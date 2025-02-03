Дрони СБУ уразили російські НПЗ та ГПЗ: пошкоджено обладнання, триває пожежа, - джерело. ВIДЕО

СБУ та ССО уразили два російські підприємства - Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Обидва підприємства є великими виробниками пального для армії РФ.

Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

Так, дрони уразили установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21.

А на Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни заявили про атаку безпілотників на газопереробний завод під Астраханню та НПЗ у Волгограді. Міноборони відзвітувало про збиття 70 БпЛА.

Згодом Генштаб підтвердив атаку.

Читайте: Росіяни заявили про атаку безпілотників на газопереробний завод під Астраханню та НПЗ у Волгограді. Міноборони відзвітувало про збиття 70 БпЛА. ВIДЕО