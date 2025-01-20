УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10563 відвідувача онлайн
Новини
14 701 29

КНДРівці страчували українських військових, які здавалися в полон, - Wall Street Journal

Військовий з кндр на Курщині

КНДРівці, які воюють на боці РФ на Курщині, страчували українських воїнів, які змушені були здатися в полон.

Про це заявили у корейському відділенні Фонду прав людини, яке надавало допомогу українським спецслужбам в аналізі документів, захоплених у північнокорейських військових, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.

Так, знайдені документи свідчать про те, що солдати з Північної Кореї бачили ліквідацію своїх військових і тому безжально страчували українців.

"Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися", - йшлося в нотатнику північнокорейського офіцера.

Також читайте: Зеленський відзначив нагородами бійців, які взяли в полон перших солдатів із Північної Кореї. ФОТОрепортаж

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Автор: 

страта (84) КНДР (1302) Курськ (1197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
А чому наші воїни вимушені були здатись в полон, чому їх не виручили, де були наші найкращі командири ?
показати весь коментар
20.01.2025 11:15 Відповісти
+11
тварюки вузкоглазі. Ото двох взяли в полон для доказу присутності, інших вбивати!
показати весь коментар
20.01.2025 11:26 Відповісти
+8
Може досить на цих північнокорейцях піаритись це ворог як і рашисти їх треба знищувати ,більше звертали увагу що відбуваєтся на покровському напрямку і чому так сталося що ворог вже 6 місяців просуваєтся ?
показати весь коментар
20.01.2025 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зермак-що?
Готовий вже віддати полонених кч ину.
Ще одне свідчення,ким є.
показати весь коментар
20.01.2025 11:14 Відповісти
А чому наші воїни вимушені були здатись в полон, чому їх не виручили, де були наші найкращі командири ?
показати весь коментар
20.01.2025 11:15 Відповісти
Наш головний командир без досвіду і дня не служивший, сидить в бункері, відпустив борідку, хрипливим голоском коментує відоси і sRати він хотів на всіх військових, як колись це зробив із Журавлем і більше 3-х тисяч "Азовців". На фронті немає його друзів, які з ним служили.
показати весь коментар
20.01.2025 12:59 Відповісти
+++++ Люто плюсую
показати весь коментар
20.01.2025 13:25 Відповісти
Жодна війна в історіі людства не проходила без полонених. І тут неважливо хто ти і хто твоі командири. Як показала історія в полон потрапляли і звичайний летенант син Сталіна Яков і німецький фельдмааршал Паулюс . Так що ваше питання як найменш риторичне.......
показати весь коментар
20.01.2025 18:52 Відповісти
в полон не брати..
показати весь коментар
20.01.2025 11:15 Відповісти
О кацапи знайшли своїх братків по звірствах.
показати весь коментар
20.01.2025 11:16 Відповісти
Читайте документальну повість Горліс-Горського "Холодний Яр". Все повторюється знову.
показати весь коментар
20.01.2025 12:49 Відповісти
Може досить на цих північнокорейцях піаритись це ворог як і рашисти їх треба знищувати ,більше звертали увагу що відбуваєтся на покровському напрямку і чому так сталося що ворог вже 6 місяців просуваєтся ?
показати весь коментар
20.01.2025 11:24 Відповісти
Як чому?
Так,добірні війська з Донбасу перевів на судж.рн курс.обл.
Хіба могло бути інакше?
Ті,кого недавно наловили,мали утримати головний напрямок російсько-української війни?
Див не буває,навіть на війні-вороги наперед пропрацювали над створенням таких обставин.
показати весь коментар
20.01.2025 13:06 Відповісти
тварюки вузкоглазі. Ото двох взяли в полон для доказу присутності, інших вбивати!
показати весь коментар
20.01.2025 11:26 Відповісти
є така козацька забава саджати смертельних ворогів на кіл.
показати весь коментар
20.01.2025 11:38 Відповісти
Саджали на палю.В літературі саме так це названо.
показати весь коментар
20.01.2025 14:00 Відповісти
Око за око. ВОНИ повинні знати, ЩО з ними буде.
Не піцца в чеканні обміну, а вони як піцца.
показати весь коментар
20.01.2025 12:00 Відповісти
Полонених на допит...змусити на камеру розказати все, + що жирдяй обманює власний народ...а далі по текстк
показати весь коментар
20.01.2025 12:06 Відповісти
похоже украинцы и ч/з 200 лет воюя не поймут что такое ВОЙНА !!!! , ну тогда ххххх с вами !!!))))
показати весь коментар
20.01.2025 12:07 Відповісти
не можете сами , дайте МНЕ одного и я с ним сделаю такое , что у путина ЗАШИВЕЛЯТСЯ роги и отвалится хвост !!!(((
показати весь коментар
20.01.2025 12:10 Відповісти
так піди й зроби! хто ТОБІ не дає?! тільки ****** тут!
показати весь коментар
20.01.2025 12:45 Відповісти
А не фиг вообще сдаваться в плен - это фактическое дезертирство!
показати весь коментар
20.01.2025 12:29 Відповісти
Видно що ти уявлення не маєш про війну.Є ті хто добровільно і без опору здається ворогу-це дійсно дезертири або зрадники.Під час бойових дій бувають випадки коли військові вичерпали можливості для опору.Це може бути поранення,контузія, вийшла з ладу зброя, закінчився бк і т.д.Так було на о.Зміїний, або в Маріуполі наприклад.Військовополонений в теорії захищений міжнародними конвенціями,але оркам вони пох.Мені відомі випадки коли наші не брали в полон окупантів з підрозділів які розстрілювали наших полонених, але про це говорить не прийнято, офіційно ми додержуємося законів і звичаїв війни.Попереджаючи питання,убд, колишній сержант.
показати весь коментар
20.01.2025 14:19 Відповісти
Військовополонений в теорії захищений "міжнародними конвенціями",
але оркам вони пох.
показати весь коментар
20.01.2025 15:01 Відповісти
Якщо добровільно, без опору, бійці ЗСУ пішли в полон,.. то Бог їм суддя..
показати весь коментар
20.01.2025 12:42 Відповісти
кожний мнить себе стратехом бачачи бій зі сторони
показати весь коментар
20.01.2025 12:51 Відповісти
Як патронів не велика кількість ,треба так розраховувати свій боєкомплект, що б до останнього було чим стріляти, а не просто займатись сомалійською стрільбою! У бою важко контролювати себе, але необхідно!
Правда, сомалійська стрільба роти задушить і переможе таку ж стрільбу 5 людей. Тому стріляти треба, по можливості, прицільно. Як поранили,
і тебе немає можливості євакуювати стріляй , як можеш. Я знаю, що пишу!
показати весь коментар
20.01.2025 13:04 Відповісти
Хто притомним здається у полон, той свідомо обирає ганьбу, а відповідно - й смерть. Війна жалю не має.
показати весь коментар
20.01.2025 14:42 Відповісти
Ihor Ihor - тварина, син шльондри, який не має право на життя. Амінь.
показати весь коментар
22.01.2025 20:55 Відповісти
Про що шкодую що коли в 70 в Україні жили корейці то відношення було до них як до людей а їхні діти як кацапське свинособаки полонених страчують не пам,ятають добра
показати весь коментар
20.01.2025 14:50 Відповісти
Чим тобі заважають українські корейці? тим що працюють в закритих кооперативах? ти там працювати не зможеш...надто тяжко треба трудитися на грядках...
показати весь коментар
20.01.2025 17:20 Відповісти
 
 