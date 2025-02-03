Майже 63 тис. осіб налічує Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин, - Добросердов
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов повідомив офіційні дані щодо кількості осіб, які зазначені в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"На сьогоднішній день розшук триває щодо 62 948 людей. Разом з цим ми цю цифру не розділяємо на військових та цивільних осіб – це цифра, яка включає і військових, і цивільних. Наразі, встановлено місце знаходження та ідентифіковано тіла загиблих – це 10 291 особа", - повідомив Добросердов.
Водночас він зауважив, що в Реєстр вносяться переважно ті особи, які зникли внаслідок війни або окупації, тому обставини їхнього зникнення переважно відбулися в зоні бойових дій або на окупованих територіях України.
Також до Реєстру вносяться особи, які зникли внаслідок надзвичайних подій або через події природного, техногенного характеру.
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