У Харкові нетверезі чоловіки у військовій формі повалили цивільного на землю та б’ють: ТЦК каже, що той "поводився неадекватно" й "імітував напад". ВIДЕО
У соціальних мережах оприлюднено відео, на якому зафіксована частина конфліктної ситуації між громадянином та військовослужбовцями групи оповіщення, що сталася у Харкові у понеділок, 20 січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Харківський ОТЦК та СП.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
У ТЦК зазначають, що усі звинувачення нібито є абсолютно бездоказовими й не відповідають дійсності.
Також, за їхніми словами, неправдивими є твердження, що військовослужбовці перебували в стані алкогольного сп'яніння.
"Під час здійснення заходів оповіщення групою оповіщення у складі військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також співробітника Національної поліції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів. Але чоловік почав неадекватно себе поводити, раптово застосував перцевий балончик, спрямувавши його в обличчя військовослужбовця, а потім почав тікати", - йдеться у повідомленні ОТЦК.
Зазначається, що при повторній спробі перевірити документи, чоловік знову використав балончик.
"Почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу, а після цієї вистави втік з місця події. Таким чином, до конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина, зупиненого групою оповіщення", - кажуть у військкоматі.
Інформація щодо інциденту передана до правоохоронних органів, додали у Харківському ОТЦК,
Вони прямо кажуть: так, ******* вас і будемо *******, сцяли в очі і будемо сцяти, і шо ви нам зробите? Ги ги ги
а вони ж таки там
Генеральна лінія партії- єнта нашє фсьо
а зважаючи на войовничість обох сторін, мобілізувати потрібно всіх (бабу, що на фоні волає - також... в мед частину)
вони швидко мокшанців порозганяють