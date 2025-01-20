КНДРівці страчували українських військових, які здавалися в полон, - Wall Street Journal

КНДРівці, які воюють на боці РФ на Курщині, страчували українських воїнів, які змушені були здатися в полон.

Про це заявили у корейському відділенні Фонду прав людини, яке надавало допомогу українським спецслужбам в аналізі документів, захоплених у північнокорейських військових, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.

Так, знайдені документи свідчать про те, що солдати з Північної Кореї бачили ліквідацію своїх військових і тому безжально страчували українців.

"Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися", - йшлося в нотатнику північнокорейського офіцера.

Також читайте: Зеленський відзначив нагородами бійців, які взяли в полон перших солдатів із Північної Кореї. ФОТОрепортаж

За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.