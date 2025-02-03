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Новини Війна
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Встановлено особу воїна ЗСУ, якого обезголовили військові РФ, - Добросердов

Росіяни обезголовили військового ЗСУ. Ведеться розслідування

Попередньо встановили особу воїна ЗСУ, якого обезголовили російські військові. 

Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюються фотоматеріали з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.

Повідомляємо, що завдяки проведеним заходам працівниками Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ідентифіковано окупанта, який розстріляв полонених бійців ЗСУ: Олег Яковлєв, підрозділ "Шторм" 30-ї бригади армії РФ, позивний "Сара". ВIДЕО

Офіс Генпрокурора поінформовано щодо чергового воєнного злочину російських окупантів.

"Закликаємо утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій", - додав Добросердов.

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Автор: 

війна (1436) воєнні злочини (1877) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+7
Та да. Наплыв одноразовых "патриотов" здесь в последние дни и одновременные атаки на ТЦК по стране имеют явный признак спланированной операции. Тут не нужно быть гением чтобы увидеть.
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03.02.2025 14:45 Відповісти
+6
Це має мотивувати ухилянтів ретельніше ховатися від захисту своєї країни.
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03.02.2025 14:45 Відповісти
+4
а чому ви вирішили, що здачу в полон треба якось мотивувати?
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03.02.2025 14:29 Відповісти
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Вони справді думають, що це мотивує здаватись у полон?
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03.02.2025 14:18 Відповісти
а чому ви вирішили, що здачу в полон треба якось мотивувати?
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03.02.2025 14:29 Відповісти
а чому ви вирішили що мотивування це саме його ідея?
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03.02.2025 14:33 Відповісти
Тому що це основи психологічної війни. Є окремий рід військ, який на цьому спеціалізується. У американців це підрозділи PSYOP, як вони у русні називаються - не пам'ятаю.
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03.02.2025 14:34 Відповісти
щодо підрозділів США трохи не так, бо
Psychological operations (PSYOP) - це психологічні операції (дослівно, скорочено, загальний термін)
А от щодо таких підрозділів США, то це виглядає приблизно ось так:
White PSYOP can come from the Voice of America or regional radio/TV. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency Central Intelligence Agency units are apt to have responsibility, on a strategic level, for black and some gray PSYOP. White PSYOP, especially at the https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic strategic level, comes from the https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_of_America Voice of America or https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency United States Information Agency.

In the https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Defense United States Department of Defense, Psychological Operations units exist as the https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army Army's https://en.wikipedia.org/wiki/4th_Psychological_Operations_Group 4th Psychological Operations Group, https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Psychological_Operations_Group 8th Psychological Operations Group and https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force Air Force with COMMANDO SOLO unitshttps://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)#cite_note-12 [12] under the Air Force Special Operations Command's 193rd Special Operations Wing. The United States Navy also plans and executes limited PSYOP missions.https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations_(United_States)#cite_note-Navy-13
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03.02.2025 14:44 Відповісти
Ну, десь так.
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03.02.2025 14:46 Відповісти
Та да. Наплыв одноразовых "патриотов" здесь в последние дни и одновременные атаки на ТЦК по стране имеют явный признак спланированной операции. Тут не нужно быть гением чтобы увидеть.
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03.02.2025 14:45 Відповісти
а от стосовно кацапів у 20-ому році писали таке

https://mil.in.ua/uk/articles/**********-psyhologichnyh-operatsij-rosijskoyi-armiyi/
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03.02.2025 14:48 Відповісти
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03.02.2025 14:50 Відповісти
Це має мотивувати ухилянтів ретельніше ховатися від захисту своєї країни.
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03.02.2025 14:45 Відповісти
Це імовірніше.
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03.02.2025 14:47 Відповісти
Так вони і не ховаються, вони собі зробити броню, до закінчення воєнного стану. Один з них наприклад Краплюк Ірпінь, 78 квартир (це що відкопали) - і нормально, не рветься захищати свої статки і свої землі, але має броню як депутат. Нормально?
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03.02.2025 16:45 Відповісти
...інформація передається до міжнародних правових інституцій", - Джерело: https://censor.net/ua/n3533705
- і який результат ?
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03.02.2025 15:40 Відповісти
Хто буде забезпечувати невідворотність покарання країни-агресора?
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03.02.2025 16:22 Відповісти
Міжнародний Червоний Хрест і Хьюман Райт Воч!
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03.02.2025 16:33 Відповісти
Очевидно,цей випадок з полоненим повинен спричинити рішучу відповідь Главковерха Володі: підвищити місячне забезпечення 1 росполоненого з 10000 грн до 15000 грн/міс!! Хай орки начуваються!
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03.02.2025 16:32 Відповісти
 
 