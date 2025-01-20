УКР
Комітет Ради підтримує пропозицію Генштабу посилити відповідальність для ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації, - нардеп "Голосу" Осадчук

Порушення мобілізація ТЦК та ВЛК: Рада підтримує ініціативу Генштабу

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності погодився з пропозицією Генштабу ЗСУ щодо розробки закону про відповідальність працівників ТЦК і військово-лікарської комісії (ВЛК) за порушення порядку мобілізації військовозобов'язаних.

Про це повідомив заступник голови комітету нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Так, такі пропозиції надходили до комітету з боку Генштабу. Комітет сьогодні погодився з тим, що є сенс заглибитися в ці пропозиції та допрацювати їх, щоб це отримало форму законопроєкту. Я особисто не є прихильником розширення каральних заходів як інструменту покращення роботи будь-якої інституції, але в цьому конкретному випадку, можливо, є сенс в запровадженні таких додаткових інструментів", - зазначив він.

Зазначимо, що 20 січня відбулось спільне засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та комітету з питань правоохоронної діяльності щодо дотримання прав людини під час проведення мобілізаційних заходів. У ньому взяли участь взяли представники Генштабу, ЗСУ, СБУ, ДБР, прокуратури та Нацполіції.

Зокрема обговорювалось:

  • забезпечення планового та ефективного поповнення Сил оборони із дотриманням прав людини;
  • уникнення порушень, що підривають довіру громадян до мобілізації та впливають на моральний стан військовослужбовців.
  • факти протиправних дій окремих посадовців ТЦК: застосування насильства, перешкоджання діяльності адвокатів, створення блокпостів без відповідних документів;
  • корупції, яка дозволяє окремим громадянам уникати мобілізації;
  • недоліки в процедурах оповіщення та притягнення до відповідальності порушників.

За результати планується провести додаткове спільне засідання за участю міністра оборони Рустема Умєрова, а також посилення контролю за дотриманням законності під час мобілізації.

Топ коментарі
+27
А кримінальний кодекс для тецека вже скасували, треба обов'язково вигадувати якийсь новий закон щоб притягнути їх до відповідальності?
20.01.2025 18:00
+17
Треба ж і безголосому голосу імітувати якусь діяльність. Часто дії членів ТЦК підпадають під класифікацію «викрадення людини». То ця імітація замінить кримінальний кодекс?
20.01.2025 18:05
+15
А три роки ці підкупольники не бачили злочинів ТЦК і поліції?
20.01.2025 18:07
показати весь коментар
У ККУ відповідних статей немає, а зміндо ЗАКОНОДАВСТВА щодо вимог сьогодення з 2014 року, так і не вносять, саме ті члени групи осіб з Урядового кварталу, що і значаться "ІНВАЛІДАМИ" для ТЦК від МСЕК! Як же вони судитимуть тих, хто їх записав ІНВАЛІДАМИ для ТЦК ще з 2014 року!
20.01.2025 18:09
показати весь коментар
20.01.2025 20:37
Максiмальну відповідальність (догану) посилять до сувороi догани.
20.01.2025 18:05
показати весь коментар
20.01.2025 18:16
20.01.2025 18:07 Відповісти
20.01.2025 18:14
Тому що POHUY.
20.01.2025 18:16
показати весь коментар
20.01.2025 18:34
Заяви на порушення законів ТЦК не приймають.

Зараз відповідальність ТЦК ноль. Зіро. Як не посилюй ноль, все рівно буде ноль.
20.01.2025 18:16
Не треба особливо нічого видумовувати. Наловили, разом з тими, що наловили, пройшли влк (так як його звичайні люди проходять) і на нуль. І поліцеймейстера до себе в кумпунію.
20.01.2025 18:18
Ви зрозумійте , що "тцк" і поліція -це ні державні , а комерційні установи, а у комерційних установ є одна мета → отримати прибуток.
" воєнкомати" не існують з 2007 року. ( люди поки не можуть це зрозуміти), тому їх ""грузять"" внаглую.
20.01.2025 18:31 Відповісти
Попередження. Друге попередження. Догана. Сувора Догана... Звільнення. Перехід на іншу роботу з підвищенням.. Радник АП. Машінки, квартири, паркомісця, ділянки, маєтки... Родичі й знайомі... Юані та крипта, рассєйскі пачпорт.. І от ти нарешті інвалід ІІ-ї групи... Тепер треба накопичувати знову...
20.01.2025 18:33
Розповідають про законність після того як ''гарант'' Конституції поставив конституцію раком.
20.01.2025 18:48
Бінго !!!. Нарешті стривожена громадська думка співпала з висловлюваннями Подоляка, та разом знайшли "цапа-відбивайла" .
20.01.2025 18:57
Подляк свою роботу зробив- успішно каналізував гнів диванних супєрпатріотів на військових.
Це мовляв, " ваєнні хатять ваєвать, а Влад Ссаніч гаваріт ім- нє ваюйтє, а онє ваюют..."
20.01.2025 20:45
Тож маю думку, що саме СВІДОМИЙ вакуум в трактовках повноважень, привели до невизначеності в діях виконавців, ще на початку воєнного стану (ук 54). Та те, що зараз відбувається, це навіть не те що спроба перекинути відповідальність "з хворої голови на здорову", це, можна вважати, частинкою плану по розшуку "справжніх злочинців" .
20.01.2025 22:08
Це не можна вважати, а є примітивним планом технологів ОПи відвернути увагу від злочинних дій і бездіяльності президента Зеленьського передбпочатком вторнення і під час війни, шляхом влаштування багаточисельних шоу по " арештам військових"
20.01.2025 22:16
Починаємо потроху здавати своїх?
Справа добігає кінця?
20.01.2025 19:22
20.01.2025 21:34
Нічого це вже не змінить, профукали момент
20.01.2025 19:24
Незрозуміло,якщо " члєни" того комітету вважають, що мобілізацію слід припинити, а росіяни в вже оточили Покровськ і зайняли Новосілку ченїез відсутність людей на деяких ділянках, то може і війна вже закінчилася?
20.01.2025 20:42
20.01.2025 21:03 Відповісти
Років десять на це вистачить?

