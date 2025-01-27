Україна та Естонія підписали меморандум для відновлення портової інфраструктури. ФОТОрепортаж

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба та міністр інфраструктури Естонії Володимир Свет підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення морської інфраструктури України.

Про це повідомив міністр інфраструктури Естонії під час брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми обговорили план відновлення для української морської інфраструктури. В нашому морському плані відновлення ми сфокусовані не лише на підтримці ВМС, ми сфокусовані на залученні інвестицій для розвитку та відновлення портової інфраструктури", - сказав Свет.

Свет підкреслив, що Естонія виділяє 0,25% свого ВВП на підтримку України, і план відновлення має на меті допомогти Україні не лише у війні, а й у підготовці до масштабного відновлення після її завершення.

"Ми стоїмо на боці України і є її друзями у протидії російській агресії, а також у підтримці української інфраструктури та економіки", - наголосив Свет.

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Кулеба також зазначив, що підписання меморандуму є важливим сигналом для міжнародних партнерів, закликаючи їх долучитися до цієї ініціативи.

"Підписання меморандуму - це сигнал партнерам долучатися до цієї ініціативи. Ми будемо говорити про створення робочої групи, яка буде опрацьовувати деталі цього механізму. Наше завдання - розробити такий документ, який допоможе нам відновлюватися, а також координуватися з міжнародними партнерами для запобігання будь-яким загрозам в цьому напрямку", - зазначив Кулеба.

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