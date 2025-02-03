Росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині: поранено чоловіка
Вдень 3 лютого російські війська обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області - поранення дістав цивільний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Прокуратура Сумщини.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
За даними слідства, 3 лютого 2025 року близько 11:00 год окупанти з території російської федерації обстріляли цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району.
Унаслідок чого 59-річний чоловік дістав поранення та був госпіталізований.
Як зазначається, прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" полковник ЗСУ Вадим Мисник повідомляв, що війська РФ посилюють обстріли Чернігівщини та Сумщини. Ціллю для ворога є об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.
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