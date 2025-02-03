Вночі БПЛА порушив повітряний простір Молдови, - Міноборони

Міноборони Молдови повідомило, що в ніч на 3 лютого 2025 року зафіксувало безпілотник, що порушив повітряний простір країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Проліт було зафіксовано між 00:30 і 00:45 в придністровському регіоні.

"Несанкціонований політ був виявлений і відстежувався системами моніторингу повітряного простору Національної армії", - йдеться в повідомленні.

БПЛА залетів на територію Молдови з боку Павлівки (Україна) і пролетів над населеними пунктами Карманова, Маяк і Григоріополь. Пізніше безпілотник залишив повітряний простір Молдови.

Також читайте: Євросоюз виділить Молдові грант на 64 мільйони євро. Частину коштів витратять на газ для Придністров’я