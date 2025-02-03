У Латвії планують обмежити прийом заяв на візу для громадян Росії та Білорусі

Міністерство закордонних справ Латвії планує запровадити обмеження візових заяв на прийом і в'їзд до Латвії для громадян Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це йдеться в анотації до проєкту правового акта, підготовленого МЗС.

Так, в анотації пояснюється, що "з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке також підтримує білоруський режим, розвідувальні та гібридні загрози в регіоні значно зросли. Щоб запобігти в'їзду до Латвії іноземців або інших осіб ризику, пов'язаних зі службами розвідки та безпеки Росії, з лютого 2022 року в Латвії не лише посилено міграційний контроль та проведення різних перевірок, а й запроваджено інші заходи, що обмежують в'їзд до країни".

Повідомляється також, що постанови Кабміну, ухвалені три роки тому, запроваджували обмеження на в'їзд для громадян Росії, а також передбачали, що громадяни РФ та білорусі, яким видається віза чи посвідка на проживання, мають пройти додаткову перевірку, щоб оцінити, чи не є їхній в'їзд загрозою національній безпеці чи громадському порядку. Зауважується, що розпорядження Кабміну про додаткові перевірки для громадян РФ і РБ закінчується 5 березня 2025 року.

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"Надалі, з метою запобігання загрозам громадському порядку, міжнародним відносинам і внутрішній безпеці Латвії, які пов'язані з діями проти національної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, державної влади або демократичного устрою ЛР", у проєкті правового акту планують уточнити обмеження, пов'язані з прийомом заяв на отримання візи та перетином зовнішнього кордону Латвії.

Крім того, передбачається, що правовим актом буде визначено не лише ті категорії громадян Росії, які матимуть можливість перетнути зовнішній кордон Латвії, а й ті категорії росіян, заяви на візу яких може бути подано до дипломатичних і консульських представництв Латвії за кордоном. Громадянам РФ, які не відповідають вимогам правового акта, буде відмовлено в перетині зовнішнього кордону Латвії, а також не прийматимуться заяви на отримання візи.

Також з метою гарантування безпеки жителів Латвії та з урахуванням потенційних ризиків і загроз безпеці планується визначити порядок приймання заяв на отримання віз громадян Білорусі. Проєкт нормативно-правового акта не передбачає обмежень на в'їзд громадян Білорусі до Латвії, оскільки це суперечило б позиції Євросоюзу з питання мобільності білоруських громадян (цю позицію підтримує і білоруська опозиція).

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Як додається, регламент може набути чинності до 31 грудня 2026 року.