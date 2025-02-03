Близько 1000 дітей із ТОТ Запорізької області окупанти залучили до мілітаризованого руху "Юнармія", - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як Росія експлуатує дітей на тимчасово окупованих територіях.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"З відкритих джерел стало відомо, що минулого року окупанти залучили близько 1000 дітей з ТОТ Запорізької області до мілітаризованого руху "Юнармія". Цей рух готує українських дітей до служби в армії Росії, пропагує легітимність російської окупації, формує у них викривлене сприйняття власної історії та національної ідентичності", - йдеться в повідомленні.

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За словами Лубінця, рух швидко розширюється на непідконтрольних Україні територіях області: лише за минулий рік було створено 23 нові осередки, а в поточному році оголосили про відкриття центру підготовки на базі Мелітопольського університету, де дітей навчатимуть військової справи та навичкам виживання в польових умовах.

"Наголошую, що залучення дітей до подібних рухів на ТОТ є порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином. Така практика "перевиховання" поширена ще з 2014 року і це потребує належної реакції. Для порятунку наших дітей необхідна міжнародна підтримка, аби ці злочини не залишалися безкарними!" - наголосив омбудсмен.

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