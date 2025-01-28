Росіяни не лікують тяжкопоранених полонених, їх необхідно повертати терміново, - Лубінець

Важкопоранених та важкохворих військовополонених необхідно терміново повертати в Україну, оскільки росіяни не надають їм медичної допомоги.

Про це сказав Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мій погляд, саме ця категорія - важкопоранені й важкохворі військовополонені – потребує термінового повернення. Ми розуміємо, що українським військовополоненим росіяни не надають меддопомоги. На жаль, багато хто з наших хлопців помирає внаслідок саме ненадання меддопомоги", - зазначив омбудсмен.

Він нагадав, що вдалося вперше провести чотиристоронню зустріч, де крім нього і російського омбудсмана Тетяни Москалькової, були присутні керівники місій МКЧХ в Україні та РФ.

Читайте: Україна вимагатиме відповідальності для воєнних злочинців, - Лубінець про розстріл військових ЗСУ

"Ми окремо обговорювали технічні питання щодо проведення саме репатріаційних заходів і перший крок, які мають зробити країни, – це створення змішаних медкомісій. Україна змішані медкомісії за підтримки МКЧХ створила. Ми вимагали від російської сторони зробити те ж саме - розпочати процедуру верифікації фізичного стану всіх військовополонених і автоматично розпочати процедуру репатріації", - розповів Лубінець

Він також додав, щопочув під час технічної зустрічі, що російська сторона взяла це у роботу. Однак без гарантій.

"Але я сподіваюся, що якраз МКЧХ, який був присутній на цій зустрічі, зі свого боку, буде вимагати повного виконання Женевських конвенцій від російської сторони. Я не думаю, що це на 100% станеться, що це станеться швидко. Зрозуміло, що все одно буде якесь затягування процесу, будуть шукатися будь-які причини, відмовки від цього. Але принаймні перший крок, на мій погляд, і достатньо суттєвий, він зроблений. Чекаємо наступних зустрічей", - резюмував Уповноважений.

Також читайте: Україна вимагає від Росії допустити представників МКЧХ до всіх військовополонених, - Лубінець. ФОТО