Дивна ситуація, коли всі закони ісеуючі і діючі, Конституці прямо забороняє робити те, що роблять тецекашники. І я не уявляю країни, де не карають за те, що порується ІСНУЮЧИЙ закон відповідно до ДІЮЧОГО КК, а вигадують новий хз про що закон, аби тягнути час з цим неподобством.
На кого все це розраховано?
Це, що поодинокий.випадок?
В наслідок таких дій вже є і добиті до смерті люди. Може краще зробити більш суворим покарання за таке в КК і зробити покарання невідіоротнім, а начальників тцк які вигадують подібні виправдання звільняти і негайно?!
Генералам вручили підозри і це правильно, тут варто робити те саме.
Щодо ВЛК, то так однозначно злочин по визнанню їми хворих здоровими треба кваліфікувати чітко в КК. А ще передбачити відефіксацію проведення ВЛК, особливо ту частину де людина доводить документально свої хвороби, які чомусь потім ніяк не відображаються в електронному вигляді, якій веле лікарь, аби потім написати що людина здорова і придатна, а в хелсі взагалі НУЛЬ інформації про реальний стан речей. Час введення в ДІЇ, чи то в Резерві анкету про стан здоров'я людини яку він сам заповнює з обов'язковим додаванням документів медичного обстеження, оглядів у вигляді копій підписаних кваліфікованим ключем людини.
Тоді ніхто не збреше, що і в очі не бачили меддоків і не чули жодних скарг.
20.01.2025 23:50
Сьогодні у Києві мобілізували мого знайомого що був з 18 років негоден в мирний час і годен у військовий. Зараз йому 42. Без жодного оформлення поліція привезла до ТЦК де він не зареєстрований , у Резерв+ він оновлював дані і не від кого не ховався, за 2 години пройшов ВЛК з наналізами ( кров не на тщесерце) , нічого не підписував , на що працівники ТЦК тільки посміялись , зараз на Зрошувальній , завтра зранку їде в частину. Це як , вже перемога? Чи може це мотивація? За таку систему воювати? До людей відношення як до бидла і м'яса ! Тварюки , іншого слова нема!
21.01.2025 00:11
"Не годен в мирний, годен в військовий" - це і є відповідь. Наразі ваш знайомий підпадає під " обмежено придатний", але остаточно визначати це має ВЛК. Маю думку що в 42 з обмеженостю до штурмового підрозділу не поїде, максимум забезпечення, в тому чи іншому вигляді.
21.01.2025 00:52
ВЛК за 2 години!!!! Годен без обмежеть - ось відповідь. Їде в 79 бригаду! На ВЛК сміялись і штаспували годен , відношення як до скота на бійню!Ось відповідь!
21.01.2025 09:09
Наразі збройні сили зразку військового часу та цивільне життя мають відмінності. Це інший вимір, і відношення з урахуванням особливостей людини, навіть дуже поважний людині, стискається до терміну прийняття рішень. Це треба усвідомлювати. Як і те, що будь яке місто України, ворог зі сходу може перетворити на пейзаж на місяці, замість неона, відкритих ресторанів, та стороннім спостереженням за хайпуючею молодь'ю, Усвідомити, що не хтось, десь там повинен його зупинити, бо їм платять за це гроші. АТО, колі це було ще прийнятним вже нема, це повноцінна війна Тож реакція на всі ці заходи, має бути, принаймні, з зрозумілісттю.
21.01.2025 14:16
Поки слуги протирають штани, і займаються бла-бла-бла,спійманих непридатних луплять до напівсмерті,поки не погодяться пройти влк.А після влк всі придатні,навіть після операцій.
21.01.2025 05:42
 
 