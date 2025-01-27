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Посли G7 про зміну керівництва АОЗ: дотримання принципів належного врядування є важливим для збереження довіри міжнародних партнерів

Посли G7 про зміну керівництва АОЗ

Посли держав "Групи семи" (G7) в Україні відреагували на ситуацію, яка склалася довкола Агенції оборонних закупівель через рішення міністра оборони Рустема Умєрова не продовжувати контракт з її очільницею Мариною Безруковою.

Відповідну заяву послів опубліковано в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломати заявили, що рекомендують "якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель".

"Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", - наголосили посли G7.

Читайте також: Міноборони було завчасно попереджене про продовження контракту, але потім почався тиск та погрози, - Безрукова

Що передувало?

Нагадаємо раніше Наглядова рада Агенції оборонних закупівель МО уклала додаткову угоду до контракту з чинною директоркою АОЗ терміном на 1 рік.

Однак згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Агенція оборонних закупівель провалила свою роботу за останні пів року та анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель.

Згодом очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, підтвердив, що обійме і другу посаду - керівника Агенції оборонних закупівель.

Водночас, у п'ятницю, 24 січня, Марина Безрукова заявила, що залишається чинною очільницею Агенції оборонних закупівель, попри відмову Міноборони продовжувати з нею контракт.

Читайте також: Умєров ініціював службове розслідування в АОЗ, Безрукову тимчасово відсторонили, - ЗМІ

Автор: 

G-7 G7 (1046) Міноборони (7456) Умєров Рустем (638) Безрукова Марина (34) Агенція оборонних закупівель (119)


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Топ коментарі
+9
Да срал Зеля с высокой горки на мнение "партнеров" когда на кону распил сотен миллиардов. Он когда-то точно так-же назначал подругу Пищянскую.
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27.01.2025 23:00
+7
Політика Зеленого шашлычника прям радует. Если некоторые активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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27.01.2025 23:16
+5
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27.01.2025 23:04
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ну, блд...сподіваюсь ці посні заяви на широкий загал, а насправді вїбуть(((
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27.01.2025 22:46 Відповісти
Да срал Зеля с высокой горки на мнение "партнеров" когда на кону распил сотен миллиардов. Он когда-то точно так-же назначал подругу Пищянскую.
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27.01.2025 23:00 Відповісти
Оманські і дотримання принципів щось не сумісне
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27.01.2025 23:03 Відповісти
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27.01.2025 23:04 Відповісти
Для того щоб красти потрібні особисто віддані люди, щоб не виносили інформацію в правоохоронні структури та в пресу і тому я розумію для чого Умеров намагаеться поставити на посаду керівника Агенції обороних закупівель потрібну людину
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27.01.2025 23:06 Відповісти
це вже усім зрозуміло.
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27.01.2025 23:09 Відповісти
У мирний час зеленський і ефективні менеджери вже б давно були персонами нон-грата в цивілізованих країнах, за узурпацію влади, корупцію, бандитизм
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27.01.2025 23:08 Відповісти
Політика Зеленого шашлычника прям радует. Если некоторые активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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27.01.2025 23:16 Відповісти
Віталя, де тексти пишуть? Навіть українською не перекладають...
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28.01.2025 06:43 Відповісти
Зе з єрмаком пох
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27.01.2025 23:37 Відповісти
Не дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для втрати довіри міжнародних партнерів, до України, над чим ,не покладаючи рук ,по вказівці рашиста-окупанта ,з 2019 року працють "зелені проросійські слуги" в Україні.
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28.01.2025 00:46 Відповісти
Послы G7 включают дурня типа не понимая с кем имеют дело...
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28.01.2025 01:39 Відповісти
Прострочений Оманський лижник з оточенням, усіляко гадить безкарно, Україні та Українцям! Національним інтересам!
Смерть рашистам та їх ригоАНАЛАМ!
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28.01.2025 02:01 Відповісти
 
 