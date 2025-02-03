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Близько 1000 дітей із ТОТ Запорізької області окупанти залучили до мілітаризованого руху "Юнармія", - Лубінець

Окупанти залучають дітей до Юнармії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як Росія експлуатує дітей на тимчасово окупованих територіях.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"З відкритих джерел стало відомо, що минулого року окупанти залучили близько 1000 дітей з ТОТ Запорізької області до мілітаризованого руху "Юнармія". Цей рух готує українських дітей до служби в армії Росії, пропагує легітимність російської окупації, формує у них викривлене сприйняття власної історії та національної ідентичності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Міжнародна коаліція за рік допомогла повернути 600 українських дітей, - Лубінець

За словами Лубінця, рух швидко розширюється на непідконтрольних Україні територіях області: лише за минулий рік було створено 23 нові осередки, а в поточному році оголосили про відкриття центру підготовки на базі Мелітопольського університету, де дітей навчатимуть військової справи та навичкам виживання в польових умовах.

"Наголошую, що залучення дітей до подібних рухів на ТОТ є порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином. Така практика "перевиховання" поширена ще з 2014 року і це потребує належної реакції. Для порятунку наших дітей необхідна міжнародна підтримка, аби ці злочини не залишалися безкарними!" - наголосив омбудсмен.

Також читайте: Окупанти організували "мітинг", а дітей примусово долучили до складу російської "юнармії" на Луганщині, - ЦНС

Автор: 

діти (5152) окупація (6751) Запорізька область (3736) Лубінець Дмитро (616)


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А что же их родители? Они наверное думают что это всё понарошку. Типа игра такая.
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03.02.2025 17:52 Відповісти
А як ти уявляєш акти непокори зі сторони батьків? Це тепер "їх країна і влада", подобається вона їм, чи ні...
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03.02.2025 18:05 Відповісти
готують майбутніх яничарів. і батьки їх мабуть дуже задоволені, бо самі голосували за яника і кликали в Україну руське мір. от яку долю вони вибрали своїм дітям. а якби в 14-му році навесні дружно вийшли на вулиці в Криму, на Донбасі, на півдні і вломили би кізди тим всім тітушкам і упоротим руськомірцям, то тоді і не війни не було би ніякої.
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03.02.2025 17:56 Відповісти
примусово, чи добровільно зі згоди батьків?
що робить лубінець?
інформує в марафоні?
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03.02.2025 18:00 Відповісти
Велика дяка Оманському ішаку.
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04.02.2025 10:11 Відповісти
 
 