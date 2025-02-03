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Якщо Європа не зможе захистити себе - ніхто не захищатиме її, - Мецола

Мецола закликала Європу діяти для свого захисту

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала до збільшення інвестицій в оборону.

Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші громадяни чітко висловилися на європейських виборах, що ми маємо інвестувати більше в оборону, оскільки вони хочуть почуватися у більшій безпеці. Саме тому ми в Європейському парламенті будемо підштовхувати до збільшення інвестиції та до нарощування виробництва, до тіснішої співпраці. Ми вже зробити багато у цьому, але маємо зробити набагато більше", - зазначила Мецола.

"Якщо Європа не зможе захистити себе – ніхто не буде захищати Європу. Тож найгірша річ, яку ми можемо зробити, – це бездіяльність. Якщо не буде жодних дій, ми можемо втратити суверенітет, безпеку та життя. Таким буде моє головне послання сьогодні", - додала президентка Європарламенту.

Також читайте: Принцип "нічого про Україну без України" є важливим, особливо після заяви Трампа, - Мецола

Автор: 

Європа (1877) Мецола Роберта (102)


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Топ коментарі
+7
На разі Україна сама захищає цілу Європу.
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03.02.2025 14:08 Відповісти
+5
якщо Україна не зможе захистити Європу, то Європа стане...

"гряззю Москви"

.
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03.02.2025 14:09 Відповісти
+4
а шо вже ст. 5 устава нато не захистить? ласкаво просимо в реальність.
хоча, звісно, краще, коли ця стаття є, ніж коли нема.
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03.02.2025 14:10 Відповісти
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На разі Україна сама захищає цілу Європу.
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03.02.2025 14:08 Відповісти
якщо Україна не зможе захистити Європу, то Європа стане...

"гряззю Москви"

.
показати весь коментар
03.02.2025 14:09 Відповісти
а шо вже ст. 5 устава нато не захистить? ласкаво просимо в реальність.
хоча, звісно, краще, коли ця стаття є, ніж коли нема.
показати весь коментар
03.02.2025 14:10 Відповісти
з такими учасниками "колективної безпеки" з правом блокуючого голосу,
як Угорщина та Турція ... може нуна* таку "безпеку"
двосторонні і багатосторонні договори з дійсно надійними партнерами,
наприклад Великобританія + скандинави куди більш надійні
а НАТО ... ну, для стандартизації озброєнь і методів управління - непогано, не більше
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03.02.2025 14:30 Відповісти
Так є вже договори. З ВБ, навіть, аж на 100 років. І що? Як були ми самі на полі бою проти більшого в кілька разів ворога, так і залишились...
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03.02.2025 14:34 Відповісти
не з нами
я б на місці "Великобританія + скандинави" за Україну "по повній" не вписувався би
як зараз - постачання озброєнь, навчання, розвіддані - щоб знекровити стратегічного ворога
і балтійським країнам нічого більше не обіцяв би - надто вже невдала географія
а от скандинавам передав би британську ядерну зброю з правом автономного використання
ще Данію залучив би щоб гарантовано закоркувати балтику (і на Гренландію ніхто не роззявлятиме)
місцевих путінферштейнів би випалив без зайвих демократичних реверансів
ось це - колективна стратегічна безпека, а не той балаган, що є
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03.02.2025 14:47 Відповісти
так, осоливо польщі помогла така угода. за вас воювати будуть тільки якшо самі того захочуть. і для цього особливо угод і не треба, було б бажання.
а коли бажання нема (майже завжди так), то і ніякі угоди насправді не допоможуть. ну як блеф можуть діяти, але якшо блеф розкрити...
ті ж угорщина і словаччина вигідні штатам, шоб у випадку шухеру можна було тихенько з'їхати.
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03.02.2025 14:44 Відповісти
І не тільки штатам. Всій Європі теж.
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03.02.2025 14:48 Відповісти
Ідіоти, просто політичні виродки які знищили все ще було створено після другої світової.
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03.02.2025 14:18 Відповісти
80 років розслабухи, газові хороводи з ******, круасанчики з кавою, толерастна позиція стосовно кацапів та т.і. зробили свою чорну справу.
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03.02.2025 14:35 Відповісти
Какие ***** 80 лет. Всего 30.
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03.02.2025 15:08 Відповісти
З 1945-го по 2025-й скокА прАшло?
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03.02.2025 17:07 Відповісти
Ти хоч розумієш, що таке холодна війна, придурок?
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03.02.2025 17:26 Відповісти
Дійшло як до жирафа. Не запізно?
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03.02.2025 14:40 Відповісти
Захистіть Україну і Україна захистить вас.
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03.02.2025 14:55 Відповісти
Куколди. 3 рік війна, а вони тільки скиглять і скиглять, та дивляться на геноцид цілої нації у 21 столітті. Більш безхребетних слимаків ще світ не бачив!
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03.02.2025 15:14 Відповісти
 
 