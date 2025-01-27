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Ізраїль почав змінювати свою позицію щодо військової допомоги України, - Зеленський

Зеленський: Ізраїль змінює позицію стосовно допомоги Україні

Ізраїль хотів бути в балансі з Росією та Україною, тому Київ не отримував військової допомоги від країни. Зараз Тель-Авів змінює свою позицію.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, я запитував у Ізраїлю, всіх керівників, щоб допомогли мені з військовою допомогою. Вони не допомогли. Вони сказали ні. Вони хотіли бути в балансі з Росією, з нами, між нами. Але я думаю, що зараз вони почали змінювати позицію", - розповів він.

Однак, глава держави зауважив, що не певен щодо цього, і це краще запитати в ізраїльської сторони.

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Раніше деякі західні ЗМІ повідомляли про рейси вантажних літаків з Ізраїлю до польського Жешуву, звідки надходить допомога Україні.

Перед цим заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель озвучила пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Ізраїль (1655) допомога (8428)


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Топ коментарі
+17
Більше ляпай язиком, Хрипатий !

киздюк малий, зірве співробітництво...

.
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27.01.2025 20:38
+14
Ізраіль фактично започаткував беспілотну галузь московії, передавши їм ліцензію на беспілотники 'форпост'. І це було вже після нападу на грузію 2008 року.
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27.01.2025 20:39
+6
В Ізраїлі скандал через двох резервістів, які мали доступ до Залізного купола і були завербовані Іраном. Здогадайтеся, з якої країни вони приїхали на ПМЖ в Ізраїль?
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27.01.2025 20:55
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Більше ляпай язиком, Хрипатий !

киздюк малий, зірве співробітництво...

.
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27.01.2025 20:38 Відповісти
Так це його головна мета, вже майже зі всіма союзниками розісралося це недолуге чмо.
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27.01.2025 21:44 Відповісти
Ізраіль фактично започаткував беспілотну галузь московії, передавши їм ліцензію на беспілотники 'форпост'. І це було вже після нападу на грузію 2008 року.
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27.01.2025 20:39 Відповісти
И после нападения на Украину продлили лицензию!
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27.01.2025 20:46 Відповісти
А дайте згадати, що тоді робила Україна?
Що тоді казала про війну у Грузії її прем'єрка Тимошенко?

Хм...
Невже тоді Південмаш робив для кацапських ракет двигуни, а Мотр Січ для вертольтоів та літаків? Ай-яй-яй...
А двигуни для кацапських військових кораблів?
Невже Тимошенко тоді сказала, що жоден танк не покине ангара?
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27.01.2025 20:56 Відповісти
Казарми, вона саме так сказала...
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27.01.2025 21:01 Відповісти
Да пофіг.
Суть у тому що Україні та більшості українців тоді було насрати на Грузію і вони робили бізнес з русньой.

Так чого дорікати Ізраїлю, який від Роісі та України хз де?
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27.01.2025 21:16 Відповісти
Україна надала тоді грузинам ппо, яким збили московитські літаки. Це факт.
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27.01.2025 21:24 Відповісти
Зброя - добрий гешефт, чому вони не мали їм продавати.
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27.01.2025 21:06 Відповісти
передавши їм ліцензію кошторисом у 300 млн $

13 октября 2010 года подписан контракт стоимостью 300 млн $ на сборку Searcher II ....
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27.01.2025 21:17 Відповісти
Від себе скажу, що все, що надійде з Ізраїлю буде - ремкомплект і не більш. Це стосується всього кацапського. Зважаючи на "досвід" армії Асада керувати взагалі зброєю та технікою.
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27.01.2025 20:40 Відповісти
Ізраіль зписує 8 комплексів Петріотів !

.
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27.01.2025 20:43 Відповісти
Цікава новина. Нам би їх отримати. Якщо євреї їх не утилізують, щоб нікому не дісталось.
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27.01.2025 20:46 Відповісти
якщо буде менше "трьопу", то є шанси

.
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27.01.2025 20:48 Відповісти
Ось ця думка та в вуха цьому Віслюку.
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27.01.2025 20:49 Відповісти
З 8, можна зробити одну велику мінору , і поставити на Хрещатику !
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27.01.2025 21:28 Відповісти
Зараз йому ОПешні текст напишуть, щоб принизив Ізраїль, і ті прикрили військову допомогу. Бо ******** Пуйло сєрчають...
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27.01.2025 20:44 Відповісти
Трясця, куди він не влізе, всюди Україні облом.
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27.01.2025 20:48 Відповісти
У квітні 2024, ізраїльські військові заявили, що ЦАХАЛ почне виводити з експлуатації вісім батарей Patriot, яким вже понад 30 років, замінивши їх на системи власного виробництва. На озброєнні ЦАХАЛу перебувають батареї M901 PAC-2, випущені ще на початку 1990-х років. За словами військових експертів, старіші моделі доcі повністю сумісні з новішими модифікаціями. На думку аналітиків, важливішим є питання, чи готовий Ізраїль піти на погіршення відносин з РФ, котрі досі були досить приязними, попри дедалі тісніші стосунки тієї з Іраном. Раніше Ізраїль відхиляв запити України на постачання систем ППО.

