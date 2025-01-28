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Росіяни не лікують тяжкопоранених полонених, їх необхідно повертати терміново, - Лубінець

Дмитро Лубінець

Важкопоранених та важкохворих військовополонених необхідно терміново повертати в Україну, оскільки росіяни не надають їм медичної допомоги.

Про це сказав Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мій погляд, саме ця категорія - важкопоранені й важкохворі військовополонені – потребує термінового повернення. Ми розуміємо, що українським військовополоненим росіяни не надають меддопомоги. На жаль, багато хто з наших хлопців помирає внаслідок саме ненадання меддопомоги", - зазначив омбудсмен.

Він нагадав,  що вдалося вперше провести чотиристоронню зустріч, де крім нього і російського омбудсмана Тетяни Москалькової, були присутні керівники місій МКЧХ в Україні та РФ.

Читайте: Україна вимагатиме відповідальності для воєнних злочинців, - Лубінець про розстріл військових ЗСУ

"Ми окремо обговорювали технічні питання щодо проведення саме репатріаційних заходів і перший крок, які мають зробити країни, – це створення змішаних медкомісій. Україна змішані медкомісії за підтримки МКЧХ створила. Ми вимагали від російської сторони зробити те ж саме - розпочати процедуру верифікації фізичного стану всіх військовополонених і автоматично розпочати процедуру репатріації", - розповів Лубінець

Він також додав, щопочув під час технічної зустрічі, що російська сторона взяла це у роботу. Однак без гарантій.

"Але я сподіваюся, що якраз МКЧХ, який був присутній на цій зустрічі, зі свого боку, буде вимагати повного виконання Женевських конвенцій від російської сторони. Я не думаю, що це на 100% станеться, що це станеться швидко. Зрозуміло, що все одно буде якесь затягування процесу, будуть шукатися будь-які причини, відмовки від цього. Але принаймні перший крок, на мій погляд, і достатньо суттєвий, він зроблений. Чекаємо наступних зустрічей", - резюмував Уповноважений.

Також читайте: Україна вимагає від Росії допустити представників МКЧХ до всіх військовополонених, - Лубінець. ФОТО

Автор: 

полонені (2293) Лубінець Дмитро (614)


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Топ коментарі
+11
А за 3 роки про це ніхто не знав,чому не збираєте радбез оон,червоний хрест?
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28.01.2025 00:43
+7
Наловіть попів мпц - на них швидко обміняють. Це все агентура фсб
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28.01.2025 00:35
+6
Неспіврозмірна кількість. Якщо там і залишились, то одиниці, а у нас тут їх - десятки тисяч.
І так, нагадаю, що кожний другий поп московскького патріархату має погони ФСБ - а офіцерів ФСБ можна не тільки на попів вимінювати.
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28.01.2025 01:57
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Наловіть попів мпц - на них швидко обміняють. Це все агентура фсб
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28.01.2025 00:35 Відповісти
Попів тільки на попів обміняють. Там теж одразу наловлять.
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28.01.2025 01:21 Відповісти
На московії пцу не працює
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28.01.2025 01:35 Відповісти
Але попи то залишилися, не все ж встигли звалити з окупації.
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28.01.2025 01:48 Відповісти
Неспіврозмірна кількість. Якщо там і залишились, то одиниці, а у нас тут їх - десятки тисяч.
І так, нагадаю, що кожний другий поп московскького патріархату має погони ФСБ - а офіцерів ФСБ можна не тільки на попів вимінювати.
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28.01.2025 01:57 Відповісти
А за 3 роки про це ніхто не знав,чому не збираєте радбез оон,червоний хрест?
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28.01.2025 00:43 Відповісти
Так збирають жеж - ви статтю читали взагалі?
МКЧХ - це й є Червоний Хрест.
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28.01.2025 01:58 Відповісти
Радбез ООН знав, МКЧХ знав. Але це комерційні організації. Нашару навіть рота в них не відкривається. Доки головний спонсор, яким являється США, не пригрозив скоротити халяву - нічого не бачать, не чують, не говорять.
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28.01.2025 02:57 Відповісти
Радбез ООН і МКЧХ то буддисти ***.

