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Новини
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Понад 210 повітряних цілей ворога знищила ППО Сухопутних військ за тиждень. ІНФОГРАФІКА

ППО Сухопутних військ

Упродовж минулого тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 212 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 212 засобів повітряної розвідки та нападу противника", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ППО Сухопутних військ знищила понад 200 повітряних цілей ворога за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Як зазначається, знищено:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 111 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 1 од.;
  • БпЛА Supercam — 15 од.;
  • БпЛА Zala — 23 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 13 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" та інші — 49 од.

ППО Сухопутних військ

Автор: 

ППО (3277) знищення (7571) війна в Україні (4731)


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Цікаво, а скільки цілей "пропустили"...? Розумію - відповіді не буде!
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03.02.2025 15:59 Відповісти
По скільки рюмок кон'яку ви "припинили" пити щоранку?

Розумію - відповіді не буде!
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03.02.2025 16:11 Відповісти
Запитували ППО СВ, а Ви йдіть за рузьким кораблем.....
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03.02.2025 16:13 Відповісти
Киця, коньяк п'ють з бокалів 😁
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03.02.2025 16:20 Відповісти
+ +
мало того, не із звичайних, а із коньячних бокалів!
Мабуть, крім бояришника, нічого не вживала...)))
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03.02.2025 16:26 Відповісти
 
 