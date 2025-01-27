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Печерський ТЦК незаконно утримує керівника критично важливого підприємства "Око камера", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Співробітники Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагаються мобілізувати керівника компанії "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів на фронт. Чоловіка фактично незаконно утримують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "ЕП" в компанії.

За їхніми словами, працівник "Око камера" прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання.

Однак під час постановки на облік співробітники Печерського ТЦК вирішили його мобілізувати.

"Зараз наш колега перебуває у розподільчому центрі на ДВРЗ. Він нічого не підписував, не було ані мобілізаційного листа, ані наказу. Його фактично утримують незаконно", – повідомляють у компанії.

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У Києві ТЦК утримує керівника виробництва тепловізійних камер для дронів

У компанії зауважили, що за останні 2 тижні це вже другий випадок. 

"Кожен співробітник нам дуже критичний, конкретна цей – ключова посада без якої ті замовлення які від нас очікують на 2025 реалізувати не вийде", - наголосили в компанії.

Повідомляється, що у січні 2025 року керівник компанії направив офіційний лист до Печерського ТЦК щодо необхідності оновлення даних їхнього працівника із подальшим бронюванням.

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Зазначимо, що "Око камера" має статус критично важливого підприємства для економіки та забезпечення життєдіяльності населення, оскільки виробляє тепловізійні камери для потреб Збройних сил України.

Тепловізори від Oko Camera

Автор: 

Київ (19633) підприємство (235) мобілізація (3105) дрони (4850) ТЦК та СП (638)


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Топ коментарі
+30
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27.01.2025 23:01
+26
Що тільки тцк не зробить, щоб самим не воювати.
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27.01.2025 22:58
+22
Те , що таке роблять з тисячями людей і вже давно - про це не пишуть ... Але варто було потрапити керівнику підприємства - одразу скандал ?
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27.01.2025 23:01
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Точно. Хатинка в Іспанії для вищого складу ТЦК сама не побудується
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28.01.2025 00:25 Відповісти
а ЗЕленському байдуже, і 500 тисяч військових і силовиків пенсіонерів до 60 років не мобілізує
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27.01.2025 23:24 Відповісти
Мого дядька 56 років бусифікували, не дивлячись що у нього відстрочка. Два дні протримали в тцк без підстав.
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27.01.2025 23:29 Відповісти
От знову проти самих чесних ТЦК розганяють русняве ІПСО. ТЦК ніколи нікого не утримує, вони проводять оповіщення громадян і деколи запрошують їх до себе, щоби соціально підтримати і запросити пройти саме прискіпливе і чесне ВЛК. А те, що люди там деколи мруть, калічаться чи пропадають - так це вони самі винні і взагалі це все брехня! (С) телемараХфон 2025
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27.01.2025 23:30 Відповісти
Навіть Гуггл мало що знає за те ТОВ "Око камера". Лише виписки з реєстрів. І то свіжі, цього року.
***************
А, нє! Та ти шо )))

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКО-КАМЕРА"

ИНН: 7460060361

КПП: 746001001

ОГРН: 1237400005556

Место нахождения: 456504, обл. Челябинская, р-н Сосновский, п. Вавиловец, ул. Пятая, д. 4