Три мавпи - уособлення ідеї буддистської мудрості, пов'язаної із відчудженістю від неістинного: «Якщо я не бачу зла, не чую про зло і нічого не говорю про зло, то я захищений від нього».https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:20100727_Nikko_Tosho-gu_Three_wise_monkeys_5965.jpg

: 🙈, 🙉, 🙊.
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28.01.2025 05:23 Відповісти
Ублюдошний демократичний світ, слідкують пі...ри, щоб ми були гуманні до ху...ів **...их. Або не буде нато **...ого і єс обйо...ного!! Нехай пі...ри будут ситі і цілі. Інакше це ескалація. Підо...ни!!!
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28.01.2025 01:19 Відповісти
Сергій Довгополов. Ви трохи не розумієте як намагаються жити демократичні, розвинені країни. Вони намагаються жити за принципом цивілізованого покарання, не спадання до рівня дикунів та нелюдей - кацапов.
Як це працює(на приклад, образно): гвалтіаника не гвалтують а садять до в'язниці, вбивцю не вбивають а садять до в'язниці, дітей педофіла не чіпають взагалі.
Тому Україна намагається дотримуватися конвенцій, бо Україна позиціанує себе як цивілізована країна. Якщо Україна скотиться до рівня диких нелюдей рашистов то може втратити підтримку союзників. А без підтримки союзників буде дуже складно вистояти, якщо взагалі можливо.
Я розумію ваші емоції але світ не керується емоціями. Якось , приблизно, так.
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28.01.2025 11:34 Відповісти
Нарешті лубинець, озвучив ротом, ОЧЕВИДНІ речі, що творять рашисти з Українцями у полоні, з 2022року! ТУРБОРЕЖИМ у КМУ ВРУ опу та Генпрокурори, діє тільки тоді, коли це стосується грошей з асфальту та гудрону....
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28.01.2025 01:56 Відповісти
Попів секти кірюші гундяєва необхідно переколоти як свиней, або депортувати до кірюші в вагонах для свиней. Свідомі українці мають дубасити кацапських феесбешних попів всюди і знищувати їх особисте майно. Кожний кацапський піп це феесбешний дознавач який працює на ***** і використовує таінство сповіді з розвідувальною метою. Кожен є резидентом ***** і латентним диверсантом. Смерть окупантам!
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28.01.2025 04:12 Відповісти
Та їх треба міняти на полонених. Люди мають самі їх ловити і міняти окремо від влади.
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28.01.2025 04:21 Відповісти
Кацапи полонених воїнів на своїх попів міняти не будуть. "Попи" феесбешної секти їм лише тут потрібні. Люди повинні їх дубасити, винищувати і випихувати з голими дупами на "історічєскую мухосранію".
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28.01.2025 04:40 Відповісти
Тобто випихувати? Безкоштовно - ні.
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28.01.2025 04:53 Відповісти
Грабувати награбоване у феесбешних попів та корумпованих держслужбовців-зрадників священний обовязок кожного свідомого українця.
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28.01.2025 05:03 Відповісти
ага,ти дітей з закордону не вернув а хочеш полонених
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28.01.2025 04:59 Відповісти
илон маск каже що попи МП все дьявольские дети
у нього є суброграма ак недедопустити кацапів бізнес класу на марс
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28.01.2025 05:13 Відповісти
Безразличие к этому варварству, со стороны тех, кто должен и может повлиять на эту ситуацию,

начиная с ООН и заканчивая Папой Римским, говорит о том, что человечество озверело, в самом

прямом смысле этого слова, хотя, звери ведут себя более человечно по отношению к своим

собратьям.
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28.01.2025 08:06 Відповісти
Зато украинское правительство рассказывает что всех лечат, российских солдат попавших в украинских плен, если бы не лечили а предлагали сразу Обмениваться то был бы толк
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28.01.2025 13:36 Відповісти
 
 