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ППО Сухопутних військ знищила понад 200 повітряних цілей ворога за тиждень. ІНФОГРАФІКА

За минулий тиждень розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 201 засіб повітряної розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ ЗСУ.

Знищено, зокрема:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 121 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 1 од.;
  • БпЛА Supercam — 7 од.;
  • БпЛА Zala — 10 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 16 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" та інші — 46 од.

Результати роботи ППО Сухопутних військ за минулий тиждень

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Автор: 

ППО (3261) знищення (7483) війна в Україні (4586)


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