Лазерні технології в Україні вже вражають деякі ворожі об’єкти на певній висоті, - Сухаревський

Україна успішно застосовує лазерні технології для ураження певних повітряних об'єктів ворога.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський інтервʼю "Донбас.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"РНД – інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі – пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - зазначив він.

Крім того, підтверджена і можлива глибина роботи Сил безпілотних систем на сьогодні становить понад 2000 кілометрів.

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"Відповідно, залежно від завдань ми і будемо розвивати технології надалі. Моє завдання – зробити державу і армію сильною, готовою до будь-якої війни майбутнього. Стара латинська поговірка: Si vis pacem, para bellum – хочеш миру, готуйся до війни. І безпілотні системи в цьому розрізі, я думаю, ще не одне століття будуть актуальними", - додав Сухаревський.

Також командувач СБС зазначив, що військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ вчаться і вже адаптуються до застосування російськими військами оптоволоконних FPV-дронів.

"Це якраз етап холодної війни, коли гонка озброєння йде в розрізі того, що придумали щось ефективне, відповідно інша сторона придумає, як цьому протидіяти. І якраз зараз крок за нами. Ми маємо використати цю технологію в наших інтересах і знайти ефективний засіб боротьби з нею. Озвучу наперед, що певні задумки і результати вже намічаються. Після шляху тестування і масштабування, я думаю, ми до цього дійдемо", - розповів він.

Командувач Сил безпілотних систем зазначив, що вже закодифіковано понад 14 виробників оптоволоконних дронів з загальними параметрами від 10 до 15 кілометрів з котушками різного типу. Також він наголосив, що українським дипломатам треба просити партнерів про те, щоб обмежити постачання оптоволокна в Росію.

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