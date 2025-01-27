Необхідно підтримувати Україну, щоб вона мала можливість вести переговори з позиції сили, - Рютте

НАТО підтримує Україну, і життєво важливо, щоб Альянс продовжував це робити.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенерго 27 січня, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Загрози з боку Росії можуть здатися далекими, але дозвольте запевнити вас, це не так",- сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що Росія намагається дестабілізувати країни Альянсу та "кидає виклик стійкості його суспільств різними діями – від замахів до кібератак і диверсій", продовжуючи вести жорстоку загарбницьку війну проти України.

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Рютте також зауважив, що Португалія зіграла суттєву роль у допомозі союзників Україні, включно з розмінуванням, навчанням, участі в коаліції F-16. Він наголосив на важливості подальшої допомоги Україні з боку НАТО для того, щоб Київ мав сильну позицію перед початком можливих мирних перемовин.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну, щоб коли вони вирішать сісти за стіл переговорів, щоб вони могли зробити це з позиції сили", - наголосив Рютте.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав змінити "траєкторію війни" й активізувати підтримку України.

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