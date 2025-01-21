МЗС Ізраїлю запропонувало передати Україні російську зброю, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані
У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю запропонували передати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю російського виробництва. Українська сторона розраховує на позитивне рішення щодо цього.
У диппредставництві розповіли, що у вівторок, 21 січня, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.
"Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання", - йдеться у заяві.
Окрім цього, дипломати обговорили "актуальні спільні виклики" для України та Ізраїлю, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії.
Корнійчук наголосив, що протидія такій загрозі відповідає інтересам обох країн.
Також сторони обговорили питання активізації двосторонніх контактів на високому і найвищому рівні, а також двостороннього співробітництва в економічній, консульській та гуманітарній сферах.
Раніше посол Корнійчук заявляв, що Україна сподівається отримати зброю російського виробництва, захоплену Ізраїлем у Лівані та Газі.
