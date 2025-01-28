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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 833 000 осіб (+1380 за добу), 9876 танків, 22 366 артсистеми, 20 573 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 833 000 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 833000 (+1380) осіб,

танків ‒ 9876 (+5) од,

бойових броньованих машин - 20573 (+12) од,

артилерійських систем – 22366 (+27) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів  – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),

крилаті ракети ‒ 3053 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,

спеціальна техніка  ‒ 3718 (+2)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17749) Генштаб ЗС (6737) ліквідація (4050) знищення (7483)


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Топ коментарі
+16
Минув 3996 день москальсько-української війни.
132! одиниці знищеної техніки та 1380! чумардосів за день.
Логістика файно, все решта просіло крім м'яса.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 833 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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28.01.2025 08:54
+9
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28.01.2025 08:56
+8
Збитий сьогодні, на околиці нашого міста, "шахєд", увійде вже в завтрашнє зведення...
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28.01.2025 07:35
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Збитий сьогодні, на околиці нашого міста, "шахєд", увійде вже в завтрашнє зведення...
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28.01.2025 07:35 Відповісти
До червня повинно бути - одиниця особового складу із шістьма нулями !
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28.01.2025 08:24 Відповісти
Танки потихеньку крокують до ювілею.
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28.01.2025 08:50 Відповісти
Минув 3996 день москальсько-української війни.
132! одиниці знищеної техніки та 1380! чумардосів за день.
Логістика файно, все решта просіло крім м'яса.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 833 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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28.01.2025 08:54 Відповісти
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28.01.2025 08:56 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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28.01.2025 15:40 Відповісти
Та скіко там тої мардовії вже? Ще й техніку тягнуть...
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28.01.2025 09:05 Відповісти
До міста тюмень ще 28 тисяч. До смоленської області ще 34 тисячі.

В засрашці не так багато населення, а отже і міст та суб'єктів/областей, аби після 300-400 тисяч було "рясно" по таблицям. Насправді - досить невеличка в сенсі населення країна. Саме тому і тримаємось - ці схиблені імперці просто не мають ресурсів (інтелектуальних, матеріальних і людських) аби навіть Україну "завалити масою".
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28.01.2025 10:47 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.01.2025 09:32 Відповісти
 
 