Як зазначає FT, можлива передача відразу восьми батарей ЗРК Patriot означатиме стрімке посилення ППО України.
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27.01.2025 20:49 Відповісти
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27.01.2025 20:52 Відповісти
Цікаво, а чим Ізраїль завдячує кацапії зараз ? Що ***** підтримує Іран! Газ та нафту "обмежить" євреям ! В ООН голосуватиме проти всього єврейського , а хіба так не було раніше !
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27.01.2025 20:53 Відповісти
Євреї, вони такі євреї.... Спочатку пообіцяють 8 батарей Patriot, (бо, мовляв, друзі України), потім - вибачайте, не дамо, змінюємо своє рішення,- бачите, росіяни, ми могли дати, але не дали... Нічого не зробили, але всім люб'язно посміхнулись.
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28.01.2025 10:06 Відповісти
Ой.
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27.01.2025 20:54 Відповісти
В Ізраїлі скандал через двох резервістів, які мали доступ до Залізного купола і були завербовані Іраном. Здогадайтеся, з якої країни вони приїхали на ПМЖ в Ізраїль?
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27.01.2025 20:55 Відповісти
Невже з Омерики??
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27.01.2025 21:28 Відповісти
А в Киеве появился мурал ЕРМАКА!!!!
Дожили....
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27.01.2025 21:02 Відповісти
В той день вже і замалювали білим квадратом.
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27.01.2025 21:32 Відповісти
Не змінить ніколи!!! Їм араби поробили, аж ніяк не лемінги північні...
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27.01.2025 21:12 Відповісти
А сказати "Sorry, I don't have any comments on that" Зєля не зміг?
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27.01.2025 21:28 Відповісти
Також посол підтвердив, що Ізраїдь не надає військової підтримки Україні, зокрема, через небажання порушувати контакти з Росією та небажання піддавати ізраїльську безпеку загрозі.

Хтось із них киздить.
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27.01.2025 21:35 Відповісти
росія також не передавала зброю в Газу - лише Ірану ліванцям та хусеїтам....а як вона попадає до ....

Ізраїль теж не передавав зброю Україні .... тільки Польші Літви и Латвіі .... і все .... а як вона попадає до України ???

Вони не ******* офіційно

https://antikor.com.ua/articles/623673-okkupanty_schitajut_chto_ukraina_nachala_primenjatj_izrailjskie_bespilotniki-kamikadze
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27.01.2025 21:46 Відповісти
А хіба Ізраїль нам колись допомагав ?,він завжди прихильно ставився до рашиського режиму навіть після неодноразових обстрілів терористів російською зброєю нічого не змінилось. Для прикладу за час повномаштабної війни Ізраїль надав Україні гуманітарну допомогу на 20 мільйонів доларів ,в той час як Естонія в якої 1,4 мільйона населення надали нам на понад 500 мільйонів доларів військової і гуманітарної допомоги ,ось де друзі ,а хто просто так.
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27.01.2025 21:35 Відповісти
"Ізраїль змінює" - пролунало обнадійливо. Але далі: "-сказав Зеленський", тобто ні про що, розходимося.
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27.01.2025 21:50 Відповісти
- А что пишешь, то?
- Мандаты, Наденька.
- Дурак ты, Володенька.
Зараза Тель-Авив меняет свою позицию. Источник: https://censor.net/ru/n3532607
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28.01.2025 00:18 Відповісти
Израиль хотел быть в балансе с Россией и Украиной, поэтому Киев не получал военной помощи от страны. Зараза Тель-Авив меняет свою позицию. Источник: https://censor.net/ru/n3532607
-
1. " Зараза" ? опечатка? не думаю. Зараз- сейчас, но похоже оставили на мове и добавили "а" сделано специально.
2. Столица Израиля Иерусалим, не Тель Авив. Украина этого не хочет признать.
3. Голосование в ООН против Израиля
Так на какую помощь Украина может рассчитывать
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28.01.2025 00:23 Відповісти
Ага...так же як і ти в 22..
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28.01.2025 01:43 Відповісти
Зеленський - пустопорожній ****.бол. Він зі своєю камарільєю дає безкарно добивати Україну, нищить Армію і готує країну до капітуляції.
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28.01.2025 06:29 Відповісти
Та бркше воно як завжди
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28.01.2025 06:42 Відповісти
 
 