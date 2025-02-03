Якщо Європа не зможе захистити себе - ніхто не захищатиме її, - Мецола
Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала до збільшення інвестицій в оборону.
Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наші громадяни чітко висловилися на європейських виборах, що ми маємо інвестувати більше в оборону, оскільки вони хочуть почуватися у більшій безпеці. Саме тому ми в Європейському парламенті будемо підштовхувати до збільшення інвестиції та до нарощування виробництва, до тіснішої співпраці. Ми вже зробити багато у цьому, але маємо зробити набагато більше", - зазначила Мецола.
"Якщо Європа не зможе захистити себе – ніхто не буде захищати Європу. Тож найгірша річ, яку ми можемо зробити, – це бездіяльність. Якщо не буде жодних дій, ми можемо втратити суверенітет, безпеку та життя. Таким буде моє головне послання сьогодні", - додала президентка Європарламенту.
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"гряззю Москви"
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хоча, звісно, краще, коли ця стаття є, ніж коли нема.
як Угорщина та Турція ... може нуна* таку "безпеку"
двосторонні і багатосторонні договори з дійсно надійними партнерами,
наприклад Великобританія + скандинави куди більш надійні
а НАТО ... ну, для стандартизації озброєнь і методів управління - непогано, не більше
я б на місці "Великобританія + скандинави" за Україну "по повній" не вписувався би
як зараз - постачання озброєнь, навчання, розвіддані - щоб знекровити стратегічного ворога
і балтійським країнам нічого більше не обіцяв би - надто вже невдала географія
а от скандинавам передав би британську ядерну зброю з правом автономного використання
ще Данію залучив би щоб гарантовано закоркувати балтику (і на Гренландію ніхто не роззявлятиме)
місцевих путінферштейнів би випалив без зайвих демократичних реверансів
ось це - колективна стратегічна безпека, а не той балаган, що є
а коли бажання нема (майже завжди так), то і ніякі угоди насправді не допоможуть. ну як блеф можуть діяти, але якшо блеф розкрити...
ті ж угорщина і словаччина вигідні штатам, шоб у випадку шухеру можна було тихенько з'їхати.