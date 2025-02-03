Європі потрібні США для ефективного стримування російської агресії, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що без США в якості партнера по НАТО, Європі буде дуже важко стримувати російську агресію, підкреслюючи важливість зміцнення економічних зв'язків з Америкою.

Про це він сказав перед початком неформальної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нам потрібні Сполучені Штати на нашому боці, тому що я не уявляю, як ми можемо стримувати російську агресію також і в Європі без нашого близького союзника і близького партнера в НАТО, Сполучених Штатів. Тому ми повинні перейти до позитивного економічного порядку денного зі Сполученими Штатами. Ми повинні купувати, зокрема, більше скрапленого природного газу у США, як це робить моя країна", - заявив Науседа.

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Як повідомляється, Литва вже забезпечує близько 52% своїх газових потреб за рахунок постачань з Америки, що дозволяє зменшити залежність від російського газу. Науседа також запропонував розглянути угоди про вільну торгівлю, зокрема в автомобільній промисловості, щоб зміцнити економічні зв'язки між Європою та США.

"Інша можлива співпраця зі Сполученими Штатами - закупівля військової техніки у США - це питання, яке створює конструктивний, а не деструктивний економічний порядок денний. І це ті питання, які ми повинні обговорити дуже серйозно, тому що час не стоїть на місці, він є дуже цінним активом. Українці борються за цей дорогоцінний для нас актив", - зазначив він.

Президент Литви закликав до швидких та ефективних рішень щодо ключових питань безпеки та економіки, підкреслюючи важливість єдності ЄС у цих питаннях.

"Перш за все, ми повинні залишатися єдиними. Незалежно від того, чи ми говоримо про економічні тарифи, чи про Гренландію. Щодо всіх питань, які ми обговорюємо, ми не можемо відкладати рішення. Іноді це є проблемою, бо ми не готові приймати рішення швидко і ефективно. Але я сподіваюся, що зараз ми розуміємо цю жорстоку геополітичну реальність сьогодення", - підкреслив Науседа.

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