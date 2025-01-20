Комітет Ради підтримує пропозицію Генштабу посилити відповідальність для ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації, - нардеп "Голосу" Осадчук

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності погодився з пропозицією Генштабу ЗСУ щодо розробки закону про відповідальність працівників ТЦК і військово-лікарської комісії (ВЛК) за порушення порядку мобілізації військовозобов'язаних.

Про це повідомив заступник голови комітету нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Так, такі пропозиції надходили до комітету з боку Генштабу. Комітет сьогодні погодився з тим, що є сенс заглибитися в ці пропозиції та допрацювати їх, щоб це отримало форму законопроєкту. Я особисто не є прихильником розширення каральних заходів як інструменту покращення роботи будь-якої інституції, але в цьому конкретному випадку, можливо, є сенс в запровадженні таких додаткових інструментів", - зазначив він.

Зазначимо, що 20 січня відбулось спільне засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності щодо дотримання прав людини під час проведення мобілізаційних заходів. У ньому взяли участь взяли представники Генштабу, ЗСУ, СБУ, ДБР, прокуратури та Нацполіції.

Зокрема обговорювалось:

забезпечення планового та ефективного поповнення Сил оборони із дотриманням прав людини;

уникнення порушень, що підривають довіру громадян до мобілізації та впливають на моральний стан військовослужбовців.

факти протиправних дій окремих посадовців ТЦК: застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів;

корупції, яка дозволяє окремим громадянам уникати мобілізації;

недоліки в процедурах оповіщення та притягнення до відповідальності порушників.

За результати планується провести додаткове спільне засідання за участю міністра оборони Рустема Умєрова, а також посилення контролю за дотриманням законності під час мобілізації.

