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Необхідно підтримувати Україну, щоб вона мала можливість вести переговори з позиції сили, - Рютте

Генсек НАТО Рютте наголосив на важливості подальшої підтримки України

НАТО підтримує Україну, і життєво важливо, щоб Альянс продовжував це робити.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній  пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенерго 27 січня, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Загрози з боку Росії можуть здатися далекими, але дозвольте запевнити вас, це не так",- сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що Росія намагається дестабілізувати країни Альянсу та "кидає виклик стійкості його суспільств різними діями – від замахів до кібератак і диверсій", продовжуючи вести жорстоку загарбницьку війну проти України.

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Рютте також зауважив, що Португалія зіграла суттєву роль у допомозі союзників Україні, включно з розмінуванням, навчанням, участі в коаліції F-16. Він наголосив на важливості подальшої допомоги Україні з боку НАТО для того, щоб Київ мав сильну позицію перед початком можливих мирних перемовин. 

"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, щоб коли вони вирішать сісти за стіл переговорів, щоб вони могли зробити це з позиції сили", - наголосив Рютте.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав змінити "траєкторію війни" й активізувати підтримку України.

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Автор: 

НАТО (6512) Португалія (210) допомога і підтримка (1165) Рютте Марк (420) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+4
Бла-бла-бла...

Робіть, а не *******. У нас є свій потужний **********.
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27.01.2025 22:22
+4
ні, досить поплескати по плечу і висловити стурбованість
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27.01.2025 23:02
+2
З ким вести переговори? З тими, хто прийшов нас вбити та знищити? Україні треба допомогти відновити дію міжнародного права, щоб наступними не були країни Заходу. Просто як двері, не треба боятися та бути подекуди корумпованими.
І щоб мені не закидали - зелені потвори теж мають зникнути, щоб Україна змогла сама собі допомогти
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27.01.2025 22:24
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НАТО!
Рютте!
Це уже не смішно...
Може пора зброю надати???
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27.01.2025 22:22 Відповісти
ні, досить поплескати по плечу і висловити стурбованість
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27.01.2025 23:02 Відповісти
НАТО це союз держав, а отже, НАТО зброю НЕ надає

зброю надають держави

.
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27.01.2025 23:51 Відповісти
Бла-бла-бла...

Робіть, а не *******. У нас є свій потужний **********.
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27.01.2025 22:22 Відповісти
"Буде хаос в країні, буде доллар по 45, буде війна... ну шо, не сталося?"

https://www.facebook.com/watch/?v=1166502380589248
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27.01.2025 23:55 Відповісти
а ще, всім хто котить на Рюте та НАТО, нагадаю:

в Україні є ЗСУ та Верховний головнокомандувач Зєлєнський со ставкой

.
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27.01.2025 23:59 Відповісти
З ким вести переговори? З тими, хто прийшов нас вбити та знищити? Україні треба допомогти відновити дію міжнародного права, щоб наступними не були країни Заходу. Просто як двері, не треба боятися та бути подекуди корумпованими.
І щоб мені не закидали - зелені потвори теж мають зникнути, щоб Україна змогла сама собі допомогти
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27.01.2025 22:24 Відповісти
переговори вести все одно доведеться, але краще було б тримати Мінськ-2, бо

"Найкраща битва та, яка НЕ відбулась"

Сунь-дзи "Мистецтво війни": 7 цитат і 3 уроки з книги

.
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28.01.2025 00:01 Відповісти
Чого ж Гітлером переговори не вели?
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28.01.2025 12:42 Відповісти
Потрібно
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27.01.2025 22:24 Відповісти
Халва. Халва. Халва.
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27.01.2025 22:25 Відповісти
Нам би хоч з "сильної позиції", а з "позиції сили", то взагалі - мрія
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27.01.2025 22:31 Відповісти
Рютте казав те ж саме ще в минулому році. І скаже ще.
Підсилювати, звичайно, не буде.
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27.01.2025 22:34 Відповісти
Треба припинити купувати довбаний природний газ у pосії. Це хороший початок справжньої допомоги.
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27.01.2025 22:38 Відповісти
Йому що, кожного разу один і той же папірець з промовою помилково кладуть? Вже про цю "позицію сили" разів двадцять говорив, і знову те саме торочить...
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27.01.2025 22:44 Відповісти
Одні й тіж гасла, а каzап щодня просувається.
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27.01.2025 22:57 Відповісти
Треба змусити нато ввести війська (аес)
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28.01.2025 00:25 Відповісти
Чим ви там підтримуєте. Занапокоєннями.
Бо самі знаєте, що по суті зброї нема що передавати,є багато аналітики по цьому питанні де максимум ще до 100 танків і 200-300 бмп та й все-тільки у США є більш-меньш,але їм самим потрібно.
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28.01.2025 06:49 Відповісти
 
 