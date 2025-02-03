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Трамп провів розмову з прем’єром Канади Трюдо

Дональд Трамп провів розмову із Джастіном Трюдо

Президент США Дональд Трамп провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"Щойно говорив з Джастіном Трюдо. Поговорю з ним ще раз о 15:00", - зазначив він.

Розмова стосувалася того, щоб зупинити потік фентанілу.

Канада наразі про цю розмову не повідомляє.

Дональд Трамп провів розмову із Джастіном Трюдо

Раніше Трамп підписав укази про запровадження мит на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю

Читайте: Трюдо заявив, що Канада вживатиме заходів, якщо Трамп запровадить мита: ми готові дати сильну відповідь

Автор: 

Канада (2219) США (23410) Трюдо Джастін (355) Трамп Дональд (6129)


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Топ коментарі
+12
Маск : - "Я без наркоти не можу !"
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03.02.2025 17:29 Відповісти
+12
Ну з Колумбією це журналюги придумали. Нічого він не нагнув. Просто колумбійці сказали, що військові літаки в яких перевозять людей як скот вони приймати не будуть. І послали за мігрантами свої цивільні. А роздули це як те, що Трамп "нагнув" Колумбію.
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03.02.2025 17:34 Відповісти
+6
"потік фентанілу" з Канади ?

донні, які проблеми ?
наклади на нього 25% мита.
фентаніл в супермаркетах США для виборців рудого стане тільки дешевше.

ти ж так робиш ?

.
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03.02.2025 17:34 Відповісти
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Маск : - "Я без наркоти не можу !"
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03.02.2025 17:29 Відповісти
"потік фентанілу" з Канади ?

донні, які проблеми ?
наклади на нього 25% мита.
фентаніл в супермаркетах США для виборців рудого стане тільки дешевше.

ти ж так робиш ?

.
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03.02.2025 17:34 Відповісти
Та так,наркосиндикати про дії Трампа в цілому задоволені,заявляють *товар стане дорожче,наші прибутки виростуть*.
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03.02.2025 18:22 Відповісти
Ну з Колумбією це журналюги придумали. Нічого він не нагнув. Просто колумбійці сказали, що військові літаки в яких перевозять людей як скот вони приймати не будуть. І послали за мігрантами свої цивільні. А роздули це як те, що Трамп "нагнув" Колумбію.
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03.02.2025 17:34 Відповісти
якщо так, то колумбійці красиво "взули" рудого у клоунські штиблєти

.
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03.02.2025 17:41 Відповісти
Так у підсумку так і не прийняли, дурнику.
Тому приписувати те чого нема - це ваша ботівська фішка, а ось що насправді
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)
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03.02.2025 17:56 Відповісти
Просто люблю макати кремлівських ботів у факти. Вони кумедно істерять. Продовжуй
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03.02.2025 18:04 Відповісти
Тіки смердить від твоїх коментарів, кацапська підстилка.
Але головне ,що ти нічого не зміг заперечити навединим фактам
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03.02.2025 18:37 Відповісти
О , вже пожав вихляти задом і торгувати , рашиська простилка.
От тільки всі наведені факти легко загуглити. Упу-пу. Обісрався , обтікай
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03.02.2025 18:39 Відповісти
Шо куриш сьогодні? Про холодну війну вже свої ексПЕРДні висновки закінчив?
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03.02.2025 18:02 Відповісти
Американці, як і раніше, вивозять нелегалів до Колумбії на військових літаках
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03.02.2025 22:42 Відповісти
Це лише в вологіх фантазіях кацапських ботів
А по факту :
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)

