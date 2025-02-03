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Окупанти за тиждень обстріляли 31 населений пункт Чернігівщини, пролунало 327 вибухів

Вибух пролунав біля Чернігова. Пошкоджено приватні будинки

Упродовж минулого тижня армія РФ атакувала 31 населений пункт Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російська армія здійснила 165 обстрілів області, зафіксовано 327 вибухів.

Зокрема, росіяни завдали 59 авіаударів: некеровані авіаційні ракети, ударні FPV-дрони та дрони-камікадзе типу "Shahed".

Повідомляється, що двоє цивільних зазнали поранень унаслідок обстрілів Новгород-Сіверщини.

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Крім того, унаслідок ворожих атак пошкоджені домівки людей у п’яти районах.

Також ворог тричі атакував Чернігів. Били безпілотниками. Пошкоджено близько 50 приватних будинків.

"Ворожі снаряди щодня прилітають по Чернігівщині. Під прицілом - житло людей, цивільна та критична інфраструктура", - наголосив голова ОВА.

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обстріл (29195) Чернігівська область (948) Новгород-Сіверський район (22)


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03.02.2025 12:44 Відповісти
 
 