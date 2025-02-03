Якщо Європа не зможе захистити себе - ніхто не захищатиме її, - Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала до збільшення інвестицій в оборону.

Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші громадяни чітко висловилися на європейських виборах, що ми маємо інвестувати більше в оборону, оскільки вони хочуть почуватися у більшій безпеці. Саме тому ми в Європейському парламенті будемо підштовхувати до збільшення інвестиції та до нарощування виробництва, до тіснішої співпраці. Ми вже зробити багато у цьому, але маємо зробити набагато більше", - зазначила Мецола.

"Якщо Європа не зможе захистити себе – ніхто не буде захищати Європу. Тож найгірша річ, яку ми можемо зробити, – це бездіяльність. Якщо не буде жодних дій, ми можемо втратити суверенітет, безпеку та життя. Таким буде моє головне послання сьогодні", - додала президентка Європарламенту.

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