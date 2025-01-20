КНДРовцы казнили украинских военных, которые сдавались в плен, - Wall Street Journal
КНДРовцы, которые воюют на стороне РФ на Курщине, казнили украинских воинов, которые вынуждены были сдаться в плен.
Об этом заявили в корейском отделении Фонда прав человека, которое оказывало помощь украинским спецслужбам в анализе документов, захваченных у северокорейских военных, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.
Так, найденные документы свидетельствуют о том, что солдаты из Северной Кореи видели ликвидацию своих военных и поэтому безжалостно казнили украинцев.
"Наши бойцы, которые видели, как падают другие товарищи, безжалостно убивали тех, кто пытался сдаться", - говорилось в записной книжке северокорейского офицера.
По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне убили более 100 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен.
Готовий вже віддати полонених кч ину.
Ще одне свідчення,ким є.
Так,добірні війська з Донбасу перевів на судж.рн курс.обл.
Хіба могло бути інакше?
Ті,кого недавно наловили,мали утримати головний напрямок російсько-української війни?
Див не буває,навіть на війні-вороги наперед пропрацювали над створенням таких обставин.
Не піцца в чеканні обміну, а вони як піцца.
але оркам вони пох.
Правда, сомалійська стрільба роти задушить і переможе таку ж стрільбу 5 людей. Тому стріляти треба, по можливості, прицільно. Як поранили,
і тебе немає можливості євакуювати стріляй , як можеш. Я знаю, що пишу!