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Новини
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Джорджеску намагається виправдатися за слова про "румунські території України": Суто теоретично

Келін Джорджеску

Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску сказав, що говорить про можливість приєднання "румунських земель" у складі України "суто теоретично" і що, на його думку, румунські політики мають на це право

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише  Digi24.

Джорджеску пояснив, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".

"Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність", – сказав Джорджеску, додавши, що "добре бути готовими до всього".

Нагадаємо, раніше проросійський кандидат в президенти Румунії Джорджеску назвав Україну "вигаданою" державою та хоче її поділу.

У МЗС України прокоментували заяви румунського політика, назвавши такі вислови "виявом крайньої неповаги до України та українського народу".

Згодом Джорджеску вкотре підняв питання щодо "румунських територій в Україні" та висловив серйозну критику на адресу президента України Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія відмежувалася від заяв Джорджеску та підтвердила підтримку України, - МЗС країни

Автор: 

Румунія (1190) Україна (5968)


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Топ коментарі
+10
"Колишній проросійський кандидат" - колишніх проросійських не буває.
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03.02.2025 12:33 Відповісти
+9
Сцикливий фашизм (с) Митець.
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03.02.2025 12:26 Відповісти
+6
ці ган--и з нетерпінням чекають капітуляцію України щоб хапнути Буковну! були вже ці виродки на Буковина з 1918 по 1944! це гірше за комуняк! знищували все українське!
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03.02.2025 12:27 Відповісти
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Сцикливий фашизм (с) Митець.
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03.02.2025 12:26 Відповісти
чого в статті "колишній проросійський кандидат" ?

не здивуюсь, якщо мудрі румуни його ще й оберуть . "make romania great again"

щоб ти здохло, падло
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03.02.2025 12:27 Відповісти
ці ган--и з нетерпінням чекають капітуляцію України щоб хапнути Буковну! були вже ці виродки на Буковина з 1918 по 1944! це гірше за комуняк! знищували все українське!
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03.02.2025 12:27 Відповісти
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03.02.2025 12:29 Відповісти
"Колишній проросійський кандидат" - колишніх проросійських не буває.
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03.02.2025 12:33 Відповісти
еще один из вЯликой ....
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03.02.2025 12:34 Відповісти
Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією - тоді обрали сторону гітлера, якщо зараз оберете сторну путіна чи не стане Мала Румунія - Мікро Румунією?
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03.02.2025 12:38 Відповісти
румаунію придумав будулай
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03.02.2025 12:42 Відповісти
Суто теоретично йому можна і язика відрізати.
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03.02.2025 12:43 Відповісти
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03.02.2025 12:44 Відповісти
Трансільванію Орбану поверни! В радную гавань!
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03.02.2025 12:45 Відповісти
@ "у москві ліквідували Армена Саркісяна - ЗМІ.

Сьогодні, 3 лютого, у москві на вулиці Авіационной, 77 в елітному ЖК "Красниє Паруса" прогримів вибух. Внаслідок цього є загиблий і п'ятеро поранених.
Згідно з попередньою версією слідства, йдеться про саморобний вибуховий пристрій (СВП), що вибухнув поруч із ліфтом. Хол дуже зруйнований, пишуть російські паблики. Паблік https://t.me/supernova_plus/35928?single Supernova+ повідомляє про загиблого Саркісяна Армена Нагапетовича. Це президент федерації боксу "дири" і творець батальйону "арбат".
Довідково:
Армен Саркісян отримав підозру від СБУ на початку грудня 2024 року. З 2014 року входив до близького оточення Януковича. Спецслужби впевнені, що він стоїть за організацією розстрілу людей на Майдані у Києві. Знаходиться у міжнародному розшуку. За завданням "фсб" створив батальйон "арбат", який складався з колишніх в'язнів-рецидивістів і воював на Торецькому напрямку, а останнім часом бпобувмічений на Курщині. Для армії рф закуповує тепловізори, горючі та будівельні матеріали.
У кримінальних колах вважається людиною Юрія Іванющенка, який у 2009-2010 роках був "дивлячим" Горлівки. Ймовірно, що Саркісян причетний до вбивства журналіста з Горлівки Рибака."
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03.02.2025 12:45 Відповісти
Не Рибака, а Веремія в Києві. Не ліквідований, а з відірваною ногою в лікарні. Загинув охоронець.
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03.02.2025 12:54 Відповісти
Окрім чаушесківців і поляки сплять і бачать східні креси у складі своєї Польщі а не України. І Львів вони вважають має повернутися Польщі. Така є правда. На жаль.
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03.02.2025 12:45 Відповісти
За спиною Вермахта ці "хоробрі вояки" чалапали аж до Криму, Кавказу, Сталінграда. А драпали звідтіля поперед Вермахта наввипередки. У знак вдячності А.Гітлер віддав їм на пограбування велику частину України з Одесою, яку вони поквапливо назвали "трансністрія" і завзято почали "господарювати", знищуючи передусім усе українське. Термін "румунська нагайка" назавжди запам"ятали українці Буковини, Бесарабії і т.з. "трансністрії". Тому і Лівобережжя Дністра (українська Придністрянщина, т.з. ПМР) і відділилася від Молдавії в 1992р, як лиш з"явилися заклики до т.з. "возз"єднання" з Румунією. Термін "романія марє" ("велика румунія") існує лише у хворобливій уяві бухарестських політиків. Румунія ніколи не була і не буде великою по тій простій причині, що Румунія - то збірне і дуже молоде поняття а румун - то те ж саме (не нація) , неологізм.
І, нарешті - румуни не вояки і ніколи ними не були. Румуни - то продажні сикуни, що завжди "хоробро" ховалися і скавчали з-за чужих спин. А від боягузства і походить їхня жорстокість...
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03.02.2025 12:55 Відповісти
Можливо, вже Світ змінився? Якщо хочеш щось повернути - може це робити економічно, політично? Приклад - ЕС. Прибрали кордони, об'єднали економіку, замість воювати чи натравлювати одних на інших - щось разом будувати?
Що мішало московії зробити з Криму світовий курорт, будувати там інфраструктуру для відпочинку як макак так і людей з інших країн. Прибрати звідти всі військові бази. Тоді б і питання мосту мало б якийсь інший сенс.
Але, на жаль, макаки залишились в 15 столітті. Як і деякі "діячі" в Європі.
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03.02.2025 13:06 Відповісти
Мають право! Звісно ж, бо прийшла епоха дебілізму, нахабства, хамства, агресії, бидлоти - лізуть зі всіх щілин, рвуться до влади в різних країнах. На скільки ще вистачить пуйловського бабла годувати цю шваль?
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03.02.2025 13:12 Відповісти
А що, як постане Велика Мадярщина, і Мала Румунія зменшиться на Трансильванію?
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03.02.2025 13:28 Відповісти
Коли Трамп на весь світ ділить Україну то влада, на чолі із президентом, тупо мовчить!
Якби ніякого "виява крайньої неповаги до України та українського народу"
Тупо засунули язики у дупи!
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03.02.2025 13:34 Відповісти
ще одна прокацаплена пліснява..
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03.02.2025 13:42 Відповісти
але пальці хрестиком тримав
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03.02.2025 13:54 Відповісти
моє слово царське, хочу даю, хочу назад забираю, та що ти є таке, що про україну ляпаєш, шавка кацапська
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03.02.2025 14:22 Відповісти
 
 