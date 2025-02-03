Вночі БПЛА порушив повітряний простір Молдови, - Міноборони
Міноборони Молдови повідомило, що в ніч на 3 лютого 2025 року зафіксувало безпілотник, що порушив повітряний простір країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Проліт було зафіксовано між 00:30 і 00:45 в придністровському регіоні.
"Несанкціонований політ був виявлений і відстежувався системами моніторингу повітряного простору Національної армії", - йдеться в повідомленні.
БПЛА залетів на територію Молдови з боку Павлівки (Україна) і пролетів над населеними пунктами Карманова, Маяк і Григоріополь. Пізніше безпілотник залишив повітряний простір Молдови.
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Luk Viktor
показати весь коментар03.02.2025 15:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Игорь Игорев #582421
показати весь коментар03.02.2025 17:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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