Трамп провів розмову з прем’єром Канади Трюдо

Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Щойно говорив з Джастіном Трюдо. Поговорю з ним ще раз о 15:00", - зазначив він.

Розмова стосувалася того, щоб зупинити потік фентанілу.

Канада наразі про цю розмову не повідомляє.

Раніше Трамп підписав укази про запровадження мит на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю

Читайте: Трюдо заявив, що Канада вживатиме заходів, якщо Трамп запровадить мита: ми готові дати сильну відповідь