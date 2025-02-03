Термін проходження ВЛК для обмежено придатних відтермінують до 5 червня. Законопроєкт на фінальній стадії розгляду у Раді, - Міноборони
Наразі законопроєкт, що передбачає продовження терміну проходження військово-лікарської комісії обмежено придатним військовозобов'язаним, на фінальній стадії розгляду у парламенті.
Про це заявив речник голови Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Лазуткіна, термін проходження ВЛК відтермінують до 5 червня.
Він додав, що наразі повторне ВЛК пройшли до 27% від тих, хто мав це зробити до 5 лютого. Водночас невиконання або ж несвоєчасне виконання норми кваліфікуватиметься як адміністративне порушення.
Речник Міноборони зауважив, що згідно з новим законопроєктом, повістка з направлення на ВЛК обмежено придатним не передбачається.
Люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+", - пояснив він.
Зокрема повторну ВЛК повинні пройти заброньовані обмежено придатні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.
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https://porady.org.ua/zaochne-prokhodzhennya-vlk-u-tsyfrovomu-formati-advokat-rozpoviv-pro-peredachu-medychnykh-danykh-ta
Незабаром проходження ВЛК стане заочним і буде проводитись у цифровому форматі. Шлях цьому відкриває прийнятий Верховною Радою закон № 12066, який вносить зміни до законів «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» та «Основи законодавства про охорону здоров'я».
Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних отримуватиме ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я «Хелсі» та всі ці відомості будуть доступні для ТЦК.