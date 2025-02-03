УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10673 відвідувача онлайн
Новини
1 130 8

79 випадків страти українських полонених зафіксувала ООН із серпня

воєнні злочини армії рф

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страт українських полонених бійців у 24 окремих інцидентах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Місія заявила про занепокоєння різким збільшенням кількості таких повідомлень.

Як зазначається, росіяни розстріляли на місці багатьох українських військових, які здалися в полон, також є свідчення про вбивства неозброєних і поранених українських військових.

Окрім цього, Місія задокументувала минулого року страту українськими бійцями "пораненого та недієздатного російського солдата".

"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки", - заявила голова Місії Даніель Белл.

Читайте також: КНДРівці страчували українських військових, які здавалися в полон, - Wall Street Journal

За її словами, заклики до страти українських військовослужбовців треба розслідувати. Вона наголосила, що командири мають віддавати чіткі накази про захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями.

Міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати наказ про те, щоб нікого не залишати в живих, погрожувати цим противнику або вести бойові дії на цій основі. Оголошення про те, що "пощади не буде" є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, наголосили у Місії.

Також читайте: Україна вимагатиме відповідальності для воєнних злочинців, - Лубінець про розстріл військових ЗСУ

Нагадаємо, т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час засідання Постійної ради ОБСЄ звернулася до міжнародної спільноти, включно як з політичним, так і виконавчим керівництвом ОБСЄ, із закликом належним чином відреагувати на російські воєнні злочини – розстріли українських військовополонених.

Раніше уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з  початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну задокументовано 177 випадків страт українських військовополонених.

Автор: 

військовополонені (986) страта (80) ООН (3378) розстріл (269)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Місія https://ukraine.ohchr.org/en/Alarming-Rise-in-Executions-of-Captured-Ukrainian-Military-Personnel заявила про занепокоєння"
показати весь коментар
03.02.2025 15:21 Відповісти
"місія заявила про збільшення зенепокоєння при збільшені кількості випадків"!
Ну а коли буде явний повний Геноцид їхне "занепоєння" взагалі Зросте ДО НЕБЕС!
показати весь коментар
03.02.2025 15:26 Відповісти
І одразу ж українцям стало краще
показати весь коментар
03.02.2025 15:22 Відповісти
І що ви міжнародні іпотенти можете зробити? Кацапів зі своїх структур вигнати неможете. Ви міжнародне сміття!
показати весь коментар
03.02.2025 15:34 Відповісти
самозакоханий ананіст трамп дай команду зігуючій ілоне, розігнати підстрачниками оон!
показати весь коментар
03.02.2025 15:39 Відповісти
На момент написання мною мого посту цій темі 5 коментарів,на темах про утоплення якогось ухилянтського пацюка в Тисі або нападі на ТЦК вже було б 500 коментарів...Це багато про що говорить...
показати весь коментар
03.02.2025 15:56 Відповісти
А що тут скажеш ?
показати весь коментар
03.02.2025 16:12 Відповісти
 
 