І це все за 11 днів
Пуйло аплодує діяльності свого агента
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03.02.2025 17:42 Відповісти
Хоч сси кацапським ботам в очі , а вони "божа роса"
Добре, що українці на ваші побрехеньки - не ведуться вже.
Особливо після цього
Головний офіс USAID у Вашингтоні закрили Джерело: https://censor.net/ua/n3533755
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03.02.2025 17:53 Відповісти
Ще раз довів , що кацапський бот терміни "соросята", "грантоїди" і т.д. вперше з'явилися саме на болотах Палишся
Як же вам, кремлівській наволочі , подобається коли українцям погано
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03.02.2025 18:02 Відповісти
Лише у ваших методичках , кацапе
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03.02.2025 18:34 Відповісти
Та не звертайте увагу на сторонній шум, а дивіться на основне - Канада не дає, як каже Трамп, відкривати бізнес жодному Штатівському банку. Ось що основне, а з наркотою - це просто "гаряча" тема, що зайде всім.
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03.02.2025 17:51 Відповісти
Це такаж брехня ,як і казки про фентаніл
Просто цей підкацапник , трамп діє на розкол союзників , що йде на користь кремлю
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03.02.2025 17:54 Відповісти
Ой,яка солодка істерика через неспроможність відповісти по факти
Люблю, як кремлівське лайно істерить - коли їх тичеш у них пикою
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03.02.2025 17:57 Відповісти
Факти наведені, вивчай. Те що ти їх не зміг зрозуміти через власну тупість і проплаченість - твої проблеми, кремлівська підстилка
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03.02.2025 18:03 Відповісти
Істеричка, я коли навів тобі факти ти сказав , що це методичка. Ти вже забув
Мені нагадати ?
Жалюгідне видовище, як кацапський виродок у розмові зі мною, українцем - намагається всидіти на двох стільцях
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03.02.2025 18:35 Відповісти
Альо, збав оберти! Щось тебе дуже забагато тут стало! Може тому, що Трамп, якого я, до речі, не поважаю взагалі, та його адміністрація стала відверто наїжжати на ЗЕізю і його шоблу? Банковій зараз дуже "тісно" стало, забракло повітря і почало дуже смердіти те, що потекло по ногам, бо кінець же ж наближається.
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03.02.2025 18:04 Відповісти
Зе-шапіто та трамп харчуються з одного кремлівського столу.
І не треба казати ,як ти не поважаєш трампа і одразу його виправдовувати.
Це дешево.
А Зе як раз дуже радий вилизати дупу трампа (подивись на його останні заяви) і підмахнути другі Оманські з денацифікацією і роззброєнням України
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03.02.2025 18:06 Відповісти
Кажу ще раз - збав оберти і перестань наїжжати на всіх без розбору.
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03.02.2025 18:09 Відповісти
А хто каже , що без розбору. Тут як раз спільний критерій - гра на користь Кремля
Ось лише за короткий проміжок презеденства , прокремлівця трампа - що зроблено
1) Отримав откати від Китая і РФ у крипті, а потім кинув з нею своїх мага-лохів
2) Зупинив допомогу Україні
3) Посрався з союзники на користь Кремля
4) Отримав за це мита у відповідь , що зробить економіку США меньш стабільною
5) Обісрався з Данією , а колумбія легко може не забороняти своїм ділерам вести Drug war
6) Поставив на ключові посади - відкритих агентів кремля (таж Габард)
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03.02.2025 18:38 Відповісти
крисава
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03.02.2025 17:30 Відповісти
в Конгресі і Сенаті 80% наш народ
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03.02.2025 17:34 Відповісти
азохенвей там, а не наші....

.
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03.02.2025 17:35 Відповісти
це я зробив висновок по голосуванню за допомогу Україні
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03.02.2025 17:36 Відповісти
******, він вже це зробив.
Тому годі топити за агента кремля - трампона, українці - не поведуться
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03.02.2025 17:38 Відповісти
Так, він заради цього сьогодні зареєструвався тут! Подивись на дату реєстрації.
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03.02.2025 17:48 Відповісти
Сдрыснуло ************.
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03.02.2025 17:44 Відповісти
..притомному Світу достатньо вже однієї "красави", для наукі... але, схоже, багато хто здатен вчитися лише на своЇх помилках...
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03.02.2025 17:41 Відповісти
Идиот идиоту друг, товарищ и брат.
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03.02.2025 17:46 Відповісти
Канада - це Америка!
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03.02.2025 17:33 Відповісти
Канада це володіння британського короля, який призначає туда свого генерал-губернатора

донні просто старий маразматик з малабарською бєлкою на голові

.
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03.02.2025 17:38 Відповісти
Думаю Трампу начхати на Британію і на їхню корону.
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03.02.2025 17:41 Відповісти
я не заперечую, бо пам'ятаю як рудий запросив в Овальний кабінет футбольну команду і пригощав їх... бургерами.