Вид деятельности: Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19)
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27.01.2025 23:33 Відповісти
Дирехторів і абсірантів, як собак не різаних! візьмуть нову жіночку дирехтором, а такі пасажири треба під покровськом наповняти мясні дірки!
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27.01.2025 23:34 Відповісти
О, а ви пане стратег, самі вже певне під Покровськом стримуєте ворога?
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27.01.2025 23:38 Відповісти
По перше, лист від 06 січня 2024 року, а зараз 2025, і по друге мова у листі йде про начальника виробничого відділу, а не керівника підпріємства, так кого утримують в тцк?
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27.01.2025 23:34 Відповісти
яскравий приклад того, як під прикриттям тцк, діє ворожа агентура
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27.01.2025 23:41 Відповісти
Може й ні, а може й так.
Але тецекунам хтось же ставить конкретний наказ! І мабуть це ті самі Патужні менежери
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27.01.2025 23:43 Відповісти
Від ОП/Г чогось іншого чекали ????
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27.01.2025 23:42 Відповісти
Зазначимо, що "Око камера" має статус критично важливого підприємства для економіки та забезпечення життєдіяльності населення, оскільки виробляє тепловізійні камери для потреб Збройних сил України.
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27.01.2025 23:46 Відповісти
Щоб податись на бронь, потрібно оновити данні... і зазвичай в ТЦК якщо і виписують відразу повістку, то з часовим люфтом на бронювання. Але якщо чувак відразу починає бикувати...
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28.01.2025 08:53 Відповісти
Робіть контрактну армію і платіть грубі гроші або змусьте нато воювати.
Тцк це шлях до поразки на радість моцковії.
Всі бусифіковані будуть сзч і фронт рухне.
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27.01.2025 23:48 Відповісти
Тцк в діі вже по гражданкі тітушки зе влади повний правовий беспредел
https://youtu.be/7fqFk8TxoxA
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27.01.2025 23:52 Відповісти
поки татаров зайнятий мерами, Печерський ТЦК міг би зранку наловити декілька чоловіків біля Печерського суду. Правда потім все одно прийшлось відпустити, але хоч побити як слід все одно встигли би. Хоч який би зиск був би від ТЦК.
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27.01.2025 23:53 Відповісти
Я до Канади числився як ст.лт. запасу в Печерському військоматі (на випадок війни у відділі організації мобілізації) і знаю, що навіть в мирний час, військомат мав проблеми когось визвати (у всіх якісь звʼязки).
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28.01.2025 00:19 Відповісти
За їхніми словами, працівник "Око камера" прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання.
=======

Йде лев лісом, назустріч йому лисиця.
- Ти хто?
- Я лисиця.
- Записую: лисиця. Прийдеш до мене завтра вранці, я тебе з'їм на сніданок.
Лисиця заплакала. Йде лев далі, назустріч йому ведмідь.
- Ти хто?
- Я ведмідь.
- Записую: ведмідь. Прийдеш до мене завтра вдень, я тебе з'їм на обід.
Ведмідь заплакав. Йде лев далі, назустріч йому заєць.
- Ти хто?
- Я заєць.
- Записую: заєць. Прийдеш до мене завтра ввечері, я з'їм тебе на вечерю!
- А можна не приходити?
- Можна. Викреслюю...
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28.01.2025 00:21 Відповісти
Цензору респект!
Про себе - "А взагалі то дуже животворно тиск на ПП діє...", може так і до опозиційного ЗМІ докотиться, як в старі добрі часи.
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28.01.2025 00:38 Відповісти
Депутатів, ТЦК, поліцаїв, прокурорів, суддів, адвокатів на фронт. Україна тільки збудеться від корупціонерів.
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28.01.2025 00:42 Відповісти
Ні. Корупціонер на війні продасть зброю і втече за кордон. Жоден корупціонер, а це егоїст! якому насрати на всіх, воювати за Батьківщину не буде. У корупціонерів Батьківщини немає. Їх "батьківщина" - посади, гроші, рахунки, офшори. Корупціонер лише торгує Батьківщиною.
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28.01.2025 04:24 Відповісти
Ти мабудь росіянин і "заградотряди" для тебе норма. Ми, безумовно, вітаємо винищення кацапських окупантів кацапськими "заградотрядами". В Другу світову "заградотряди" розстріляли 1,2 млн. радянських солдат. Німці були їм вдячні... Ми - українці! У нас "заградотрядів" ніколи не було і не буде. Так що не мрій про вбивство українців таким чином.
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28.01.2025 05:09 Відповісти
Але вони формально є громадянами України. Якщо порушуються права будь якого громадянина і до нього з якоїсь причини, навіть поважної, починають ставитись як до тварини, то це загрожує кожному в майбутньому. Мені таке суспільство і на фіг не потрібне. Це *********. Всі, кому подобається макіавелівська теза "цєль оправдиваєт срєдства", мають переїздити туди і насолоджуватися станом безправності і холуйства.
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28.01.2025 05:33 Відповісти
Місцеві депутати і адвокати хіба заброньовані яквсі решта з цієї когорти корупціонерів? Вперше чую
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29.01.2025 20:35 Відповісти
"прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання."

