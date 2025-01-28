Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 833 000 осіб (+1380 за добу), 9876 танків, 22 366 артсистеми, 20 573 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 833 000 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.01.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 833000 (+1380) осіб,
танків ‒ 9876 (+5) од,
бойових броньованих машин - 20573 (+12) од,
артилерійських систем – 22366 (+27) од,
РСЗВ – 1263 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72),
крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86) од,
спеціальна техніка ‒ 3718 (+2)
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132! одиниці знищеної техніки та 1380! чумардосів за день.
Логістика файно, все решта просіло крім м'яса.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 833 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
В засрашці не так багато населення, а отже і міст та суб'єктів/областей, аби після 300-400 тисяч було "рясно" по таблицям. Насправді - досить невеличка в сенсі населення країна. Саме тому і тримаємось - ці схиблені імперці просто не мають ресурсів (інтелектуальних, матеріальних і людських) аби навіть Україну "завалити масою".