Естонія підтримає ВМС України на €600 мільйонів, 25% підуть на військові потреби

Естонія виділить €600 мільйонів на підтримку Військово-Морських сил України та відновлення морської інфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури Естонії Володимир Свет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Перша частина плану, яку ми вважаємо найнагальнішою, відповідає на найбільші потреби українського флоту і морської галузі. До неї входить пакет на близько 600 мільйонів євро. Його розподілили на те, що необхідно Військово-Морським силам, і на потреби подвійного використання", - зазначив Свет.

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За його словами, чверть цієї суми, близько €150 мільйонів, буде спрямована на першочергові потреби ВМС України, зокрема на підтримку операцій у морі. Решта коштів піде на розвиток морської інфраструктури, яка має стратегічне значення не лише під час війни, а й у довгостроковій перспективі.

План передбачає:

Засоби захисту портової інфраструктури від атак під час війни.

від атак під час війни. Підтримку ініціативи "Зерно з України" , що сприяє безперебійному експорту українського продовольства.

, що сприяє безперебійному експорту українського продовольства. Підвищення спроможності українських портів і модернізацію їхньої логістики.

Нагадаємо, 27 січня Україна та Естонія підписали меморандум для відновлення портової інфраструктури.

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