Джорджеску намагається виправдатися за слова про "румунські території України": Суто теоретично

Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску сказав, що говорить про можливість приєднання "румунських земель" у складі України "суто теоретично" і що, на його думку, румунські політики мають на це право

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Digi24.

Джорджеску пояснив, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".

"Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність", – сказав Джорджеску, додавши, що "добре бути готовими до всього".

Нагадаємо, раніше проросійський кандидат в президенти Румунії Джорджеску назвав Україну "вигаданою" державою та хоче її поділу.

У МЗС України прокоментували заяви румунського політика, назвавши такі вислови "виявом крайньої неповаги до України та українського народу".

Згодом Джорджеску вкотре підняв питання щодо "румунських територій в Україні" та висловив серйозну критику на адресу президента України Володимира Зеленського.

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