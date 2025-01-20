РУС
Новости
КНДРовцы казнили украинских военных, которые сдавались в плен, - Wall Street Journal

Військовий з кндр на Курщині

КНДРовцы, которые воюют на стороне РФ на Курщине, казнили украинских воинов, которые вынуждены были сдаться в плен.

Об этом заявили в корейском отделении Фонда прав человека, которое оказывало помощь украинским спецслужбам в анализе документов, захваченных у северокорейских военных, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.

Так, найденные документы свидетельствуют о том, что солдаты из Северной Кореи видели ликвидацию своих военных и поэтому безжалостно казнили украинцев.

"Наши бойцы, которые видели, как падают другие товарищи, безжалостно убивали тех, кто пытался сдаться", - говорилось в записной книжке северокорейского офицера.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне убили более 100 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен.

Читайте также: КНДР потеряла треть войск из-за массированных атак украинской артиллерии и дронов на Курщине, - Forbes

Автор: 

казнь (125) КНДР (1264) Курск (1182)
Топ комментарии
+17
А чому наші воїни вимушені були здатись в полон, чому їх не виручили, де були наші найкращі командири ?
20.01.2025 11:15 Ответить
+11
тварюки вузкоглазі. Ото двох взяли в полон для доказу присутності, інших вбивати!
20.01.2025 11:26 Ответить
+8
Може досить на цих північнокорейцях піаритись це ворог як і рашисти їх треба знищувати ,більше звертали увагу що відбуваєтся на покровському напрямку і чому так сталося що ворог вже 6 місяців просуваєтся ?
20.01.2025 11:24 Ответить
А зермак-що?
Готовий вже віддати полонених кч ину.
Ще одне свідчення,ким є.
20.01.2025 11:14 Ответить
А чому наші воїни вимушені були здатись в полон, чому їх не виручили, де були наші найкращі командири ?
20.01.2025 11:15 Ответить
Наш головний командир без досвіду і дня не служивший, сидить в бункері, відпустив борідку, хрипливим голоском коментує відоси і sRати він хотів на всіх військових, як колись це зробив із Журавлем і більше 3-х тисяч "Азовців". На фронті немає його друзів, які з ним служили.
20.01.2025 12:59 Ответить
+++++ Люто плюсую
20.01.2025 13:25 Ответить
Жодна війна в історіі людства не проходила без полонених. І тут неважливо хто ти і хто твоі командири. Як показала історія в полон потрапляли і звичайний летенант син Сталіна Яков і німецький фельдмааршал Паулюс . Так що ваше питання як найменш риторичне.......
20.01.2025 18:52 Ответить
в полон не брати..
показать весь комментарий
О кацапи знайшли своїх братків по звірствах.
20.01.2025 11:16 Ответить
Читайте документальну повість Горліс-Горського "Холодний Яр". Все повторюється знову.
20.01.2025 12:49 Ответить
Може досить на цих північнокорейцях піаритись це ворог як і рашисти їх треба знищувати ,більше звертали увагу що відбуваєтся на покровському напрямку і чому так сталося що ворог вже 6 місяців просуваєтся ?
20.01.2025 11:24 Ответить
Як чому?
Так,добірні війська з Донбасу перевів на судж.рн курс.обл.
Хіба могло бути інакше?
Ті,кого недавно наловили,мали утримати головний напрямок російсько-української війни?
Див не буває,навіть на війні-вороги наперед пропрацювали над створенням таких обставин.
20.01.2025 13:06 Ответить
тварюки вузкоглазі. Ото двох взяли в полон для доказу присутності, інших вбивати!
20.01.2025 11:26 Ответить
є така козацька забава саджати смертельних ворогів на кіл.
20.01.2025 11:38 Ответить
Саджали на палю.В літературі саме так це названо.
20.01.2025 14:00 Ответить
Око за око. ВОНИ повинні знати, ЩО з ними буде.
Не піцца в чеканні обміну, а вони як піцца.
20.01.2025 12:00 Ответить
Полонених на допит...змусити на камеру розказати все, + що жирдяй обманює власний народ...а далі по текстк
20.01.2025 12:06 Ответить
похоже украинцы и ч/з 200 лет воюя не поймут что такое ВОЙНА !!!! , ну тогда ххххх с вами !!!))))
20.01.2025 12:07 Ответить
не можете сами , дайте МНЕ одного и я с ним сделаю такое , что у путина ЗАШИВЕЛЯТСЯ роги и отвалится хвост !!!(((
20.01.2025 12:10 Ответить
так піди й зроби! хто ТОБІ не дає?! тільки ****** тут!
20.01.2025 12:45 Ответить
А не фиг вообще сдаваться в плен - это фактическое дезертирство!
20.01.2025 12:29 Ответить
Видно що ти уявлення не маєш про війну.Є ті хто добровільно і без опору здається ворогу-це дійсно дезертири або зрадники.Під час бойових дій бувають випадки коли військові вичерпали можливості для опору.Це може бути поранення,контузія, вийшла з ладу зброя, закінчився бк і т.д.Так було на о.Зміїний, або в Маріуполі наприклад.Військовополонений в теорії захищений міжнародними конвенціями,але оркам вони пох.Мені відомі випадки коли наші не брали в полон окупантів з підрозділів які розстрілювали наших полонених, але про це говорить не прийнято, офіційно ми додержуємося законів і звичаїв війни.Попереджаючи питання,убд, колишній сержант.
20.01.2025 14:19 Ответить
Військовополонений в теорії захищений "міжнародними конвенціями",
але оркам вони пох.
20.01.2025 15:01 Ответить
Якщо добровільно, без опору, бійці ЗСУ пішли в полон,.. то Бог їм суддя..
20.01.2025 12:42 Ответить
кожний мнить себе стратехом бачачи бій зі сторони
20.01.2025 12:51 Ответить
Як патронів не велика кількість ,треба так розраховувати свій боєкомплект, що б до останнього було чим стріляти, а не просто займатись сомалійською стрільбою! У бою важко контролювати себе, але необхідно!
Правда, сомалійська стрільба роти задушить і переможе таку ж стрільбу 5 людей. Тому стріляти треба, по можливості, прицільно. Як поранили,
і тебе немає можливості євакуювати стріляй , як можеш. Я знаю, що пишу!
20.01.2025 13:04 Ответить
Хто притомним здається у полон, той свідомо обирає ганьбу, а відповідно - й смерть. Війна жалю не має.
20.01.2025 14:42 Ответить
Ihor Ihor - тварина, син шльондри, який не має право на життя. Амінь.
22.01.2025 20:55 Ответить
Про що шкодую що коли в 70 в Україні жили корейці то відношення було до них як до людей а їхні діти як кацапське свинособаки полонених страчують не пам,ятають добра
20.01.2025 14:50 Ответить
Чим тобі заважають українські корейці? тим що працюють в закритих кооперативах? ти там працювати не зможеш...надто тяжко треба трудитися на грядках...
20.01.2025 17:20 Ответить
 
 