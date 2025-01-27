Ізраїль почав змінювати свою позицію щодо військової допомоги України, - Зеленський

Ізраїль хотів бути в балансі з Росією та Україною, тому Київ не отримував військової допомоги від країни. Зараз Тель-Авів змінює свою позицію.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, я запитував у Ізраїлю, всіх керівників, щоб допомогли мені з військовою допомогою. Вони не допомогли. Вони сказали ні. Вони хотіли бути в балансі з Росією, з нами, між нами. Але я думаю, що зараз вони почали змінювати позицію", - розповів він.

Однак, глава держави зауважив, що не певен щодо цього, і це краще запитати в ізраїльської сторони.

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Раніше деякі західні ЗМІ повідомляли про рейси вантажних літаків з Ізраїлю до польського Жешуву, звідки надходить допомога Україні.

Перед цим заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель озвучила пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю.