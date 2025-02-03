Трамп провів розмову з прем’єром Канади Трюдо
Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
"Щойно говорив з Джастіном Трюдо. Поговорю з ним ще раз о 15:00", - зазначив він.
Розмова стосувалася того, щоб зупинити потік фентанілу.
Канада наразі про цю розмову не повідомляє.
Раніше Трамп підписав укази про запровадження мит на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю
Топ коментарі
+12 Yurii
показати весь коментар03.02.2025 17:29 Відповісти Посилання
+12 Грицько Злий
показати весь коментар03.02.2025 17:34 Відповісти Посилання
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.02.2025 17:34 Відповісти Посилання
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донні, які проблеми ?
наклади на нього 25% мита.
фентаніл в супермаркетах США для виборців рудого стане тільки дешевше.
ти ж так робиш ?
.
.
Тому приписувати те чого нема - це ваша ботівська фішка, а ось що насправді
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)
Але головне ,що ти нічого не зміг заперечити навединим фактам
От тільки всі наведені факти легко загуглити. Упу-пу. Обісрався , обтікай
А по факту :
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)
І це все за 11 днів
Пуйло аплодує діяльності свого агента
Добре, що українці на ваші побрехеньки - не ведуться вже.
Особливо після цього
Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили Джерело: https://censor.net/ua/n3533755
Як же вам, кремлівській наволочі , подобається коли українцям погано
Просто цей підкацапник , трамп діє на розкол союзників , що йде на користь кремлю
Люблю, як кремлівське лайно істерить - коли їх тичеш у них пикою
Мені нагадати ?
Жалюгідне видовище, як кацапський виродок у розмові зі мною, українцем - намагається всидіти на двох стільцях
І не треба казати ,як ти не поважаєш трампа і одразу його виправдовувати.
Це дешево.
А Зе як раз дуже радий вилизати дупу трампа (подивись на його останні заяви) і підмахнути другі Оманські з денацифікацією і роззброєнням України
Ось лише за короткий проміжок презеденства , прокремлівця трампа - що зроблено
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)
.
Тому годі топити за агента кремля - трампона, українці - не поведуться
донні просто старий маразматик з малабарською бєлкою на голові
.
навіть нормальних англо-саксонських біфштексів не міг насмажити
чого чекати від фріка ?
.
Перші ті хто голосували за підкацапника Зе теж зрозуміли свою помилку швидко
Тим не меньш - шкода вже зроблена
.
Зроби америку великою! Заезпеч американців нормальним американським фентанілом!
.
.
- Ні!
- Добре, пердзвоню о 15:00
- Поєзд, стой раз-два !
Як то так.
Це один із анекдотів про СА, підходить як ніколи.
американцев, Трамп начал безумную экономическую войну, а теперь к ней добавляет попытки
захвата чужих территорий, вот это начало, с ужасом представляется каким будет его конец.
У понеділок Трамп також поговорив з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум.
До цього моменту Трамп розглядав тарифи як спосіб завдати удару по Канаді за триваючий дефіцит торгового балансу і передбачувану бездіяльність щодо наркотиків і мігрантів, які перетинають північний кордон з США - його заявлені занепокоєння з приводу справедливості банківської діяльності є новим явищем.
Ряд американських банків ведуть бізнес в Канаді з великими кредитними та комерційними та інвестиційними банківськими операціями, серед інших функцій, по цей бік 49-ї паралелі.
Персональний банкінг у Канаді значною мірою є сферою канадських банків через суворі федеральні правила, призначені для захисту від банкрутства банків. Згідно з урядовими даними, великим банкам Канади належить понад 93 відсотки всіх внутрішніх банківських активів.
Якщо виключити експорт нафти, американці фактично мають профіцит торгового балансу з Канадою, свідчать дані канадського уряду.
Нам надо будет тянуть, чтобы пересидеть Трампа.
Поэтому сейчас будет, скорее всего, крайне невыгодное перемирие, которое нам навяжут (со временной потерей территорий и не только). Потом, после ухода администрации Трампа, и, надеюсь, возвратом во власть демократов (что не так просто), война вспыхнет снова. Потому что основа конфликта никуда не делась - фашистский путинский режим несовместим с остальным миром, как был несовместим режим Гитлера или СССР.
Будь-який психіатр скаже, що тут є болюча заміна: Трамп асоціює себе з США, і публічно говорить про це так, ніби це сприймається як належне. Якщо Канада когось принизила, то це Трампа, а не США. Америка є найближчим торговим і політичним партнером Канади. Так було......
Психічно хвора людина навіть не розуміє, що вона не Америка. Така поведінка нагадує нам, колегам, іншого пацієнта клініки.
Коли Путін попросив Тоні Блера передати Березовського, Закаєва, Литвиненка, а Великобританія відмовилася, тому що глава держави-це не Наполеон, він теж відчував себе приниженим.
Після всіх цих принижень і пролунала Мюнхенська промова Кремлівського параноїка, який задав курс на війну проти Заходу, що «принизило Росію».
У випадку з Трампом, як бачимо, все це відбувається так само, як і на прискореному фільмі. Те, що Путін робив 25 років, Трамп спробує зробити за 4 роки. Щоб зробити Америку через подрібнення його манії для величі......