Печерський ТЦК незаконно утримує керівника критично важливого підприємства "Око камера", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Співробітники Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагаються мобілізувати керівника компанії "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів на фронт. Чоловіка фактично незаконно утримують.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "ЕП" в компанії.
За їхніми словами, працівник "Око камера" прийшов до Печерського ТЦК, щоб оновити свої дані та стати на військовий облік для подальшого проходження процедури бронювання.
Однак під час постановки на облік співробітники Печерського ТЦК вирішили його мобілізувати.
"Зараз наш колега перебуває у розподільчому центрі на ДВРЗ. Він нічого не підписував, не було ані мобілізаційного листа, ані наказу. Його фактично утримують незаконно", – повідомляють у компанії.
У компанії зауважили, що за останні 2 тижні це вже другий випадок.
"Кожен співробітник нам дуже критичний, конкретна цей – ключова посада без якої ті замовлення які від нас очікують на 2025 реалізувати не вийде", - наголосили в компанії.
Повідомляється, що у січні 2025 року керівник компанії направив офіційний лист до Печерського ТЦК щодо необхідності оновлення даних їхнього працівника із подальшим бронюванням.
Зазначимо, що "Око камера" має статус критично важливого підприємства для економіки та забезпечення життєдіяльності населення, оскільки виробляє тепловізійні камери для потреб Збройних сил України.
Будь ласка, зачекайте...
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А, нє! Та ти шо )))
Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКО-КАМЕРА"
ИНН: 7460060361
КПП: 746001001
ОГРН: 1237400005556
Место нахождения: 456504, обл. Челябинская, р-н Сосновский, п. Вавиловец, ул. Пятая, д. 4
Вид деятельности: Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19)
Але тецекунам хтось же ставить конкретний наказ! І мабуть це ті самі Патужні менежери
Тцк це шлях до поразки на радість моцковії.
Всі бусифіковані будуть сзч і фронт рухне.
https://youtu.be/7fqFk8TxoxA
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Йде лев лісом, назустріч йому лисиця.
- Ти хто?
- Я лисиця.
- Записую: лисиця. Прийдеш до мене завтра вранці, я тебе з'їм на сніданок.
Лисиця заплакала. Йде лев далі, назустріч йому ведмідь.
- Ти хто?
- Я ведмідь.
- Записую: ведмідь. Прийдеш до мене завтра вдень, я тебе з'їм на обід.
Ведмідь заплакав. Йде лев далі, назустріч йому заєць.
- Ти хто?
- Я заєць.
- Записую: заєць. Прийдеш до мене завтра ввечері, я з'їм тебе на вечерю!
- А можна не приходити?
- Можна. Викреслюю...
Про себе - "А взагалі то дуже животворно тиск на ПП діє...", може так і до опозиційного ЗМІ докотиться, як в старі добрі часи.
Стандартна тема у ТЦК - приходять люди оновити дані для того, щоб отримати бронювання - ї цих людей одразу мобілізують, не зважаючи на те, якими цінними вони є для тої ж оборонки.
Тільки що із цим далі робити ?