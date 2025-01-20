Комітет Ради підтримує пропозицію Генштабу посилити відповідальність для ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації, - нардеп "Голосу" Осадчук
Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності погодився з пропозицією Генштабу ЗСУ щодо розробки закону про відповідальність працівників ТЦК і військово-лікарської комісії (ВЛК) за порушення порядку мобілізації військовозобов'язаних.
Про це повідомив заступник голови комітету нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Так, такі пропозиції надходили до комітету з боку Генштабу. Комітет сьогодні погодився з тим, що є сенс заглибитися в ці пропозиції та допрацювати їх, щоб це отримало форму законопроєкту. Я особисто не є прихильником розширення каральних заходів як інструменту покращення роботи будь-якої інституції, але в цьому конкретному випадку, можливо, є сенс в запровадженні таких додаткових інструментів", - зазначив він.
Зазначимо, що 20 січня відбулось спільне засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності щодо дотримання прав людини під час проведення мобілізаційних заходів. У ньому взяли участь взяли представники Генштабу, ЗСУ, СБУ, ДБР, прокуратури та Нацполіції.
Зокрема обговорювалось:
- забезпечення планового та ефективного поповнення Сил оборони із дотриманням прав людини;
- уникнення порушень, що підривають довіру громадян до мобілізації та впливають на моральний стан військовослужбовців.
- факти протиправних дій окремих посадовців ТЦК: застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів;
- корупції, яка дозволяє окремим громадянам уникати мобілізації;
- недоліки в процедурах оповіщення та притягнення до відповідальності порушників.
За результати планується провести додаткове спільне засідання за участю міністра оборони Рустема Умєрова, а також посилення контролю за дотриманням законності під час мобілізації.
Зараз відповідальність ТЦК ноль. Зіро. Як не посилюй ноль, все рівно буде ноль.
" воєнкомати" не існують з 2007 року. ( люди поки не можуть це зрозуміти), тому їх ""грузять"" внаглую.
Це мовляв, " ваєнні хатять ваєвать, а Влад Ссаніч гаваріт ім- нє ваюйтє, а онє ваюют..."
Справа добігає кінця?
Дивна ситуація, коли всі закони ісеуючі і діючі, Конституці прямо забороняє робити те, що роблять тецекашники. І я не уявляю країни, де не карають за те, що порується ІСНУЮЧИЙ закон відповідно до ДІЮЧОГО КК, а вигадують новий хз про що закон, аби тягнути час з цим неподобством.
На кого все це розраховано?
Це, що поодинокий.випадок?
В наслідок таких дій вже є і добиті до смерті люди. Може краще зробити більш суворим покарання за таке в КК і зробити покарання невідіоротнім, а начальників тцк які вигадують подібні виправдання звільняти і негайно?!
Генералам вручили підозри і це правильно, тут варто робити те саме.
Щодо ВЛК, то так однозначно злочин по визнанню їми хворих здоровими треба кваліфікувати чітко в КК. А ще передбачити відефіксацію проведення ВЛК, особливо ту частину де людина доводить документально свої хвороби, які чомусь потім ніяк не відображаються в електронному вигляді, якій веле лікарь, аби потім написати що людина здорова і придатна, а в хелсі взагалі НУЛЬ інформації про реальний стан речей. Час введення в ДІЇ, чи то в Резерві анкету про стан здоров'я людини яку він сам заповнює з обов'язковим додаванням документів медичного обстеження, оглядів у вигляді копій підписаних кваліфікованим ключем людини.
Тоді ніхто не збреше, що і в очі не бачили меддоків і не чули жодних скарг.