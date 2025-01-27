Посли G7 про зміну керівництва АОЗ: дотримання принципів належного врядування є важливим для збереження довіри міжнародних партнерів

Посли держав "Групи семи" (G7) в Україні відреагували на ситуацію, яка склалася довкола Агенції оборонних закупівель через рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт з її очільницею Мариною Безруковою.

Відповідну заяву послів опубліковано в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломати заявили, що рекомендують "якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель".

"Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", - наголосили посли G7.

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Що передувало?

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

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