Війська РФ намагалися просунутися в районі Часового Яру, на Покровському напрямку триває 11 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом, від початку доби, 3 лютого 2025 року, на фронті відбулося 53 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Олександрівка, Гірки, Тур’я, Попівка, Братениця, Нововасилівка, Біла Береза Сумської області; Богданове Чернігівської області.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала поблизу Тернів. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Сіверському напрямку авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Сіверськ та Закітне.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили одну спробу окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 11 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, скинувши три КАБ", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку окупанти двічі безрезультатно атакували позиції наших військ поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Щербаків. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази без успіху штурмували позиції наших оборонців поблизу Антонівки та Придніпровського.

Обстановка на Курщині

"В Курській області українські оборонці відбили п’ять атак загарбників. Також, противник завдав 26 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 89 артилерійських обстрілів", - наголошують у Генштабі.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.