Понад 210 повітряних цілей ворога знищила ППО Сухопутних військ за тиждень. ІНФОГРАФІКА
Упродовж минулого тижня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 212 ворожих повітряних цілей.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За минулий тиждень розрахунками протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 212 засобів повітряної розвідки та нападу противника", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, знищено:
- БпЛА Shahed-131/136 — 111 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 1 од.;
- БпЛА Supercam — 15 од.;
- БпЛА Zala — 23 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 13 од.;
- БпЛА "Привіт-82" та інші — 49 од.
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Розумію - відповіді не буде!
мало того, не із звичайних, а із коньячних бокалів!
Мабуть, крім бояришника, нічого не вживала...)))