79 випадків страти українських полонених зафіксувала ООН із серпня

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страт українських полонених бійців у 24 окремих інцидентах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Місія заявила про занепокоєння різким збільшенням кількості таких повідомлень.

Як зазначається, росіяни розстріляли на місці багатьох українських військових, які здалися в полон, також є свідчення про вбивства неозброєних і поранених українських військових.

Окрім цього, Місія задокументувала минулого року страту українськими бійцями "пораненого та недієздатного російського солдата".

"Ці інциденти не сталися на порожньому місці. Громадські діячі в Російській Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців. У поєднанні із широкими законами про амністію такі заяви можуть підбурювати або заохочувати до протиправної поведінки", - заявила голова Місії Даніель Белл.

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За її словами, заклики до страти українських військовослужбовців треба розслідувати. Вона наголосила, що командири мають віддавати чіткі накази про захист і гуманне поводження з усіма полоненими військовослужбовцями.

Міжнародне гуманітарне право забороняє віддавати наказ про те, щоб нікого не залишати в живих, погрожувати цим противнику або вести бойові дії на цій основі. Оголошення про те, що "пощади не буде" є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином, наголосили у Місії.

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Нагадаємо, т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час засідання Постійної ради ОБСЄ звернулася до міжнародної спільноти, включно як з політичним, так і виконавчим керівництвом ОБСЄ, із закликом належним чином відреагувати на російські воєнні злочини – розстріли українських військовополонених.

Раніше уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну задокументовано 177 випадків страт українських військовополонених.