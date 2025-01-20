УКР
У Харкові нетверезі чоловіки у військовій формі повалили цивільного на землю та б’ють: ТЦК каже, що той "поводився неадекватно" й "імітував напад". ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднено відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації між громадянином та військовослужбовцями групи оповіщення, що сталася у Харкові у понеділок, 20 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Харківський ОТЦК та СП.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

У ТЦК зазначають, що усі звинувачення нібито є абсолютно бездоказовими й не відповідають дійсності.

Також, за їхніми словами, неправдивими є твердження, що військовослужбовці перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримує пропозицію Генштабу посилити відповідальність для ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації, - нардеп "Голосу" Осадчук

"Під час здійснення заходів оповіщення групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також співробітника Національної поліції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів. Але чоловік почав неадекватно себе поводити, раптово застосував перцевий балончик, спрямувавши його в обличчя військовослужбовця, а потім почав тікати", - йдеться у повідомленні ОТЦК. 

Зазначається, що при повторній спробі перевірити документи, чоловік знову використав балончик.

"Почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу, а після цієї вистави втік з місця події. Таким чином, до конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина, зупиненого групою оповіщення", - кажуть у військкоматі.

Інформація щодо інциденту передана до правоохоронних органів, додали у Харківському ОТЦК,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ТЦК не має права забирати телефон: вільно спілкуватися в приміщеннях можна не всюди. ВIДЕО

Конфлікт із ТЦК та військовозобов'язаним у Харкові: реакція ТЦК
Конфлікт із ТЦК та військовозобов'язаним у Харкові: реакція ТЦК

Автор: 

побиття (993) Харків (5858) ТЦК та СП (783) Харківська область (1517) Харківський район (533)
Топ коментарі
+36
Безвідповідальний громадянин впав на землю імітуючи напад, в той час як добрий тецекашник оповіщував його навалюючись зверху і наступаючи на його тіло коліном?
Вірю, я повірив.
показати весь коментар
20.01.2025 20:46 Відповісти
+33
Вірю!!!Саме так і було!Хтось чув хоча б одне слово правди від мусорів?
показати весь коментар
20.01.2025 20:45 Відповісти
+32
заїбали! скільки можна вже?! і знов їбало закрито
показати весь коментар
20.01.2025 20:43 Відповісти
З такими ідіотами соромно мати одне громадянство
показати весь коментар
21.01.2025 01:15 Відповісти
Ой, і не кажи . З такими ухилянтами соромно ходити по одному Цензору. Лише подивись скільки їх тут.
показати весь коментар
21.01.2025 09:26 Відповісти
Це перша влада за часів незалежності яка абсолютно не "париться" що про неї думають.
Вони прямо кажуть: так, ******* вас і будемо *******, сцяли в очі і будемо сцяти, і шо ви нам зробите? Ги ги ги
показати весь коментар
20.01.2025 22:20 Відповісти
То ДРГ з бурятів і тувінців зайшла у місто і вчинила напад на місцевих мешканців. Але не потрібно перейматися. Їх вже знешкодили.
показати весь коментар
20.01.2025 22:28 Відповісти
я то думаю де алєкси, мУуни
а вони ж таки там
показати весь коментар
20.01.2025 22:44 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 22:53 Відповісти
Он защищал *********....
показати весь коментар
20.01.2025 22:53 Відповісти
Снова тут шабаш кремлевских троллей и предателей, защитников мальчиков в бусиках. Зря Бутусов допускает такое на своем сайте.
показати весь коментар
20.01.2025 23:04 Відповісти
Твердження, що військовослужбовці ТЦК були "вгашені" є фейком! Але результати аналізу крові надати не можемо, бо тоді підтвердиться, що вони були ще й "обдовбані".
Генеральна лінія партії- єнта нашє фсьо
показати весь коментар
20.01.2025 23:26 Відповісти
Якась хєрня! П'яне ТЦК... Бур' ятські скво, волають на моголо-чучхенським... Це де? харькОв чи ХАРКІВ?
показати весь коментар
20.01.2025 23:35 Відповісти
враховуючи озвучку - там всі неадеквати

а зважаючи на войовничість обох сторін, мобілізувати потрібно всіх (бабу, що на фоні волає - також... в мед частину)

вони швидко мокшанців порозганяють
показати весь коментар
20.01.2025 23:41 Відповісти
Всім, хто допомогає ухилянтам треба прострілювати коліна. Задовбвли вже, не дають нормально працювати хлопцям з ТЦК.
показати весь коментар
21.01.2025 01:44 Відповісти
надо в тцк брать отставников 60+. а этих мордоворотов на фронт. а пенсионеры и не такие резвые и не такие борзые.
показати весь коментар
21.01.2025 06:19 Відповісти
Напевно Ви з ними не спілкувалися
показати весь коментар
21.01.2025 09:42 Відповісти
