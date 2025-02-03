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Новини Війна
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Європа має збільшити оборонне виробництво не лише для себе, але й для України, - прем’єрка Латвії Сіліня

У Латвії закликали збільшити оборонне виробництво

Країнам Європи варто збільшити оборонні витрати, щоб і надалі допомагати Україні.

Про це сказала прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми витрачаємо 1,9% в цілому по Європі (на оборону. - Ред.), але можемо витрачати більше, і ми повинні знайти спосіб, як це зробити. Можливі різні інструменти, як ми можемо це профінансувати - пошукати якісь облігації чи щось інше, але ми дійсно маємо знайти спосіб, щоб це фінансувати, тому що це насправді потрібно... для Європи, це не лише для України. Це в інтересах Європи і для довгострокового планування", - пояснила вона.

За словами Сіліні, нові інструменти фінансування виробництва озброєнь також дадуть сигнал для представників оборонної промисловості, які "знатимуть, скільки Європа хоче витратити, наскільки великими будуть замовлення", зможуть планувати свою діяльність.

"Європа допомагає Україні, і ми не зможемо допомагати більше, якщо не піднімемо потенціал наших галузей, а у нас є потенціал в Європі", - підсумувала прем'єрка.

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Все то вірно. Але Європа явно зібралася лягти під прокацапського тампакса.
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03.02.2025 16:35 Відповісти
Вона під США давно лягла, а от вставати не збирається - ось в чому біда.
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03.02.2025 17:04 Відповісти
 
 