навіть нормальних англо-саксонських біфштексів не міг насмажити

чого чекати від фріка ?
.
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03.02.2025 17:48 Відповісти
В того короля ядерні бомби американські і літаки з Америки,на нові авіаносці ставлять.Нічим це все замінити.
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03.02.2025 17:41 Відповісти
Та невже? В них на озброєні виключно міжконтинентальні ракети на підводних човнах.Ракети Трайдент 2.Подивіться чиї ракети Трайдент і які там боєголовки стоять.
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03.02.2025 19:15 Відповісти
Я болел за Рыжего, чтоб Камала не прошла. Но он похоже серьёзно двинулся умом. То, что он гонит, по крайней мере про Канаду, это полная шизофрения. Просто чушь.
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03.02.2025 17:37 Відповісти
О, вже почалось
Перші ті хто голосували за підкацапника Зе теж зрозуміли свою помилку швидко
Тим не меньш - шкода вже зроблена
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03.02.2025 17:39 Відповісти
ЗЄльоно-руді - нова раса на планеті Земля

.
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03.02.2025 17:44 Відповісти
"Я болел за Рыжего" - а тепер буде боліти пів Землі. Ось чого вартує небажання самому аналізувати події. У нас он 73% й досі десь "боліють", але ж ніколи не визнають, що це вони своїм рішенням привелив Україну ось таку війну. І ти їм - хоч кілок на голові теши, а вони будуть і досі вякати "а шо бил другой вибор?"
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03.02.2025 17:57 Відповісти
В DRUG WAR завжди перемагають DRUGS. Їм ***** на трумпа, вони діють із середини.
Зроби америку великою! Заезпеч американців нормальним американським фентанілом!
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03.02.2025 17:37 Відповісти
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03.02.2025 18:01 Відповісти
In order for a victory to be quick and spectacular, as voters like it, your enemy must be weak and scared shitless.
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03.02.2025 17:39 Відповісти
ось трамп і перелякався і просить Трюдо не вводить мита
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03.02.2025 17:42 Відповісти
експортні на наркоту ?

.
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03.02.2025 17:53 Відповісти
Так хто злякався ???
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03.02.2025 18:02 Відповісти
Canada doesn't look scared.
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03.02.2025 20:02 Відповісти
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03.02.2025 17:40 Відповісти
а шо йому нафталін мішає
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03.02.2025 17:43 Відповісти
Свободу американський моли !

.
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03.02.2025 17:54 Відповісти
Дії чубчіка нагадують дії слона з діареєю на виставці порцелянових ваз.
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03.02.2025 17:44 Відповісти
- Ну, що? Стаєте 51м штатом США?
- Ні!
- Добре, пердзвоню о 15:00
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03.02.2025 17:47 Відповісти
Приеднатись, щоб нас також перекинули в Гуантанамо? 🤣
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03.02.2025 17:51 Відповісти
Бреше, як дихає. 10 процентів за нафту виокремив, щоб знизити ціну. А на інші товари, це окозамилювання, Донні Рудий Чубчик буде скасовувати тарифи-мовляв, наркоту прибрали,все окей.А після Панами візьметься за Мадуро, товариш Сі буде сприяти -ігра на поніженіє. Донні звичайний барига. Як казав вєлікій слєпой Паніковский - я вас куплю, продам, снова куплю і снова продам но подороже.
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03.02.2025 17:54 Відповісти
Воно то так, але що буде робити Великобританія.
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03.02.2025 18:07 Відповісти
Этот дуболом обьявил. шо с Мексики и Канады в штаты валит наркота, поэтому он вводит 25% пошлины на все товары. И как это должно остановить наркоту, рыжий дегенерат?
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03.02.2025 17:56 Відповісти
- Таварісч прапарсчік астанавітє поєзд !
- Поєзд, стой раз-два !

Як то так.
Це один із анекдотів про СА, підходить як ніколи.
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03.02.2025 18:11 Відповісти
Чувак, який в віці 71 рік зробив обрізання і прийняв іудаїзм, а в 79 став предидентом США, може такого натворити на цій посаді, що покоління задовбаються розгрібати...
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03.02.2025 17:58 Відповісти
Вместо выполнения своих обещаний, закончить войну в 24 часа, улучшить жизнь простых

американцев, Трамп начал безумную экономическую войну, а теперь к ней добавляет попытки

захвата чужих территорий, вот это начало, с ужасом представляется каким будет его конец.
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03.02.2025 18:09 Відповісти
Офіс прем'єр-міністра Трюдо і Білий дім не відразу оприлюднили розшифровку того, що було сказано під час дзвінка, але речник Трюдо сказав CBC News, що вони «говорили про торгівлю та кордон» і підтвердили, що вони знову підключаться сьогодні вдень, перш ніж тарифи набудуть чинності у вівторок.

