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Новини Війна
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Вночі БПЛА порушив повітряний простір Молдови, - Міноборони

Безпілотник залетів на територію Молдови

Міноборони Молдови повідомило, що в ніч на 3 лютого 2025 року зафіксувало безпілотник, що порушив повітряний простір країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Проліт було зафіксовано між 00:30 і 00:45 в придністровському регіоні.

"Несанкціонований політ був виявлений і відстежувався системами моніторингу повітряного простору Національної армії", - йдеться в повідомленні.

БПЛА залетів на територію Молдови з боку Павлівки (Україна) і пролетів над населеними пунктами Карманова, Маяк і Григоріополь. Пізніше безпілотник залишив повітряний простір Молдови.

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Автор: 

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та то ухилянти на дєльтапланах літали - все спокійно!
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03.02.2025 15:13 Відповісти
Ну как сообщают ,они пролетели ,просто без шума и пыли, пролетели,просто говоря , поимели транзитом , иначе не как ....
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03.02.2025 17:03 Відповісти
 
 