Джорджеску намагається виправдатися за слова про "румунські території України": Суто теоретично
Колишній проросійський кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску сказав, що говорить про можливість приєднання "румунських земель" у складі України "суто теоретично" і що, на його думку, румунські політики мають на це право
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Digi24.
Джорджеску пояснив, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".
"Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність", – сказав Джорджеску, додавши, що "добре бути готовими до всього".
Нагадаємо, раніше проросійський кандидат в президенти Румунії Джорджеску назвав Україну "вигаданою" державою та хоче її поділу.
У МЗС України прокоментували заяви румунського політика, назвавши такі вислови "виявом крайньої неповаги до України та українського народу".
Згодом Джорджеску вкотре підняв питання щодо "румунських територій в Україні" та висловив серйозну критику на адресу президента України Володимира Зеленського.
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не здивуюсь, якщо мудрі румуни його ще й оберуть . "make romania great again"
щоб ти здохло, падло
Сьогодні, 3 лютого, у москві на вулиці Авіационной, 77 в елітному ЖК "Красниє Паруса" прогримів вибух. Внаслідок цього є загиблий і п'ятеро поранених.
Згідно з попередньою версією слідства, йдеться про саморобний вибуховий пристрій (СВП), що вибухнув поруч із ліфтом. Хол дуже зруйнований, пишуть російські паблики. Паблік https://t.me/supernova_plus/35928?single Supernova+ повідомляє про загиблого Саркісяна Армена Нагапетовича. Це президент федерації боксу "дири" і творець батальйону "арбат".
Довідково:
Армен Саркісян отримав підозру від СБУ на початку грудня 2024 року. З 2014 року входив до близького оточення Януковича. Спецслужби впевнені, що він стоїть за організацією розстрілу людей на Майдані у Києві. Знаходиться у міжнародному розшуку. За завданням "фсб" створив батальйон "арбат", який складався з колишніх в'язнів-рецидивістів і воював на Торецькому напрямку, а останнім часом бпобувмічений на Курщині. Для армії рф закуповує тепловізори, горючі та будівельні матеріали.
У кримінальних колах вважається людиною Юрія Іванющенка, який у 2009-2010 роках був "дивлячим" Горлівки. Ймовірно, що Саркісян причетний до вбивства журналіста з Горлівки Рибака."
І, нарешті - румуни не вояки і ніколи ними не були. Румуни - то продажні сикуни, що завжди "хоробро" ховалися і скавчали з-за чужих спин. А від боягузства і походить їхня жорстокість...
Що мішало московії зробити з Криму світовий курорт, будувати там інфраструктуру для відпочинку як макак так і людей з інших країн. Прибрати звідти всі військові бази. Тоді б і питання мосту мало б якийсь інший сенс.
Але, на жаль, макаки залишились в 15 столітті. Як і деякі "діячі" в Європі.
Якби ніякого "виява крайньої неповаги до України та українського народу"
Тупо засунули язики у дупи!