У понеділок Трамп також поговорив з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум.
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03.02.2025 18:23 Відповісти
У дописі в соціальних мережах після завершення розмови з Трюдо Трамп розкритикував Канаду за те, що вона не дозволила американським банкам «відкриватися або вести там бізнес».

До цього моменту Трамп розглядав тарифи як спосіб завдати удару по Канаді за триваючий дефіцит торгового балансу і передбачувану бездіяльність щодо наркотиків і мігрантів, які перетинають північний кордон з США - його заявлені занепокоєння з приводу справедливості банківської діяльності є новим явищем.

Ряд американських банків ведуть бізнес в Канаді з великими кредитними та комерційними та інвестиційними банківськими операціями, серед інших функцій, по цей бік 49-ї паралелі.

Персональний банкінг у Канаді значною мірою є сферою канадських банків через суворі федеральні правила, призначені для захисту від банкрутства банків. Згідно з урядовими даними, великим банкам Канади належить понад 93 відсотки всіх внутрішніх банківських активів.
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03.02.2025 18:26 Відповісти
Трамп зациклений на канадсько-американських відносинах, дефіцит торгового балансу, який значною мірою зумовлений американським попитом на дешевшу канадську нафту.

Якщо виключити експорт нафти, американці фактично мають профіцит торгового балансу з Канадою, свідчать дані канадського уряду.
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03.02.2025 18:33 Відповісти
Канадцям стає все важче ненавидіти путлера
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03.02.2025 18:49 Відповісти
Дав Трюдо на покумекать пару часиків і стати слухняним та пушистим хлопчиком
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03.02.2025 19:07 Відповісти
Наркогеноцид це Джек Горобець, музикальна і кінематографічна пропаганда.
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03.02.2025 21:05 Відповісти
русские тянули, чтобы пересидеть Байдена.
Нам надо будет тянуть, чтобы пересидеть Трампа.
Поэтому сейчас будет, скорее всего, крайне невыгодное перемирие, которое нам навяжут (со временной потерей территорий и не только). Потом, после ухода администрации Трампа, и, надеюсь, возвратом во власть демократов (что не так просто), война вспыхнет снова. Потому что основа конфликта никуда не делась - фашистский путинский режим несовместим с остальным миром, как был несовместим режим Гитлера или СССР.
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04.02.2025 01:24 Відповісти
Коли трамп зійшов з трапу літака. йому задали кілька питань відносно торговоі війни з Канадою. Він відповів, що Канада довгі роки принижувала Америку.......
Будь-який психіатр скаже, що тут є болюча заміна: Трамп асоціює себе з США, і публічно говорить про це так, ніби це сприймається як належне. Якщо Канада когось принизила, то це Трампа, а не США. Америка є найближчим торговим і політичним партнером Канади. Так було......
Психічно хвора людина навіть не розуміє, що вона не Америка. Така поведінка нагадує нам, колегам, іншого пацієнта клініки.
Коли Путін попросив Тоні Блера передати Березовського, Закаєва, Литвиненка, а Великобританія відмовилася, тому що глава держави-це не Наполеон, він теж відчував себе приниженим.
Після всіх цих принижень і пролунала Мюнхенська промова Кремлівського параноїка, який задав курс на війну проти Заходу, що «принизило Росію».
У випадку з Трампом, як бачимо, все це відбувається так само, як і на прискореному фільмі. Те, що Путін робив 25 років, Трамп спробує зробити за 4 роки. Щоб зробити Америку через подрібнення його манії для величі......
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04.02.2025 01:37 Відповісти
Ну и что ? Прибыл Премьер Канады на поклон к Президенту Трампу и... и договорились ! "войны " небудет . Договорилися Пр. Трамп и Мексикой , и с Панамой ....
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04.02.2025 02:07 Відповісти
 
 