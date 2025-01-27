Росіяни били по Сумщини з мінометів та атакували КАБами й дронами: п’ятеро людей зазнали поранень
Упродовж дня понеділка, 27 січня, російські загарбники здійснили 56 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, пролунало 82 вибухи. Внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали п'ятеро людей.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Середино-Будська громада: завдано мінометний обстріл, скидання ВОГ з БПЛА, удари FPV дронами. Внаслідок удару поранення зазнала одна цивільна особа;
- Юнаківська громада: ворог вдарив КАБами. Поранення дістали чотири особи;
- Краснопільська громада: здійснено удари FPV дронами. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок;
- Глухівська громада: зафіксовано пуски КАБ;
- Білопільська громада: 20 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА;
- Новослобідська громада: здійснено удар FPV дроном, мінометний обстріл;
- Великописарівська громада: ворог вдарив FPV дронами, мінометів;
- Хотінська громада: завдано пуск 4 КАБів;
- Путивльська громада: здійснено удар FPV дроном.
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iv ivanooov
показати весь коментар27.01.2025 23:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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