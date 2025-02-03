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Новини
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Вибух у Москві: зрадник Саркісян, який вербував в’язнів на війну проти України, таки "задвохсотився" в реанімації, - росЗМІ

Армен Саркісян

Засновник батальйону "Арбат" та представник так званої "федерації боксу "ДНР" Армен Саркісян, який зазнав поранень під час вибуху в Москві, таки "задвохсотився" в реанімації, не приходячи до тями.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Коммерсант", "ASTRA", ТАСС" та "112", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саркісяна було ліквідовано, втім згодом стало відомо, що його госпіталізовано до реанімації у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вербує в’язнів на війну проти України: кримінальному авторитету часів Януковича Саркісяну повідомлено про підозру, - СБУ

Що про Саркісяна відомо?

Саркісян відомий як організатор банд "тітушок", які полювали на учасників Євромайдану. Він є фігурантом справи щодо вбивства українського журналіста В'ячеслава Веремія.

4 грудня 2024 року Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини з боку Армена Саркісяна - кримінального авторитета з Донеччини, який переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ. З травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Після початку повномасштабної війни кримінальник отримав завдання від фсб - створити нове збройне формування для війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила Франції запит на екстрадицію організатора тітушок Саркісяна, - Сарган

Бойове угруповання, яке очолив Саркісян, отримало назву "окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ". Основу окупаційного формування становлять рецидивісти, які засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

Для вербування в’язнів російська спецслужба призначила Саркісяна так званим "смотрящим" за тюрмами на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Нагадаємо, про затримання Саркісяна у Франції 12 квітня 2018 повідомив член колегії МВС Антон Геращенко.

Пізніше в Генпрокуратурі також повідомили про затримання Саркісяна у Франції працівниками Інтерполу.

В ГПУ заявили, що відправили документи для екстрадиції Саркісяна. У відомстві зазначили, що будуть наполягати на якнайшвидшій процедурі екстрадиції.

Сам Саркісян спростував своє затримання і заявив, що він перебуває в Росії.

В Україні вважають Саркісяна одним із організаторів груп "тітушок", які нападали й вбивали людей під час Євромайдану. За даними МВС, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія здійснила саме група Саркісяна. Позивний Армена Саркісяна - "Горлівський". Він був близький до екс-регіонала Юрія Іванющенка (Єнакієвського), був його "правою рукою".

Вважається, що заарештований підозрюваний у цій справі Юрій Крисін був "підшефним" Саркісяна.

Автор: 

вибух (4525) москва (1264) Саркісян Армен (18)


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Топ коментарі
+30
Армяне главные шестерки московитов.
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03.02.2025 12:56 Відповісти
+25
На концерті кабздона буде аншлаг....
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03.02.2025 12:55 Відповісти
+23
превелика жаль та смуток заполонили серця українців від цієї новини , тому що дуже мало часу ця падаль мучилась в одному черевику .
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03.02.2025 13:01 Відповісти
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На концерті кабздона буде аншлаг....
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03.02.2025 12:55 Відповісти
все те добре, що добре закінчується