Стандартна тема у ТЦК - приходять люди оновити дані для того, щоб отримати бронювання - ї цих людей одразу мобілізують, не зважаючи на те, якими цінними вони є для тої ж оборонки.
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28.01.2025 02:06 Відповісти
Та да, треба ж по кожному, хто заявляє, що він " цінний для оборонки" скликати комісію із генералів і міністрів, щоб прямо на місці виносили вердикт-" особо цінний", " цінний", " малоцінний" і " безцінний ".
Тільки що із цим далі робити ?
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28.01.2025 02:12 Відповісти
Змусити нато ввести війська.
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28.01.2025 02:15 Відповісти
Нічого скликати не треба - прийшла людина оновити дані - потрібно дозволити їй оновити дані, а потім за оновленими даними надсилати повістку - хоч на наступний день - так людина, яка важлива для оборонки - вже матиме бронь.
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28.01.2025 02:17 Відповісти
Нема проблем... Витрать стільки, як Порошенко, на закупки зброї та спорядження , для ЗСУ, і купуй віллу, коло нього, з чистою совістю...Але не вийде... Бо твоя "швейцарія" - не в Альпах, а на "Вороб"йових горах" розташована...
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28.01.2025 06:25 Відповісти
ООО привіт зедебіл, що там ******, буряти тебе вже їбуть чи бангладешці?
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28.01.2025 12:14 Відповісти
Все що вижило після рук єрмака і приносить користь він зразу знищує
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28.01.2025 05:03 Відповісти
Ясно. Цього утримують незаконно, а тисячі інших - законно.
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28.01.2025 05:28 Відповісти
Ну не будуть же тягнути мазу за тисячі інших? Це ж не сюжет "списку Шиндлера"? Хоча вже схоже.
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28.01.2025 06:08 Відповісти
Проте тисячі поліцейських сидять а тилу коли на Фронті пекло...а скоро їм зарплати буде платити з чого?!
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28.01.2025 07:39 Відповісти
Кого ви мобілізуєте? Підірвіть свої сраки та пройдіться по київських дворах, де купа пиз...оти зранку до вечора горілку жре і ні х..я ані для суспільства, ані для фронту не робить. Ні, вони ловлять у переходах, де люди зазвичай поспішають на роботу.
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28.01.2025 07:07 Відповісти
То вже зайве. Не треба "пєрєгібов".
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28.01.2025 08:46 Відповісти
Правильно,зачем на фронт отправлять клоунов квартала,податкивцев,полицаев,таможенников и прочих циркачей,воевать должны работники оборонных пидприемств,лохи все равно верят в победу и каву в Ялте.
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28.01.2025 07:35 Відповісти
Всіх на фронт, а на їх місця вихідців із Бангладешу, Закарпаття вже починає процес...
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28.01.2025 07:55 Відповісти
Кричично важливого підприємства "Очко кличко" )
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28.01.2025 09:17 Відповісти
Ну за те важливіші клоуни, спортсмени, артисти!
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28.01.2025 09:43 Відповісти
Та забудьте: Сирський самий потужний, а проблем з ТЦК у нас нема. І взагалі - у нас війна, тому можна творити беззаконня як на росіі.
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28.01.2025 10:22 Відповісти
Не гоните на Печерский ТЦК, Я работал там одно время - по беспределу никого не вяжут. Если мобилизировали значит есть на то законные причины и основания. Это центральный военкомат Киева и вся его деятельность максимально на виду. Возможно у мужика не правильно оформлена отстрочка, или у нее истек срок действия, Вы не знаете полной картины происходящего. Знаю лично военкома Калугина - не стали бы начальника критически важного предприятия бусифицировать, им тоже нахрен не нужны суды, разглашение, своры адвокатов на крыльце и т.д. п.с. За ТЦК не топлю - есть случаи полного беспредела и насилия с их стороны, но судить нужно обьективно, имея полную информацию о мобилизированном, а не основываться на слухах и домыслах.
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28.01.2025 10:28 Відповісти
Я про це кажу вже два роки, у нас система мобілізації просто ідіотська, от є людина без броні, вона важливий спеціаліст із рідкісною спеціальністю, в умовах війни з урахуванням того скільки людей виїхали вона ще більш рідкісна. Раніше на початку війни, можна було відправити документи на бронювання і отримати його без усіляких питань. Тепер же, через цей утирський резерв+ фіг кого нормально щабронюєш, в якщо людина без броні піде в тцк, то звідти вже не вийде і скільки хочешь пиши листів у тцк, що вона дуже важлива з проханнями не чіпати. Але кого це хвилює, візьмем спеціаліста якого фіг замінеш і відправим в окоп, а тецекун, обов'язки його може любий пенсіонер виконувати, буде сидіти у теплому кабінетику.
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28.01.2025 15:07 Відповісти
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