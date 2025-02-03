Встановлено особу воїна ЗСУ, якого обезголовили військові РФ, - Добросердов

Попередньо встановили особу воїна ЗСУ, якого обезголовили російські військові.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.



Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", - йдеться в повідомленні.

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Офіс Генпрокурора поінформовано щодо чергового воєнного злочину російських окупантів.

"Закликаємо утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.



З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій", - додав Добросердов.

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