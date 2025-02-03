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Новини Війна
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Дрони СБУ уразили російські НПЗ та ГПЗ: пошкоджено обладнання, триває пожежа, - джерело. ВIДЕО

СБУ та ССО уразили два російські підприємства - Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Увага! Ненормативна лексика!

Обидва підприємства є великими виробниками пального для армії РФ.

Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

Так, дрони уразили установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.

А на Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни заявили про атаку безпілотників на газопереробний завод під Астраханню та НПЗ у Волгограді. Міноборони відзвітувало про збиття 70 БпЛА.

Згодом Генштаб підтвердив атаку.

Читайте: Росіяни заявили про атаку безпілотників на газопереробний завод під Астраханню та НПЗ у Волгограді. Міноборони відзвітувало про збиття 70 БпЛА. ВIДЕО

Автор: 

війна (1436) НПЗ (593) СБУ (12979) ССО (525) Удари по РФ (363)


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Гарна робота
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03.02.2025 13:12 Відповісти
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03.02.2025 13:14 Відповісти
Високоточні уламки.
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03.02.2025 13:16 Відповісти
Двіжуха і такою буває. ***** повідомляв про сво виявляється не лише українцям
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03.02.2025 13:27 Відповісти
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03.02.2025 13:54 Відповісти
Приберіть ху@ла негайно , так як ваше життя ,
кацапи , стане нестерпним 🤬
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03.02.2025 13:54 Відповісти
Да ім хоть камні с нєба, за то бєз біндєр!!11
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03.02.2025 14:47 Відповісти
Смерть рашиським окупантам і найбільшому світовому терористу путіну .
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03.02.2025 14:45 Відповісти
 
 