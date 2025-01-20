КНДРівці страчували українських військових, які здавалися в полон, - Wall Street Journal
КНДРівці, які воюють на боці РФ на Курщині, страчували українських воїнів, які змушені були здатися в полон.
Про це заявили у корейському відділенні Фонду прав людини, яке надавало допомогу українським спецслужбам в аналізі документів, захоплених у північнокорейських військових, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.
Так, знайдені документи свідчать про те, що солдати з Північної Кореї бачили ліквідацію своїх військових і тому безжально страчували українців.
"Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися", - йшлося в нотатнику північнокорейського офіцера.
За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.
Готовий вже віддати полонених кч ину.
Ще одне свідчення,ким є.
Так,добірні війська з Донбасу перевів на судж.рн курс.обл.
Хіба могло бути інакше?
Ті,кого недавно наловили,мали утримати головний напрямок російсько-української війни?
Див не буває,навіть на війні-вороги наперед пропрацювали над створенням таких обставин.
Не піцца в чеканні обміну, а вони як піцца.
але оркам вони пох.
Правда, сомалійська стрільба роти задушить і переможе таку ж стрільбу 5 людей. Тому стріляти треба, по можливості, прицільно. Як поранили,
і тебе немає можливості євакуювати стріляй , як можеш. Я знаю, що пишу!