбудови Сирії.

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