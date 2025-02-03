Встановлено особу воїна ЗСУ, якого обезголовили військові РФ, - Добросердов
Попередньо встановили особу воїна ЗСУ, якого обезголовили російські військові.
Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов, передає Цензор.НЕТ.
"У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.
Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", - йдеться в повідомленні.
Офіс Генпрокурора поінформовано щодо чергового воєнного злочину російських окупантів.
"Закликаємо утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій", - додав Добросердов.
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Psychological operations (PSYOP) - це психологічні операції (дослівно, скорочено, загальний термін)
А от щодо таких підрозділів США, то це виглядає приблизно ось так:
White PSYOP can come from the Voice of America or regional radio/TV. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency Central Intelligence Agency units are apt to have responsibility, on a strategic level, for black and some gray PSYOP. White PSYOP, especially at the https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic strategic level, comes from the https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America Voice of America or https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency United States Information Agency.
In the https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense United States Department of Defense, Psychological Operations units exist as the https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army Army's https://en.wikipedia.org/wiki/4th_Psychological_Operations_Group 4th Psychological Operations Group, https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Psychological_Operations_Group 8th Psychological Operations Group and https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force Air Force with COMMANDO SOLO unitshttps://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)#cite_note-12 [12] under the Air Force Special Operations Command's 193rd Special Operations Wing. The United States Navy also plans and executes limited PSYOP missions.https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)#cite_note-Navy-13
https://mil.in.ua/uk/articles/**********-psyhologichnyh-operatsij-rosijskoyi-armiyi/
- і який результат ?