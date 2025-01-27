Ізраїль почав змінювати свою позицію щодо військової допомоги України, - Зеленський
Ізраїль хотів бути в балансі з Росією та Україною, тому Київ не отримував військової допомоги від країни. Зараз Тель-Авів змінює свою позицію.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, я запитував у Ізраїлю, всіх керівників, щоб допомогли мені з військовою допомогою. Вони не допомогли. Вони сказали ні. Вони хотіли бути в балансі з Росією, з нами, між нами. Але я думаю, що зараз вони почали змінювати позицію", - розповів він.
Однак, глава держави зауважив, що не певен щодо цього, і це краще запитати в ізраїльської сторони.
Раніше деякі західні ЗМІ повідомляли про рейси вантажних літаків з Ізраїлю до польського Жешуву, звідки надходить допомога Україні.
Перед цим заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель озвучила пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.
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киздюк малий, зірве співробітництво...
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Що тоді казала про війну у Грузії її прем'єрка Тимошенко?
Хм...
Невже тоді Південмаш робив для кацапських ракет двигуни, а Мотр Січ для вертольтоів та літаків? Ай-яй-яй...
А двигуни для кацапських військових кораблів?
Невже Тимошенко тоді сказала, що жоден танк не покине ангара?
Суть у тому що Україні та більшості українців тоді було насрати на Грузію і вони робили бізнес з русньой.
Так чого дорікати Ізраїлю, який від Роісі та України хз де?
13 октября 2010 года подписан контракт стоимостью 300 млн $ на сборку Searcher II ....
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Як зазначає FT, можлива передача відразу восьми батарей ЗРК Patriot означатиме стрімке посилення ППО України.
Дожили....
Хтось із них киздить.
Ізраїль теж не передавав зброю Україні .... тільки Польші Літви и Латвіі .... і все .... а як вона попадає до України ???
Вони не ******* офіційно
https://antikor.com.ua/articles/623673-okkupanty_schitajut_chto_ukraina_nachala_primenjatj_izrailjskie_bespilotniki-kamikadze
- Мандаты, Наденька.
- Дурак ты, Володенька.
Зараза Тель-Авив меняет свою позицию. Источник: https://censor.net/ru/n3532607
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1. " Зараза" ? опечатка? не думаю. Зараз- сейчас, но похоже оставили на мове и добавили "а" сделано специально.
2. Столица Израиля Иерусалим, не Тель Авив. Украина этого не хочет признать.
3. Голосование в ООН против Израиля
Так на какую помощь Украина может рассчитывать