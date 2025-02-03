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Термін проходження ВЛК для обмежено придатних відтермінують до 5 червня. Законопроєкт на фінальній стадії розгляду у Раді, - Міноборони

ВЛК для обмежено придатних

Наразі законопроєкт, що передбачає продовження терміну проходження військово-лікарської комісії обмежено придатним військовозобов'язаним, на фінальній стадії розгляду у парламенті.

Про це заявив речник голови Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Лазуткіна, термін проходження ВЛК відтермінують до 5 червня.

Він додав, що наразі повторне ВЛК пройшли до 27% від тих, хто мав це зробити до 5 лютого. Водночас невиконання або ж несвоєчасне виконання норми кваліфікуватиметься як адміністративне порушення.

Речник Міноборони зауважив, що згідно з новим законопроєктом, повістка з направлення на ВЛК обмежено придатним не передбачається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмежено придатним можуть продовжити термін проходження ВЛК ще на чотири місяці, - Верещук

Люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+", - пояснив він.

Зокрема повторну ВЛК повинні пройти заброньовані обмежено придатні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.

Автор: 

Міноборони (7479) мобілізація (3117) військово-лікарська комісія (221)


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Топ коментарі
+4
Они много чего по закону не имеют права делать... Скажем так, многое будет зависеть от того, какая группа ТЦК попадется.
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03.02.2025 12:11 Відповісти
+3
Вони й не видаватимуть. Вас просто супроводять на всіх етапах аж до отримання бойової повістки. І цей супровід буде невідступним. Інколи це називають "конвой".
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03.02.2025 12:22 Відповісти
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Йоганн рукожопи ні черта не можуть нормально зробити
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03.02.2025 11:48 Відповісти
У армії завжди бардак і нєразбєрха, а тут ще олігофренів намобілізовували.
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03.02.2025 11:57 Відповісти
А якщо у людини пройдена ВЛК і вчасно оновлені дані. Але закінчився строк броні, то що буде при зустрічі з працівниками ТЦК на вулиці? Не викрадуть? Нема ж підстави видавати повістку, бо документи в порядку?
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03.02.2025 11:51 Відповісти
ну якщо броні немає то усі підстави для вручення повістки....
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03.02.2025 11:57 Відповісти
повістки для чого? дані уточнені, влк пройдена.
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03.02.2025 11:58 Відповісти
"Але закінчився строк броні"
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03.02.2025 12:03 Відповісти
Відколи це вуличні ТЦКуни можуть видавати бойову повістку?
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03.02.2025 12:06 Відповісти
Вони й не видаватимуть. Вас просто супроводять на всіх етапах аж до отримання бойової повістки. І цей супровід буде невідступним. Інколи це називають "конвой".
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03.02.2025 12:22 Відповісти
"Законодавством визначено, що вручити її (повістку) можуть : представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку),представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);управителі багатоквартирних будинків (ОСББ). Під час вручення повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посади, а також пред'явити службові посвідчення. У разі отримання повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначені у ній місце та строк. При цьому місця, де можуть вручати повістки суттєво не змінилися. Це - місце роботи, проживання, на вулиці, у парках та в інших громадських місцях. Робити це можуть також і на блокпостах."

"
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03.02.2025 13:20 Відповісти
Какой то депутат давал разъяснения по поводу того, что когда 28 февраля закончится бронь, то ТЦК будут иметь полное право для мобилизации таких сотрудников. Ведь руководство, может и не успеть их забронировать.
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03.02.2025 12:04 Відповісти
Мова йде не повістку яка пришла додому чи на роботу, а про очну зустріч з вуличними ТЦКунами. Вуличні ТЦКуни не можуть виписати бойову повістку, а якщо дані уточнені та влк пройдена, то у них немає підстав випасати повістку на вулиці.
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03.02.2025 12:07 Відповісти
Они много чего по закону не имеют права делать... Скажем так, многое будет зависеть от того, какая группа ТЦК попадется.
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03.02.2025 12:11 Відповісти
Якщо викрадуть людину, то окрема історія. Можуть формально виписати для оновлення даних, а там і бойову вже дадуть. Але ж дані вже оновлені , а вони скажуть ти шо самий вумний?
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03.02.2025 12:17 Відповісти
це для прокурорів судей інвалідів...та прочих ухилянтів....
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03.02.2025 11:56 Відповісти
Там черги такі, що за день і не потрапиш до лікаря. А вони ще й штрафувати збиралися? Як можна штрафувати за не виконання неможливого? Тим більше, що в цьому винна та сама інституція, котра має забезпечити процес?!
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03.02.2025 12:04 Відповісти
Щось вони перемудрили. Аце як же?

https://porady.org.ua/zaochne-prokhodzhennya-vlk-u-tsyfrovomu-formati-advokat-rozpoviv-pro-peredachu-medychnykh-danykh-ta
Незабаром проходження ВЛК стане заочним і буде проводитись у цифровому форматі. Шлях цьому відкриває прийнятий Верховною Радою закон № 12066, який вносить зміни до законів «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» та «Основи законодавства про охорону здоров'я».

Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних отримуватиме ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я «Хелсі» та всі ці відомості будуть доступні для ТЦК.
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03.02.2025 13:00 Відповісти
 
 