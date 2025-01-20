КНДРовцы казнили украинских военных, которые сдавались в плен, - Wall Street Journal

КНДРовцы, которые воюют на стороне РФ на Курщине, казнили украинских воинов, которые вынуждены были сдаться в плен.

Об этом заявили в корейском отделении Фонда прав человека, которое оказывало помощь украинским спецслужбам в анализе документов, захваченных у северокорейских военных, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Wall Street Journal.

Так, найденные документы свидетельствуют о том, что солдаты из Северной Кореи видели ликвидацию своих военных и поэтому безжалостно казнили украинцев.

"Наши бойцы, которые видели, как падают другие товарищи, безжалостно убивали тех, кто пытался сдаться", - говорилось в записной книжке северокорейского офицера.

По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне убили более 100 украинских военнослужащих, которые сдавались в плен.

