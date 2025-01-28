Росіяни не лікують тяжкопоранених полонених, їх необхідно повертати терміново, - Лубінець
Важкопоранених та важкохворих військовополонених необхідно терміново повертати в Україну, оскільки росіяни не надають їм медичної допомоги.
Про це сказав Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На мій погляд, саме ця категорія - важкопоранені й важкохворі військовополонені – потребує термінового повернення. Ми розуміємо, що українським військовополоненим росіяни не надають меддопомоги. На жаль, багато хто з наших хлопців помирає внаслідок саме ненадання меддопомоги", - зазначив омбудсмен.
Він нагадав, що вдалося вперше провести чотиристоронню зустріч, де крім нього і російського омбудсмана Тетяни Москалькової, були присутні керівники місій МКЧХ в Україні та РФ.
"Ми окремо обговорювали технічні питання щодо проведення саме репатріаційних заходів і перший крок, які мають зробити країни, – це створення змішаних медкомісій. Україна змішані медкомісії за підтримки МКЧХ створила. Ми вимагали від російської сторони зробити те ж саме - розпочати процедуру верифікації фізичного стану всіх військовополонених і автоматично розпочати процедуру репатріації", - розповів Лубінець
Він також додав, щопочув під час технічної зустрічі, що російська сторона взяла це у роботу. Однак без гарантій.
"Але я сподіваюся, що якраз МКЧХ, який був присутній на цій зустрічі, зі свого боку, буде вимагати повного виконання Женевських конвенцій від російської сторони. Я не думаю, що це на 100% станеться, що це станеться швидко. Зрозуміло, що все одно буде якесь затягування процесу, будуть шукатися будь-які причини, відмовки від цього. Але принаймні перший крок, на мій погляд, і достатньо суттєвий, він зроблений. Чекаємо наступних зустрічей", - резюмував Уповноважений.
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І так, нагадаю, що кожний другий поп московскького патріархату має погони ФСБ - а офіцерів ФСБ можна не тільки на попів вимінювати.
МКЧХ - це й є Червоний Хрест.
Три мавпи - уособлення ідеї буддистської мудрості, пов'язаної із відчудженістю від неістинного: «Якщо я не бачу зла, не чую про зло і нічого не говорю про зло, то я захищений від нього».https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20100727_Nikko_Tosho-gu_Three_wise_monkeys_5965.jpg
: 🙈, 🙉, 🙊.
Як це працює(на приклад, образно): гвалтіаника не гвалтують а садять до в'язниці, вбивцю не вбивають а садять до в'язниці, дітей педофіла не чіпають взагалі.
Тому Україна намагається дотримуватися конвенцій, бо Україна позиціанує себе як цивілізована країна. Якщо Україна скотиться до рівня диких нелюдей рашистов то може втратити підтримку союзників. А без підтримки союзників буде дуже складно вистояти, якщо взагалі можливо.
Я розумію ваші емоції але світ не керується емоціями. Якось , приблизно, так.
у нього є суброграма ак недедопустити кацапів бізнес класу на марс
начиная с ООН и заканчивая Папой Римским, говорит о том, что человечество озверело, в самом
прямом смысле этого слова, хотя, звери ведут себя более человечно по отношению к своим
собратьям.