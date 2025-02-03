За пів року проведено понад 220 операцій з глибинного ураження противника на території РФ, - Сили безпілотних систем

За шість місяців від створення Сил безпілотних систем ЗСУ проведено понад 220 операцій з глибинного ураження ворога на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.

"Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні: нашими підрозділами проведено більше 220 операцій з глибинного ураження противника по території Росії. Запущено більше 3,5 тисяч засобів на цей момент", - повідомив він.

За словами Сухаревського, глибина ураження на території РФ іноді сягає 57 кілометрів.

Також читайте: Україна застосовує для ударів по РФ далекобійні БпЛА, які здатні нести 250-кілограмові авіабомби, - Сили безпілотних систем

"Наші "бомбери", підрозділи, які їх використовують, показують приклад надзвичайної ефективності. Наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено більше 15 одиниць дороговартісних "БУК-М3", "Тор" і решта. Із цікавих глибин, це, наприклад, ураження "БУК-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів. Це дроном. Буквально вчора наш підрозділ ефективно вразив танк противника на глибину понад 34 кілометри. Це FPV. Триває робота із систематизації різного типу програмних комплексів, виробленню тактики і застосування наземних роботизованих комплексів", - розповів полковник.

Також зазначається, що розпочато процес синхронізації і вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони і атаки.

"Я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної складової такої діяльності. Тому шлях великий", - додав він.

Читайте: В України є лазерна зброя "Тризуб", застосовуються дрони-"матки", - Сухаревський