.
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03.02.2025 13:42 Відповісти
Армяне главные шестерки московитов.
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03.02.2025 12:56 Відповісти
что не помогло им удержать карабах)
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03.02.2025 13:02 Відповісти
Тому і не допомогло.
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03.02.2025 13:13 Відповісти
Это правда.
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03.02.2025 13:23 Відповісти
Фуйло з турками не захотів воювати, трохи обісрався. Тому і пожертвував Карабахом.
При цьому зберігши контроль над самою Вірменією.
Московитська орда здатна нападати з підворотні на слабкішого. При цьому погрожуючи тим хто заважає вбивати жертву. Шакали.
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03.02.2025 13:26 Відповісти
туркам пожертвував Карабах
туркам пожертвував Сирію
логіка підказує слідуючу жертву - Турецький Крим
з такими жертвами ліліпутін по вітру і саму матушку росію пустить
і це - гойда!
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03.02.2025 13:57 Відповісти
В кожній національністі знайдеться манкурт, який назве себе "русскім".
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03.02.2025 13:56 Відповісти
Нігоян теж?
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03.02.2025 14:16 Відповісти
Не ведіться, це русня завжди вкидує, що то була типу не русня. Це суть русні - не мати національністі і маніпулювати походженням.
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03.02.2025 14:39 Відповісти
АрБат что бы вы понимали - это армянский батальон,воюет на стороне московитов против Украины,там нет грузбата,азербата,казахбата или татарбата,а армянбат есть.
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03.02.2025 20:48 Відповісти
яка "сумна" новина ...
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03.02.2025 12:56 Відповісти
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03.02.2025 12:58 Відповісти
в портнова траур за таварісщєм.
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03.02.2025 13:00 Відповісти
превелика жаль та смуток заполонили серця українців від цієї новини , тому що дуже мало часу ця падаль мучилась в одному черевику .
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03.02.2025 13:01 Відповісти
це приємна новина!
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03.02.2025 13:02 Відповісти
я надіявся що живим залишиться, правда "самоваром" і буде все життя під себе ходити.
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03.02.2025 13:05 Відповісти
А чого нема замахів на *****?
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03.02.2025 13:06 Відповісти
Бо світу, зокрема США, це не вигідно. Світ і далі хоче торгувати з ******, а кляті українці у 2022-му сплутали всі карти
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03.02.2025 13:11 Відповісти
Бо він в бункері більшість часу сидить.
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03.02.2025 14:02 Відповісти
VIP зона у Кобзона
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03.02.2025 13:14 Відповісти
кабзДон чекав... довго чекав.....
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03.02.2025 14:56 Відповісти
Кабзон нє фраєр, Кабзон фсьо відіт і забіраєт лудшіх.
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03.02.2025 13:20 Відповісти
Бл , який жах … відлуння президенства зека януковоща , якого обрала нам русня у 2010.
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03.02.2025 13:20 Відповісти
Цікаво - наші "приклалися"? Чи "свої" прибрали? Справа йде до того, що, рано-чи пізно, але кацапня буде йти на "мирову". А для цього треба собі "тили зачистить", від найбільш "навіжених патріотів", типу Пригожина... Бо можуть "карти поплутать" ... Можливо, й Гіркіну скоро "лапті сплетуть"...
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03.02.2025 13:20 Відповісти
надто дрібна сошка і надто гучно.

якби фсб, то з'їв би неякісної шаурми і тихо сконав на больнічной койкє

.
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03.02.2025 13:45 Відповісти
Та не те щоб дрібна, рівня пригожина. Просто не наїжджав ні на кого, як той пригожін, тому своїм вигідніше було щоб він продовжував працювати.
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03.02.2025 13:57 Відповісти
Як би не було але на московії все ж менше стає таких бажаних "кормушок ".
Подібних історій за цей рік ще виствчатиме
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03.02.2025 14:35 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :

хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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03.02.2025 15:03 Відповісти
Так сказать, сгАрЄл на работЬЄ...
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03.02.2025 13:27 Відповісти
Я цю падаль пам,ятаю по Майдану. Пам,ятаю також як активісти вимагали щоб його замкнули. Видається, що тоді він ще був на території України. А наша прокуратура робила все щоб цього не сталося.
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03.02.2025 13:52 Відповісти
Перший пішов... Кіосаян, не підведи!
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03.02.2025 13:54 Відповісти
Кіосян в кому заникався

.
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03.02.2025 14:06 Відповісти
Добре , що ця падаль здохла 🙁
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03.02.2025 13:58 Відповісти
Кто это такой вообще? Я вообще это имя впервые слышу
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03.02.2025 14:40 Відповісти
У нас був керівник тітушок "Антимайдану", в рашці він замість Пригожина займається "бусіфікацієй" зеків.
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03.02.2025 14:42 Відповісти
Займався.
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03.02.2025 14:43 Відповісти
шкода, же так швидко здох
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03.02.2025 14:42 Відповісти
Не біда! Скорше потрапить до лихих парфумів... А вони вже дадуть собі з ним раду. Дізнається курва носата, що то є - справжні перверзії.
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03.02.2025 20:00 Відповісти
Всех кто вступит в Арбат будут в жопу **** 😁
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03.02.2025 15:02 Відповісти
О! То в лихих парфумів у пеклі маленьке торжество!
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03.02.2025 19:57 Відповісти
 
 