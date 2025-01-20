У Харкові нетверезі чоловіки у військовій формі повалили цивільного на землю та б’ють: ТЦК каже, що той "поводився неадекватно" й "імітував напад". ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднено відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації між громадянином та військовослужбовцями групи оповіщення, що сталася у Харкові у понеділок, 20 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Харківський ОТЦК та СП.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

У ТЦК зазначають, що усі звинувачення нібито є абсолютно бездоказовими й не відповідають дійсності.

Також, за їхніми словами, неправдивими є твердження, що військовослужбовці перебували в стані алкогольного сп'яніння.

"Під час здійснення заходів оповіщення групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також співробітника Національної поліції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів. Але чоловік почав неадекватно себе поводити, раптово застосував перцевий балончик, спрямувавши його в обличчя військовослужбовця, а потім почав тікати", - йдеться у повідомленні ОТЦК.

Зазначається, що при повторній спробі перевірити документи, чоловік знову використав балончик.

"Почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу, а після цієї вистави втік з місця події. Таким чином, до конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина, зупиненого групою оповіщення", - кажуть у військкоматі.

Інформація щодо інциденту передана до правоохоронних органів, додали у Харківському ОТЦК,

