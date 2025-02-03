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Естонія підтримає ВМС України на €600 мільйонів, 25% підуть на військові потреби

естонія

Естонія виділить €600 мільйонів на підтримку Військово-Морських сил України та відновлення морської інфраструктури. 

Про це повідомив міністр інфраструктури Естонії Володимир Свет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"

"Перша частина плану, яку ми вважаємо найнагальнішою, відповідає на найбільші потреби українського флоту і морської галузі. До неї входить пакет на близько 600 мільйонів євро. Його розподілили на те, що необхідно Військово-Морським силам, і на потреби подвійного використання", - зазначив Свет.

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За його словами, чверть цієї суми, близько €150 мільйонів, буде спрямована на першочергові потреби ВМС України, зокрема на підтримку операцій у морі. Решта коштів піде на розвиток морської інфраструктури, яка має стратегічне значення не лише під час війни, а й у довгостроковій перспективі.

План передбачає:

  • Засоби захисту портової інфраструктури від атак під час війни.
  • Підтримку ініціативи "Зерно з України", що сприяє безперебійному експорту українського продовольства.
  • Підвищення спроможності українських портів і модернізацію їхньої логістики.

Нагадаємо, 27 січня Україна та Естонія підписали меморандум для відновлення портової інфраструктури.

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Автор: 

ВМС (1399) допомога (8449)


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***...ий іспанський сором!! крихітна естонія підтримує наші вмс, а уряд зеленого ******** підтримує турецьку промисловість, досі(!!) фінансуючи побудову турецьких корветів, які ніяк не можемо використати у війні! !
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03.02.2025 12:17 Відповісти
Зрозуміло, 75% буде зеленими роздерибанена! Вони це найкраще вміють.
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03.02.2025 12:23 Відповісти
600 млн € вистачить на якір для авіаносця!
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03.02.2025 12:23 Відповісти
Ось де друзі це Естонія в якої населення 1,4 мільйона ,а ось розхвалений Ізраїль більшість українських олігархів мають єврейське походження ,за час великої війни надав нам аж на 23 мільйона доларів гуманітарної допомоги військової зовсім. Тому дякую уряду і народу Естонії.
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03.02.2025 14:32 Відповісти
Дякуємо.
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03.02.2025 17:01 Відповісти
 
 