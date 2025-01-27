Печерський ТЦК незаконно утримує керівника критично важливого підприємства "Око камера", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Співробітники Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагаються мобілізувати керівника компанії "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів на фронт. Чоловіка фактично незаконно утримують.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "ЕП" в компанії.

За їхніми словами, працівник "Око камера" прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання.

Однак під час постановки на облік співробітники Печерського ТЦК вирішили його мобілізувати.

"Зараз наш колега перебуває у розподільчому центрі на ДВРЗ. Він нічого не підписував, не було ані мобілізаційного листа, ані наказу. Його фактично утримують незаконно", – повідомляють у компанії.

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У компанії зауважили, що за останні 2 тижні це вже другий випадок.

"Кожен співробітник нам дуже критичний, конкретна цей – ключова посада без якої ті замовлення які від нас очікують на 2025 реалізувати не вийде", - наголосили в компанії.

Повідомляється, що у січні 2025 року керівник компанії направив офіційний лист до Печерського ТЦК щодо необхідності оновлення даних їхнього працівника із подальшим бронюванням.

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Зазначимо, що "Око камера" має статус критично важливого підприємства для економіки та забезпечення життєдіяльності населення, оскільки виробляє тепловізійні камери для потреб Збройних сил України.