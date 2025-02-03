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Новини
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Лідери країн-членів ЄС мають різні погляди щодо того, де закуповувати зброю

єс,європарламент

Лідери 27 країн-членів Європейського союзу мають різні погляди щодо того, чи витрачати кошти з фондів ЄС на закупівлю зброї в межах Євросоюзу, чи дозволити купівлю у США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ідею спрямувати всі закупівлі, які йтимуть спільно від ЄС, а не від окремих країн-членів блоку, на закупівлі всередині Євросоюзу просуває Франція. "Саме вирішуючи купувати і віддавати перевагу європейським закупівлям, ЄС стане більш незалежним. Це досить просто", – сказав французький президент Емманюель Макрон, прибуваючи на саміт.

Макрон наполягає, що Європа має відігравати більшу роль у гарантуванні безпеки блоку.

За даними "Доповіді Драгі" (доповідь від економіста й колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі), у період із середини 2022 року до середини 2023 року 63% всіх оборонних замовлень ЄС було розміщено в компаніях США, ще 15% – в інших постачальниках із-за меж ЄС. Драгі рекомендував ЄС збільшити виробництво всередині блоку.

Водночас країни Балтії наполягають, що часу чекати на збільшення виробництва всередині ЄС немає, і застерігають від погіршення відносин зі США у разі зменшення закупівлі зброї. "Закупівля військового обладнання у Сполучених Штатів буде питанням, яке створює конструктивний, а не деструктивний економічний порядок денний", – наголосив президент Литви Гітанас Науседа, прибуваючи на саміт лідерів ЄС.

У будь-якому разі країнам-членам ЄС доведеться витрачати на оборону більше – наполягали лідери, прибуваючи на саміт.

Також читайте: ЄС повинен робити більше для військової підтримки України, щоб посилити її у війні з Росією, - Каллас

За результатами минулого року країни ЄС витрачали в середньому 1,9% ВВП на оборону. Це на 30% більше, ніж у 2021 році, проте досі не досягає 2%, як про це було домовлено в рамках НАТО ще у 2014 році, після початку гібридної російської агресії проти України. Окрім того, президент США Дональд Трамп наполягає, що тепер ціль витрат на оборону варто підняти до 5% від ВВП.

Автор: 

зброя (7535) Євросоюз (13665) Макрон Емманюель (1515)


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Мова йде не про супермаркет з полицями на яких вже все розкладено, а про замовлення на виготовлення неіснуючої фізично зброї для захисту Європи. Тому розміщувати замовлення в Європі може виявитися набагато дешевшим, швидшим і стратегічно правильним рішенням, бо частину прибутку виробники спрямують на наукові дослідження і нові розробки. Залежати в питання зброї від одного постачальника це те ж саме що залежати від одного постачальника в питаннях енергетичної безпеки.
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03.02.2025 18:22 Відповісти
та шо тут гадати?
замовляйте в китаї!
там і дешевше і швидше, і відкатік отримаєте.
правда, за це просрете свої країни, але коли це лєвакі пацифісти соціалісти вміли мислити і головне битися?
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03.02.2025 18:28 Відповісти
Оце бомбанула фашиська мага-чортівня
А як ти хотів , бидляче, коли клоун у білому домі - США стає скомпромітованим і перетворюється у ФША
Я повністю підтримую зменьшення замовлень у США і збільшення виробництва у Європі
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03.02.2025 19:21 Відповісти
Немає зараз лідерів таких як Черчиль, Тетчер... На жаль...
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03.02.2025 18:46 Відповісти
Так і Рейгана нема. Є прокремлівський фашист трамп.
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03.02.2025 19:23 Відповісти
Если у человечества не хватает ума и силы воли, чтобы уничтожить оружие массового поражения, чтобы наши дети и внуки жили в спокойном мире, то пусть тратят миллиарды на новое оружие, до следующей последней войны.
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03.02.2025 19:07 Відповісти
 
 