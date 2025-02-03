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Новини
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Лазерні технології в Україні вже вражають деякі ворожі об’єкти на певній висоті, - Сухаревський

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський

Україна успішно застосовує лазерні технології для ураження певних повітряних об'єктів ворога.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський інтервʼю "Донбас.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"РНД – інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі – пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - зазначив він. 

Крім того, підтверджена і можлива глибина роботи Сил безпілотних систем на сьогодні становить понад 2000 кілометрів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За пів року проведено понад 220 операцій з глибинного ураження противника на території РФ, - Сили безпілотних систем

"Відповідно, залежно від завдань ми і будемо розвивати технології надалі. Моє завдання – зробити державу і армію сильною, готовою до будь-якої війни майбутнього. Стара латинська поговірка: Si vis pacem, para bellum – хочеш миру, готуйся до війни. І безпілотні системи в цьому розрізі, я думаю, ще не одне століття будуть актуальними", - додав Сухаревський.

Також командувач СБС зазначив, що військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ вчаться і вже адаптуються до застосування російськими військами оптоволоконних FPV-дронів.

"Це якраз етап холодної війни, коли гонка озброєння йде в розрізі того, що придумали щось ефективне, відповідно інша сторона придумає, як цьому протидіяти. І якраз зараз крок за нами. Ми маємо використати цю технологію в наших інтересах і знайти ефективний засіб боротьби з нею. Озвучу наперед, що певні задумки і результати вже намічаються. Після шляху тестування і масштабування, я думаю, ми до цього дійдемо", - розповів він.

Командувач Сил безпілотних систем зазначив, що вже закодифіковано понад 14 виробників оптоволоконних дронів з загальними параметрами від 10 до 15 кілометрів з котушками різного типу. Також він наголосив, що українським дипломатам треба просити партнерів про те, щоб обмежити постачання оптоволокна в Росію.

Читайте також: В України є лазерна зброя "Тризуб", застосовуються дрони-"матки", - Сухаревський

Автор: 

Сухаревський Вадим (54) лазерна зброя (25) Сили безпілотних систем (107) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+4
Ну ''лазерна указка'' теж може збити , якщо в очі посвітити
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03.02.2025 16:45 Відповісти
+3
Деякі...на певній...*****,ну навіщо це все? Все таки система перемелює нормальних людей. Як і століттями до цього. Немає просвіту
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03.02.2025 16:34 Відповісти
+2
А міг би і промовчати....
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03.02.2025 16:28 Відповісти
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А міг би і промовчати....
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03.02.2025 16:28 Відповісти
Так це ж не перший раз його жОПівці примушують ці казки розповідати. Треш.
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03.02.2025 16:35 Відповісти
Обов'язково про це розповідати загалу?...
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03.02.2025 16:29 Відповісти
Він про це вже розповідав зо два місяці тому. Видно для дєрьмака мало ефекту від цих нісенітниць.
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03.02.2025 16:37 Відповісти
Більше схоже на розкрутку теми для збільшення фінансування...
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03.02.2025 16:39 Відповісти
Та хто ж профінансує як все вкрадуть? Лазерна технологія в нас діє лише щоб нанести на яйце ціну 17 гривень.
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03.02.2025 16:43 Відповісти
Бюджет і профінансує, а до "вкрадуть" бюджет вже звик...
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03.02.2025 16:47 Відповісти
Яка до біса лазерна зброя?
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03.02.2025 16:30 Відповісти
За нею майбутнє. Енергетична зброя дешевша і ефективніша
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04.02.2025 01:16 Відповісти
Вчіть фізику.
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11.02.2025 13:30 Відповісти
Деякі...на певній...*****,ну навіщо це все? Все таки система перемелює нормальних людей. Як і століттями до цього. Немає просвіту
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03.02.2025 16:34 Відповісти
А я щось НЕ ВІРЮ.
Покажить ці ваши "лазерні технології".
По говорильні ми "впереди планети всій", краще чим США, Франція та Ізраїль....
А ось підстав для цього я щось не пам'ятаю:
ні оптику нобхідну у нас не виробляли, ні джерел когерентного випромінювання, ні високоточних двигунів та механіки для наведення, ні милиметрових радарів для визначення та супроводу цілей.
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03.02.2025 16:35 Відповісти
Ну бо ти не вкурсі, шо потужні напівпровідникові лазери - це українські розробки. Навіть сам арсенід-галлієвий світлодіод, до якого не можливо було уявити мільйони кольорових світлодіодів з Китаю - це українська розробка. Оппа па. Не знали? Тільки не читайте вікі. Відкрийте список наших академіків та їхні наукові роботи
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04.02.2025 01:15 Відповісти
Ну ''лазерна указка'' теж може збити , якщо в очі посвітити
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03.02.2025 16:45 Відповісти
Понакупили потужних указок на Алі і це вже ноу-хау) Ні, ну якщо воно допомагає, то Бог в поміч, але експериментальні зразки лазерної зброї є лише у декількох країн світу, і ми точно не входимо в їх перелік.
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03.02.2025 17:41 Відповісти
Для алєнєй: більшість патентів на лазерні світлодіоди…. Опа - наші. Насправді наші вміють робити лазер. І ті розробки, що юзають штати - з нашими патентами. Але ми просто пісюном по роялю грали останніми роками
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04.02.2025 01:12 Відповісти
Для Алєнєй. Лазерна указка і справжній лазер, особливо бойовий це трохи різні речі.
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11.02.2025 19:26 Відповісти
 
 